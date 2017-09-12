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Российский сенатор довел Прибалтику до истерики

19:58. 12 сентября 2017 Просмотров - 701 2 коммент. Опубликовал:

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Новый повод для истерики дал лидерам прибалтийских государств российский сенатор Франц Клинцевич. Он заявил, что лишь благодаря вхождению Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза они получили реальную возможность обрести в будущем свою государственность. Можно сделать вид, что они об этом забыли, но мы же помним и напомним в случае необходимости. Слишком много разговоров прозвучало за это время о мнимой советской оккупации и агрессии, слишком много нелепых требований прибалты выдвигали в адрес Москвы, но пора и честь знать. Историю никому не дано изменить, тем более переписать в угоду новым политическим реалиям. Пора бы вспомнить «братьям нашим меньшим», что только в составе Союза они получили шанс сохранить национальную идентичность. Полагаете, что при желании нельзя было развеять эти народы по территории Союза, растворить в «советском народе». В этом я согласен с Клинцевичем: Прибалтика была сохранена и защищена, в том числе и экономически. В советское время эти страны резко отличались от остальных республик, причем в лучшую сторону. Финансовые вложения из Центра превратили Прибалтику в подобие капиталистического Запада в какой-то степени. На этом прибалты и погорели, вообразив, что став независимыми они сохранят удобную и приятную жизнь, просто поменяв Россию на Евросоюз. Сначала все казалось таким захватывающим: города преобразились, поступали деньги, но пришлось платить разрушением собственной промышленности и миграцией населения в настоящем. Теперь дипломаты пытаются доказать, что страны Балтии в 1940 году в состав Союза вступили не на добровольных началах, а в результате военной аннексии. Желание содрать с России очередной куш занимает все их мысли. Но история неумолима: 21 июля 1940 года Сеймы Латвии и Литвы на пару с Госдумой Эстонии приняли декларации о вхождении своих стран в состав Союза. Прибалтика стала советской и этого не отменить потомкам сбежавших на Запад русофобов и сторонников нацистов. Выше своей головы им не прыгнуть, как бы ни хотелось. Ну, подождем очередного всплеска эмоций и страданий на тему советских и российских «оккупаций». Пожалуй, это единственное событие в истории этих стран, которое они не устанут обговаривать на все лады. Нет больше ничего хорошего, чтобы вспомнить, как видимо. Реальность такова, что властям Прибалтики трудно соперничать с ностальгией граждан по СССР. 

Евгений Радугин
 
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