Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2017

Концентрация бронетехники ВСУ на границе с Крымом зашкаливает — Алексей Журавко

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Обстановка в ЛНР остается крайне напряженной — Андрей Марочко (сводка за 12.09.2017)

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Сводка событий на фронтах ДНР от Эдуарда Басурина на 12.09.2017 года

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Украина привела в боевую готовность почти все воинские части Воздушных сил ВСУ

Согласно сообщению пресс-службы Генерального штаба ВСУ, почти все воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведены в боевую готовность с целью проверки.

“С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность”, - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что будет осуществляться призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

“Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке”, - отметили в ведомстве.



Сейчас на Украине проходит ряд военных учений. Ранее пресс-служба министерства обороны страны сообщила о начале командно-штабных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) “Несокрушимая устойчивость – 2017″с привлечением войск и оперативных резервов начались во вторник.



Кроме того, до 15 сентября будет организована тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием их штабов.

В связи с военными маневрами Генеральный штаб ВСУ напомнил об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов и попыток проникновения на их территорию.

“В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности”, - сообщило во вторник ведомство, передает ТАСС.



В понедельник во Львовской области начались также международные командно-штабные учения “Rapid Trident-2017″.

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Захар Прилепин: Наркотическая шарманка Майдана

фото предоставленное автором

Вообще говоря, гарант уже давно был готов заморозить Донбасс — до лучших времён; и неизвестно ещё, наступят ли они.

Теперь события пошли ещё дальше.

Миротворцев вот предложил, ООН, ОБСЕ — кого угодно, лишь бы помочь украинскому брату оклематься. С Меркель это обсуждает, и с кем угодно ещё готов обсуждать.

Украина могла бы этим воспользоваться — внутренне собраться, сосредоточиться, успокоиться, прийти в себя.

Приготовиться к очередному жабьему прыжку — чтоб прыгнуть так прыгнуть, куда-нибудь до Челябинска.

Однако Украина, — ох, уж эта Украина, — такой вариант не приемлет.

«Я себя доломаю, — уверенно говорит Украина, — Я себя добью! Я не успокоюсь!»

Саакашвили врывается на Украину. Тимошенко помещают на «Миротворец». Мустафа Найем готовит новый Майдан.

О, как это всё умилительно.

О, бедный украинский народ.

О, вечная свадьба в Малиновке, нет тебе конца, дна нет, покрышки.

Да, кстати про покрышки — уже готовы?

Наиважнейшую функцию во всей этой истории выполняют пять с половиной российских невротиков по вызову — Аркаша-подайте-на-проживание, припадочный дедушка Пионтковский, дядя Витя Шендерович, и прочие гладиаторы умственного труда.

Они настолько неистово предсказывают скорую гибель Российской Федерации, настолько аргументированно пишут про это посты, колонки — одну за другой, пачками, вагонами, что украинский электорат только потирает руки: ну вот же, ну вот-вот же, вот буквально послезавтра всё треснет по Уралу, Кадыров придёт за данью в Москву, Новгород подаст заявление на самоопределение, Казань объединится с Астраханью, Приморье продаст себя Японии и так далее. И тогда бойцы «АТО» пройдут маршем по брусчатке Красной площади, выбросят, наконец, Ленина из Мавзолея, а на сам Мавзолей взойдут Илья Яшин и Айдер Муждабаев. У Айдера в руках будет виселица, он будет её держать высоко над головой, чтоб все видели. Яшин будет улыбаться и переживать, что его плохо видно на трибуне.

А пока надо больше и чаще писать про скорую гибель России.

Этот психоз действует как обезболивающее. Под это обезболивающее у пациента можно отрезать любую часть тела. Можно похоронить под хохот соотечественников тридцать тысяч участников «АТО», и ещё столько же оставить инвалидами — главное, почаще повторять про рефрижераторы, которые едут на Рязань и в Улан-Удэ, полные десантников и танкистов. Полякам можно завербовать Саакашвили и прислать его, минуя кордоны, как Троцкого — хотя, нет, Троцкий — это слишком большой комплимент для этого персонажа.

