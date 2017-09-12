Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 сентября 2017
- 18:39 Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400.
- 03:50 Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию.
- 00:09 Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО).
Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Москва и Анкара подписали контракт на поставкк российских систем С-400 в Турцию, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Детали соглашения не приводятся из-за "специфики и чувствительности темы".
"Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля.
Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, контракт с Турцией может быть реализован в течение двух лет. Подписание соглашения он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары.
ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400
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Коалиция США вторгается в Дейр эз-Зор, Армия Сирии и ВКС РФ планирует блокировать эту экспансию
Поддерживаемая США курдо-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) в минувшие выходные начала своё долгожданное наступление на Дейр эз-Зор, нацелившись на северную окраину этой провинции вблизи границы с Ираком.
Главная задача СДС — добраться до пограничного города Абукемаль, который долгое время является одним из главных оплотов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор.
Если проамериканским группировкам удастся его взять, то СДС создадут проблему сирийскому командованию, поскольку этот город является важнейшим пограничным переходом, ведущим в иракскую провинцию Аль-Анбар.
Чтобы воспрепятствовать новым завоеваниям коалиции США, Сирийская Арабская Армия ускорила свое наступление на Дейр эз-Зор, ранее сняв осаду с военного аэропорта, а теперь быстро переключив свое внимание на оккупированные районы в столице провинции.
САА в настоящее время планирует пересечь реку Евфрат у северной окраины провинциальной столицы, чтобы помешать продвижению «Сирийских демократических сил».
Как сообщил «Русской Весне» военный источник, ВКС РФ прикрыют понтонно-мостовых подразделений САА, обеспечивающих подготовку к переправе.
У правительственных войск есть достаточное количество плавсредств для совершения десантной операции, к тому же Армия САР обладает гораздо большей мощью по сравнению с СДС, что повышает шансы армейцев первыми взять под свой контроль приграничный «игиловский» оплот.
Бои за Ракку все еще бушуют и маловероятно, что СДС смогут выделить достаточное количество сил для захвата г. Абукемаля в ближайшие месяцы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Разъярённые осы ВКС РФ и «Тигры» громят ИГИЛ в котлах Хамы и Дейр эз-Зора (ВИДЕО)
При поддержке ВКС России Сирийская арабская армия продолжает развивать наступление на востоке и в центре страны.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с фронтов борьбы с террористами.
«Потерпев поражение под Дейр-эз-Зором и попав в окружение под Акербатом, террористы «ИГИЛ» не оставляют попыток вернуть ранее утраченное положение, дважды атаковав за прошедшие сутки позиции штурмовых отрядов генерала Сухейля аль-Хасана в Дейр-эз-Зоре.
Однако ударами авиации, огнём артиллерии и упорным удержанием «Тиграми» оборонительных позиций все атаки боевиков были отбиты», — рассказал офицер.
«ВКС России и ВВС Сирии постоянно наносят авиационные удары по террористам «псевдохалифата», обеспечивая тем самым безопасность понтонно-мостовых подразделений», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
САА и ВКС зачищают «Акербатский котёл»
«С не меньшей интенсивностью ведутся бои в Центральной Сирии по зачистке «акербатского котла». Правительственным силам удалось освободить целый ряд населенных пунктов», — добавил военнослужащий.
«Так штурмовой отряд «Щит Каламуна» овладел Масъядо и Масъудом, а отряды 4 танковой дивизии САА освободили от террористов Хамаде-Эль-Омар. Также успехом закончилось и наступление подразделений Военного Мухабарата на Расм-эль-Ахмар», — уточнил собеседник «РВ».
«Стоит отметить, что огромную роль в успехах Сирийской арабской армии играет действие российской авиации, которая только за последние сутки уничтожила около 120 объектов террористов, а с начала июня счет уничтоженных объектов ИГИЛ* превысил 20 тысяч», — подытожил военный.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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