Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2017
- 17:54 Концентрация бронетехники ВСУ на границе с Крымом зашкаливает — Алексей Журавко.
- 16:55 Обстановка в ЛНР остается крайне напряженной — Андрей Марочко (сводка за 12.09.2017).
- 16:00 Сводка событий на фронтах ДНР от Эдуарда Басурина на 12.09.2017 года.
- 12:51 Украина привела в боевую готовность почти все воинские части Воздушных сил ВСУ.
- 09:22 Захар Прилепин: Наркотическая шарманка Майдана.
- 04:30 На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы.
- 02:30 МГБ ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию Украины (ВИДЕО).
- Вчера 23:38 Жительница поселка Доломитное: Мою 80-летнюю маму СБУ записала в «террористы».
- Вчера 22:17 В поселке Ясное тревожное затишье.
- Вчера 21:21 СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Зайцево.
Концентрация бронетехники ВСУ на границе с Крымом зашкаливает — Алексей Журавко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка в ЛНР остается крайне напряженной — Андрей Марочко (сводка за 12.09.2017)
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка событий на фронтах ДНР от Эдуарда Басурина на 12.09.2017 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина привела в боевую готовность почти все воинские части Воздушных сил ВСУ
Согласно сообщению пресс-службы Генерального штаба ВСУ, почти все воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведены в боевую готовность с целью проверки.
“С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность”, - говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что будет осуществляться призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.
“Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке”, - отметили в ведомстве.
Сейчас на Украине проходит ряд военных учений. Ранее пресс-служба министерства обороны страны сообщила о начале командно-штабных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) “Несокрушимая устойчивость – 2017″с привлечением войск и оперативных резервов начались во вторник.
Кроме того, до 15 сентября будет организована тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием их штабов.
В связи с военными маневрами Генеральный штаб ВСУ напомнил об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попыток проникновения на их территорию.
“В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности”, - сообщило во вторник ведомство, передает ТАСС.
В понедельник во Львовской области начались также международные командно-штабные учения “Rapid Trident-2017″.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Захар Прилепин: Наркотическая шарманка Майдана
фото предоставленное автором
Вообще говоря, гарант уже давно был готов заморозить Донбасс — до лучших времён; и неизвестно ещё, наступят ли они.
Теперь события пошли ещё дальше.
Миротворцев вот предложил, ООН, ОБСЕ — кого угодно, лишь бы помочь украинскому брату оклематься. С Меркель это обсуждает, и с кем угодно ещё готов обсуждать.
Украина могла бы этим воспользоваться — внутренне собраться, сосредоточиться, успокоиться, прийти в себя.
Приготовиться к очередному жабьему прыжку — чтоб прыгнуть так прыгнуть, куда-нибудь до Челябинска.
Однако Украина, — ох, уж эта Украина, — такой вариант не приемлет.
«Я себя доломаю, — уверенно говорит Украина, — Я себя добью! Я не успокоюсь!»
Саакашвили врывается на Украину. Тимошенко помещают на «Миротворец». Мустафа Найем готовит новый Майдан.
О, как это всё умилительно.
О, бедный украинский народ.
О, вечная свадьба в Малиновке, нет тебе конца, дна нет, покрышки.
Да, кстати про покрышки — уже готовы?
Наиважнейшую функцию во всей этой истории выполняют пять с половиной российских невротиков по вызову — Аркаша-подайте-на-проживание, припадочный дедушка Пионтковский, дядя Витя Шендерович, и прочие гладиаторы умственного труда.
Они настолько неистово предсказывают скорую гибель Российской Федерации, настолько аргументированно пишут про это посты, колонки — одну за другой, пачками, вагонами, что украинский электорат только потирает руки: ну вот же, ну вот-вот же, вот буквально послезавтра всё треснет по Уралу, Кадыров придёт за данью в Москву, Новгород подаст заявление на самоопределение, Казань объединится с Астраханью, Приморье продаст себя Японии и так далее. И тогда бойцы «АТО» пройдут маршем по брусчатке Красной площади, выбросят, наконец, Ленина из Мавзолея, а на сам Мавзолей взойдут Илья Яшин и Айдер Муждабаев. У Айдера в руках будет виселица, он будет её держать высоко над головой, чтоб все видели. Яшин будет улыбаться и переживать, что его плохо видно на трибуне.
А пока надо больше и чаще писать про скорую гибель России.