Можно пилить кредиты, смешить планету, то скакать, то стоять на коленях — всё можно, пока штырит.

Этот сериал никогда не кончится.

Глаза уже болят смотреть на это.

Но так интересно, что же будет в финале? Мы совсем этого не знаем. Предполагая, мы ничего не угадаем. Действительность будет и скучнее, и страшнее одновременно. Действительность всегда умнее.

Давайте лучше бросим очередную монетку в шарманку Аркаши-подайте-на-проживание, и он споёт нам — ту самую, любимую, о том, как он в составе войск НАТО заезжает со стороны Химок. И друг Витя сидит на танке и играет на губной гармошке.

Один вопрос только остаётся: отчего же Аркаша свободу завоёвывал в Киеве, а сам живёт в Праге?

Даже не самые великие комбинаторы знают, что всякие Нью-Васюки завершаются тем, что толпа рано или поздно соберётся вас бить по лицу.

Лучше в этот момент находиться на безопасном расстоянии.

Захар Прилепин

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На Донбассе уничтожен опытный снайпер ВСУ из под Одессы

В зоне проведения карательной операции ВСУ на Донбассе 10 сентября был убит активный участник Майдана и опытный украинский снайпер из Одесской области Максим Кривиденко. Об этом рассказали украинские волонтёры из сообщества «Книга памяти погибших за Украину», они же публиковали фото погибшего. «10 сентября 2017, в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82-мм. около г. Красногоровка Донецкой области, погиб наш земляк, настоящий патриот — Кривиденко Максим Игоревич, 1994 года рождения», — сообщают волонтёры. Уточняется, что погибший давно воевал на Донбассе в составе украинских оккупационных сил. Кивиденко прошёл горячие точки Донбасса 2014 – 2015 годов. По имеющимся данным, он нёс службу в 28-й отдельной механизированной бригаде (28 ОМБр ВСУ), являясь стрелком и снайпером. Сразу после демобилизации осенью 2013 года он пошёл на Евромайдан и до конца был активным членом «революции достоинства», также говорится в сообщении «Книги памяти погибших за Украину». Любопытно, что в то же время знаменитый сказочник — спикер минобороны Украины по вопросам так называемой «АТО» полковник Андрей Лысенко на брифинге 11 сентября заявил, что за минувшие сутки в результате боестолкновений в ДНР и ЛНР ни один украинский военный не были убит или же ранен. Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей

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МГБ ЛНР задержан провокатор, действовавший по заданию Украины (ВИДЕО)

Министерством государственной безопасности ЛНР задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в Республике. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. «МГБ задержан житель ЛНР Станислав Дусяк, который призывал в соцсетях к проведению в городе Луганске незаконного митинга. В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР, его подтолкнули настойчивые рекомендации «старого друга» — помощника прокурора временно оккупированной Луганщины Морозова Дмитрия Александровича», — отметили в ведомстве. По данным МГБ, проведение несанкционированных акций намечалось на момент возможного принятия Верховной радой Украины так называемого «закона о деоккупации Донбасса» и являлось частью спланированной провокации по дестабилизации обстановки в республике. «В связи с действующим военным положением, законодательством Луганской Народной Республики для обеспечения безопасности граждан установлен определенный порядок проведения массовых мероприятий, предусматривающий их заблаговременное согласование с органами государственной власти. За несанкционированное проведение массовых мероприятий действующим законодательством ЛНР предусмотрена административная ответственность», — напомнили в ведомстве. Читайте также: «Не думал, что придется воевать», — танкист, сбежавший из ВСУ

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Жительница поселка Доломитное: Мою 80-летнюю маму СБУ записала в «террористы»

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В поселке Ясное тревожное затишье

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Зайцево

Украинские войска открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево. Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько. «Около 21.00 начался минометный обстрел Зайцево», — сказал он. По словам Приходько, с позиций ВСУ по поселку было выпущено 12 мин. Информации о жертвах и разрушениях нет. Читайте также: Зрада: Польша неожиданно встала на защиту Саакашвили, обвиняя Украину и угрожая ей

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