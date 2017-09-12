Ляпы и тяпы спектакля 9/11 (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Ляпы и тяпы спектакля 9/11. Почему не совпадают факты теракта 11 сентября 2001 с выводами официального расследования?

Содержание:

0:00:00 – теракт 11 сентября 2001 года

0:00:32 – неубедительность официальной версии

0:01:13 – почему армия и службы безопасности пропустили угоны самолётов?

0:03:15 – угоны самолётов

0:04:57 – почему опоздали перехватчики?

0:05:47 – загадка самолёта Пентагона

0:06:18 – совпадение даты антитеррористических учений

0:07:37 – как неумелые пилоты лихо управляли большими Боингами

0:09:23 – разрушение башен ВТЦ

0:11:27 – как здание падает без тарана самолёта

0:12:12 – взрыв Пентагона

0:14:50 – жаропрочная американская трава

0:16:11 – волшебные паспорта террористов

0:16:28 – сколько власти у народа?

0:17:48 – в чём причина терактов?

0:18:16 – зачем американцам Афганистан?

0:19:46 – ущемление прав и свобод в США

0:21:59 – отсутствие весомых причин и моделей

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Источник: www.youtube.com