Тиль Швайгер: русский менталитет нам гораздо ближе «американского шоу»

На предстоящих выборах в бундестаг немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер собирается отдать свой голос Свободной демократической партии Германии. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post и объяснил свой выбор тем, что ему понравилось одно из высказываний председателя этого политического объединения Кристиана Линднера. «Он говорит, что нам нужно отложить вопрос по Крыму, если мы хотим наладить отношения с Россией. По его словам, хорошие отношения с Россией в наших интересах. А санкции всего лишь обслуживают экономические интересы США. Мне понравилось, что кто-то наконец-то сказал это вслух», — пояснил Швайгер.

Несмотря на то, что Россия нарушает международное право, с ней нужно налаживать диалог, считает он. «Дональд Трамп творит немыслимые вещи, а все продолжают говорить о важности отношений с США. Давайте проводить реальную политику в отношениях с Россией. Это же в наших интересах. Русский менталитет нам гораздо ближе, чем американский. Я семь лет прожил в США и знаю, о чём говорю. Многое в США поверхностно и напоминает скорее шоу. За семь лет у меня появилось всего два друга, один из которых в результате оказался британцем. История культуры, вопросы преданности и дружбы сильно укоренились во многих русских. Сколько войн после Второй мировой разожгла Россия и сколько Америка? У кого больше военных баз? Кто в этом мире настоящий агрессор? Никто не призывал к санкциям, когда США вторглись в Ирак, в результате чего они дестабилизировали весь Ближний Восток. Америка на первом месте, а все беды достаются нам», — разъяснил свою позицию Швайгер.

Актёр также заверил, что сказанное им никак не связано с его популярностью в России. «У меня есть в России друзья, они страдают от конфликта и санкций. Я считаю несправедливым, что американская экономика извлекает выгоду из того, что мы принимает санкции против российских фирм», — объяснил он, добавив, что политика Германии слишком ориентирована на интересы США.