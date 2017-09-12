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Москва быстрее всех в мире обновляет парк общественного транспорта

18:45. 12 сентября 2017 Просмотров - 249 Нет комментариев Опубликовал:
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Москва быстрее всех в мире обновляет наземный парк общественного транспорта. В городе в этом году начали курсировать 75 трамваев «Витязь М» и 494 низкопольных автобуса с двигателем Евро-5.

Москва также лидирует по темпам строительства новых дорог и транспортной инфраструктуры. За короткие сроки город запускает масштабные транспортные проекты, которые в других мировых агломерациях только обсуждаются. Одним из таких проектов стало Московское центральное кольцо.

Признанным международным лидером Москва является по развитию метрополитена, общественного наземного транспорта, интеллектуальной транспортной системы. Второй год столица получает мировые призы.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Москва, транспорт
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