Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2017

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

Москва и Анкара подписали контракт на поставкк российских систем С-400 в Турцию, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Детали соглашения не приводятся из-за "специфики и чувствительности темы".



"Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля.

Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, контракт с Турцией может быть реализован в течение двух лет. Подписание соглашения он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400

К оглавлению | Источник: nnm.me

Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию

Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) в минувшие выходные начала своё долгожданное наступление на Дейр эз-Зор, нацелившись на северную окраину этой провинции вблизи границы с Ираком. Главная задача СДС — добраться до пограничного города Абукемаль, который долгое время является одним из главных оплотов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор. Если проамериканским группировкам удастся его взять, то СДС создадут проблему сирийскому командованию, поскольку этот город является важнейшим пограничным переходом, ведущим в иракскую провинцию Аль-Анбар. Чтобы воспрепятствовать новым завоеваниям коалиции США, Сирийская Арабская Армия ускорила свое наступление на Дейр эз-Зор, ранее сняв осаду с военного аэропорта, а теперь быстро переключив свое внимание на оккупированные районы в столице провинции. САА в настоящее время планирует пересечь реку Евфрат у северной окраины провинциальной столицы, чтобы помешать продвижению «Сирийских демократических сил». Как сообщил «Русской Весне» военный источник, ВКС РФ прикрыют понтонно-мостовых подразделений САА, обеспечивающих подготовку к переправе. У правительственных войск есть достаточное количество плавсредств для совершения десантной операции, к тому же Армия САР обладает гораздо большей мощью по сравнению с СДС, что повышает шансы армейцев первыми взять под свой контроль приграничный «игиловский» оплот. Бои за Ракку все еще бушуют и маловероятно, что СДС смогут выделить достаточное количество сил для захвата г. Абукемаля в ближайшие месяцы. Читайте также: Война в Сирии вступает в решающую фазу. Как поведут себя наши «союзники»? *Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО)

При поддержке ВКС России Сирийская арабская армия продолжает развивать наступление на востоке и в центре страны. Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с фронтов борьбы с террористами. «Потерпев поражение под Дейр-эз-Зором и попав в окружение под Акербатом, террористы «ИГИЛ» не оставляют попыток вернуть ранее утраченное положение, дважды атаковав за прошедшие сутки позиции штурмовых отрядов генерала Сухейля аль-Хасана в Дейр-эз-Зоре. Однако ударами авиации, огнём артиллерии и упорным удержанием «Тиграми» оборонительных позиций все атаки боевиков были отбиты», — рассказал офицер. «ВКС России и ВВС Сирии постоянно наносят авиационные удары по террористам «псевдохалифата», обеспечивая тем самым безопасность понтонно-мостовых подразделений», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». САА и ВКС зачищают «Акербатский котёл» «С не меньшей интенсивностью ведутся бои в Центральной Сирии по зачистке «акербатского котла». Правительственным силам удалось освободить целый ряд населенных пунктов», — добавил военнослужащий. «Так штурмовой отряд «Щит Каламуна» овладел Масъядо и Масъудом, а отряды 4 танковой дивизии САА освободили от террористов Хамаде-Эль-Омар. Также успехом закончилось и наступление подразделений Военного Мухабарата на Расм-эль-Ахмар», — уточнил собеседник «РВ». «Стоит отметить, что огромную роль в успехах Сирийской арабской армии играет действие российской авиации, которая только за последние сутки уничтожила около 120 объектов террористов, а с начала июня счет уничтоженных объектов ИГИЛ* превысил 20 тысяч», — подытожил военный. Читайте также: «Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su