Этот психоз действует как обезболивающее. Под это обезболивающее у пациента можно отрезать любую часть тела. Можно похоронить под хохот соотечественников тридцать тысяч участников «АТО», и ещё столько же оставить инвалидами — главное, почаще повторять про рефрижераторы, которые едут на Рязань и в Улан-Удэ, полные десантников и танкистов. Полякам можно завербовать Саакашвили и прислать его, минуя кордоны, как Троцкого — хотя, нет, Троцкий — это слишком большой комплимент для этого персонажа.
Можно пилить кредиты, смешить планету, то скакать, то стоять на коленях — всё можно, пока штырит.
Этот сериал никогда не кончится.
Глаза уже болят смотреть на это.
Но так интересно, что же будет в финале? Мы совсем этого не знаем. Предполагая, мы ничего не угадаем. Действительность будет и скучнее, и страшнее одновременно. Действительность всегда умнее.
Давайте лучше бросим очередную монетку в шарманку Аркаши-подайте-на-проживание, и он споёт нам — ту самую, любимую, о том, как он в составе войск НАТО заезжает со стороны Химок. И друг Витя сидит на танке и играет на губной гармошке.
Один вопрос только остаётся: отчего же Аркаша свободу завоёвывал в Киеве, а сам живёт в Праге?
Даже не самые великие комбинаторы знают, что всякие Нью-Васюки завершаются тем, что толпа рано или поздно соберётся вас бить по лицу.
Лучше в этот момент находиться на безопасном расстоянии.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы
В зоне проведения карательной операции ВСУ на Донбассе 10 сентября был убит активный участник Майдана и опытный украинский снайпер из Одесской области Максим Кривиденко.
Об этом рассказали украинские волонтёры из сообщества «Книга памяти погибших за Украину», они же публиковали фото погибшего.
«10 сентября 2017, в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм. около г. Красногоровка Донецкой области, погиб наш земляк, настоящий патриот — Кривиденко Максим Игоревич, 1994 года рождения», — сообщают волонтёры.
Уточняется, что погибший давно воевал на Донбассе в составе украинских оккупационных сил.
Кивиденко прошёл горячие точки Донбасса 2014 – 2015 годов. По имеющимся данным, он нёс службу в 28-й отдельной механизированной бригаде (28 ОМБр ВСУ), являясь стрелком и снайпером.
Сразу после демобилизации осенью 2013 года он пошёл на Евромайдан и до конца был активным членом «революции достоинства», также говорится в сообщении «Книги памяти погибших за Украину».
Любопытно, что в то же время знаменитый сказочник — спикер минобороны Украины по вопросам так называемой «АТО» полковник Андрей Лысенко на брифинге 11 сентября заявил, что за минувшие сутки в результате боестолкновений в ДНР и ЛНР ни один украинский военный не были убит или же ранен.
Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МГБ ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию Украины (ВИДЕО)
Министерством государственной безопасности ЛНР задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в Республике.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«МГБ задержан житель ЛНР Станислав Дусяк, который призывал в соцсетях к проведению в городе Луганске незаконного митинга. В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР, его подтолкнули настойчивые рекомендации «старого друга» — помощника прокурора временно оккупированной Луганщины Морозова Дмитрия Александровича», — отметили в ведомстве.
По данным МГБ, проведение несанкционированных акций намечалось на момент возможного принятия Верховной радой Украины так называемого «закона о деоккупации Донбасса» и являлось частью спланированной провокации по дестабилизации обстановки в республике.
«В связи с действующим военным положением, законодательством Луганской Народной Республики для обеспечения безопасности граждан установлен определенный порядок проведения массовых мероприятий, предусматривающий их заблаговременное согласование с органами государственной власти.
За несанкционированное проведение массовых мероприятий действующим законодательством ЛНР предусмотрена административная ответственность», — напомнили в ведомстве.
Читайте также: «Не думал, что придется воевать», — танкист, сбежавший из ВСУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жительница поселка Доломитное: Мою 80-летнюю маму СБУ записала в «террористы»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В поселке Ясное тревожное затишье
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Зайцево
Украинские войска открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Около 21.00 начался минометный обстрел Зайцево», — сказал он.
По словам Приходько, с позиций ВСУ по поселку было выпущено 12 мин.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
В интернете есть подозрительный сайт anna-news татарского профессора Марата Мусина, освещающий новости администрации ЛНР и ДНР. Курс на разделение этих областей и вхождение в мировое сообщество. Очевидно, власти этих областей готовятся к вхождению в “Великую Хазарию”.