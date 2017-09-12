Парк Зарядье: новый взгляд на Россию

Наконец-то в Москве открыли Зарядье. Потрясающий парк, который станет новым символом Москвы. Но сегодня Зарядье недооценивают даже сами авторы. Люди рассматривают его как хороший архитектурный проект, как крутое общественное пространство. На самом деле у парка более важная роль — он изменит образ России.

Напротив Кремля появился березовый лес, появился кусочек тундры, появился огромный луг. Зарядье подарило москвичам и туристам уникальные виды, невероятно живые и интересные. Когда я гулял по парку, у меня было чувство, что после советского дефицита ты попал в супермаркет с теми самыми 100 видами колбасы. И Москва теперь воспринимается совершенно иначе. Это просто невероятно, когда окажетесь в новом парке, вы это поймете.

Иностранные журналисты будут давать картинку Москвы через березки и сосны, туристы будут фотографироваться на лугу, там постоянно будет жизнь. И визуально это будет совсем другая картинка не просто парка, а России. Через несколько лет мир будет воспринимать Москву совершенно иначе. Зарядье – это невероятная концентрация жизни на маленьком клочке земли под стенами Кремля. Сегодня мы этого еще не понимаем и не чувствуем, но вскоре увидите, что я был прав. Из торжественно холодной, тяжелой и гранитной Москва превратится в живую, открытую, молодую. В Москву, где не просто можно, а обязательно нужно ходить по газонам.

И еще. Путин просто обязан сделать новогоднее обращение из березового леса в Зарядье. Надеюсь, его пиарщики не упустят такой возможности ;)

Но для начала немного истории, чтобы вы понимали, какой п…ц мог бы случиться на этом месте.

Сначала московские власти хотели построить здесь парламентский или деловой центр. Архитекторам и активистам эта идея не понравилась, поэтому они создали движение «Друзья Зарядья», чтобы доказать, что на этом месте должен быть парк. Чиновников удалось переубедить, и в феврале 2012 года был объявлен открытый конкурс на лучший проект парка.

Конкурс был объявлен по довольно странным условиям: организаторы не предоставили никакой программы и даже не объявили примерный бюджет проекта. Победителей тоже решили не выбирать, просто заявив, что лучшие идеи будут использованы в дальнейшей разработке. В итоге на конкурс поступили сотни заявок, из которых были выбраны 118 проектов. Но среди них не оказалось ни одного приличного, и их все пришлось отклонить. То есть фактически конкурс был провален. Председатель жюри Виктор Логвинов тогда пошутил, что главным итогом конкурса стало понимание того, чего в Зарядье быть не должно.

Проект «Пасхальные яйца»

Проект многофункционального комплекса

Проект парка с экзотическими растениями

Проект концертного зала «Россия»

Проект парка «Россия» с башней Татлина

Подобного ада было много.

После этого провала было решено провести конкурс повторно, но уже по нормальным правилам и в международном формате. Он проходил в два этапа. На первом этапе жюри рассмотрели около 90 заявок из 27 стран. Из всех этих кандидатов отобрали шесть финалистов и передали им техническое задание для разработки концепции парка, которое составило КБ «Стрелка». На втором этапе участники два с половиной месяца за 80 тысяч долларов разрабатывали свои проекты.

Проект «ТПО Резерв» (Россия)

Проект MVRDV (Нидерланды)

Проект Gustafson (Великобритания)

Проект Turenscape (Китай)

Проект WEST8 (Нидерланды)

Итоги конкурса стали известны в конце 2013 года. Парк было решено строить по совместному проекту нескольких архитектурных студий во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro.

01. Два дня назад тут было не протолкнуться из-за толп рабочих!

02.

03. Спешили ко дню города.

04. Монтаж сцены

05. Амфитеатр

06. И вот он, лес! Вот они, новые виды на Кремль.

07. Это огромный луг. На нем можно будет есть, отдыхать, играть… В общем, по газонам ходить! С луга открывается фантастический вид на Кремль.

08. Деревья посадили сразу взрослые.

09. В солнечную погоду выглядит намного круче…

10. Вот главная изюминка парка — парящий мост.

11. Уникальный кадр — мост без людей. Такого вы больше никогда не увидите.

12. Мост по ущущениям доходит почти до середины реки. Виды фантастические!

13. Панорама Кремля

14. Лучшее место для съемок закатов

15.

16. Сегодня на мосту было не протолкнуться.

17. Переход к воде

18. Это еще 2 дня назад, сегодня работы закончили.

19. Парк

20.

21. Набережная теперь ожила. Раньше на ней было не встретить людей.

22. Теперь тут жизнь.

23. Стройка продолжается. Полностью парк откроют только через год.

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25. Стали доступны новые виды на сохранившиеся храмы. Раньше они открывались только с Варварки.

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29. Сейчас еще выглядит местами не очень естественно. Но через пару лет, когда растения приживутся, тут будут настоящие русские пейзажи.

30. Луг

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34. Дорожки выложены шестигранной плиткой и не имеют четких очертаний. Мне кажется, народ начнет вытаптывать растения, которые попали в эти углубления.

35. Вот, например, такие моменты. Не верю, что их удастся сохранить. Вытопчут. Но строители уверяют, что все рассчитано на толпы гостей.

36. Народ начал активно ходить по растениям. В парке нет никаких заборов, что правильно. Скорее всего, где-то придется менять тропинки. С другой стороны, если парк имитирует дикую природу, то это вполне нормально.

37. Вот тоже очень опасные места.

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39. Очень крутая архитектура. Здания все спрятаны в рельеф.

40. Макет

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42. Ледяная пещера

43. Пока она закрыта.

44. На трубках скоро появится лед и внутрь пустят народ.

45. Редкий случай, когда продумано буквально все! Фонари, навигация, лавочки.

46.

47. Вот это невероятно красивые лавки из бревен.

48. Как вам?

49. Все растения подписаны, есть даже надписи на китайском.

50. Некоторые моменты не очень удачны… Грубо и неестественно.

51. Человека, который сделал в шикарном парке такие люки, хочется запереть в ледяной пещере. Ну что за п…ц? Как можно было допустить такой колхоз?

52. То есть делаем крутой ландшафтный дизайн, продумываем все до мелочей, а потом приходит прораб и ставит по всему парку такие люки.

53. Ау! Вы там чего? Не позорьтесь, срочно меняйте!

Посмотрите, как ]]>в Питере в Новой Голландии]]> сделали люки. Слабо было сделать в Зарядье на таком же уровне?

54. Еще одна проблема с вентшахтами. Мне кажется, их можно было замаскировать получше.

55. В лесу такого нет!

56. Это, надеюсь, скроется за растениями.

57. Есть несколько мест, где плитка плохо состыковалась. Мое сердце перфекциониста обливается кровью.

58. Ну вы чего (((

59. Русская смекалочка!

В целом, несмотря на мелкие недостатки, парк просто фантастический. Москве невероятно повезло, что удалось построить такое общественное пространство. На Россию будут смотреть теперь через Зарядье, и это главное достижение авторов проекта.

]]>Источник]]>