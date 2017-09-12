“Латынина уехала из России: так что мы потеряли?”

Новость дня для либеральных «хомячков»: Юлия Латынина, журналистка «Новой газеты» и «Эхо Москвы» покинула Россию, и возвращаться якобы не намерена. Блогер Варламов отметился жалостливой статейкой в ЖЖ, которую издание meduza.io «слизало» и опубликовало на своем сайте. В воздухе повис вопрос: что же потеряла России после отъезда журналистки?

Латынина уехала, но не могла не отметиться: вышла по скайпу и вдоволь настрадалась онлайн, вспоминая свою сожженную машину: «Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам». Вспомнила все: и прошлогоднее нападение, совершенное активистами движения SERB, и поджог авто. Кто не знает, SERB позиционирует себя как русское освободительное движение, действующее на территории Украины и России.

В Твиттере пользователи отметились по этому поводу, вволю посмеявшись над «невосполнимой потерей» в лице Латыниной:

Даже оппозиционер Сергей Удальцев не понял поступка рыжеволосой фурии:

А что тут понимать, когда журналистка давно прояснила свое отношение к России и ее народу?

Так что же мы потеряли с ее отъездом? Ненависть к России и тщетные попытки оболгать, извратить историю Великой Отечественной войны? Или, может, ее искреннюю любовь к США, оправдывающую все преступления гегемона? Как она говорила, помните? «Вы можете спросить, по какому праву Америка судит Сирию, Иран или Ирак, а по тому же, по которому я сужу их. Вот право свободного ума – судить об уроде, что он урод».

Показательным было и высказывание Латыниной после принятия в России закона, запрещающего усыновление детей американцами: «70% российского народа одобряет запрет… И я скажу очень коротко. Это доказывает, что чернь во все времена остается чернью». Да, право свободного ума она полностью реализовала, оскорбляя свою страну. Считала, что ей все позволено. Ощущение ложного чувства вседозволенности и безнаказанности сыграло с ней дурную шутку. Пришлось сбежать за рубеж…

И вот я думаю: что же мы все-таки потеряли? Журналиста, который любил бы свою страну и достойно представлял ее в СМИ и социальных сетях? Нет. Писателя, доносящего до людей забытые страницы нашей истории, философские мысли, очищающие наши души и мысли? Нет, сплошная чернуха и ложь. Я не нашла ничего, о чем бы стоило пожалеть.

Никогда не могла понять русофобов, родившихся в России и не осознающих того, что культура, литература, искусство и язык были бы невозможны без ее народа. Латыниной предстоит еще это понять, если успеет, конечно. Годы берут свое, но прибавляется только ума, а не мудрости. Отрезанный ломоть говорят про таких. Пускай себе живет за границей. Мечтает. Впадает в иллюзии. России нужны другие герои…