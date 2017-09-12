Латынина уехала из России: так что мы потеряли?
Новость дня для либеральных «хомячков»: Юлия Латынина, журналистка «Новой газеты» и «Эхо Москвы» покинула Россию, и возвращаться якобы не намерена. Блогер Варламов отметился жалостливой статейкой в ЖЖ, которую издание meduza.io «слизало» и опубликовало на своем сайте. В воздухе повис вопрос: что же потеряла России после отъезда журналистки?
Латынина уехала, но не могла не отметиться: вышла по скайпу и вдоволь настрадалась онлайн, вспоминая свою сожженную машину: «Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам». Вспомнила все: и прошлогоднее нападение, совершенное активистами движения SERB, и поджог авто. Кто не знает, SERB позиционирует себя как русское освободительное движение, действующее на территории Украины и России.
В Твиттере пользователи отметились по этому поводу, вволю посмеявшись над «невосполнимой потерей» в лице Латыниной:
Даже оппозиционер Сергей Удальцев не понял поступка рыжеволосой фурии:
А что тут понимать, когда журналистка давно прояснила свое отношение к России и ее народу?
Так что же мы потеряли с ее отъездом? Ненависть к России и тщетные попытки оболгать, извратить историю Великой Отечественной войны? Или, может, ее искреннюю любовь к США, оправдывающую все преступления гегемона? Как она говорила, помните? «Вы можете спросить, по какому праву Америка судит Сирию, Иран или Ирак, а по тому же, по которому я сужу их. Вот право свободного ума – судить об уроде, что он урод».
Показательным было и высказывание Латыниной после принятия в России закона, запрещающего усыновление детей американцами: «70% российского народа одобряет запрет… И я скажу очень коротко. Это доказывает, что чернь во все времена остается чернью». Да, право свободного ума она полностью реализовала, оскорбляя свою страну. Считала, что ей все позволено. Ощущение ложного чувства вседозволенности и безнаказанности сыграло с ней дурную шутку. Пришлось сбежать за рубеж…
И вот я думаю: что же мы все-таки потеряли? Журналиста, который любил бы свою страну и достойно представлял ее в СМИ и социальных сетях? Нет. Писателя, доносящего до людей забытые страницы нашей истории, философские мысли, очищающие наши души и мысли? Нет, сплошная чернуха и ложь. Я не нашла ничего, о чем бы стоило пожалеть.
Никогда не могла понять русофобов, родившихся в России и не осознающих того, что культура, литература, искусство и язык были бы невозможны без ее народа. Латыниной предстоит еще это понять, если успеет, конечно. Годы берут свое, но прибавляется только ума, а не мудрости. Отрезанный ломоть говорят про таких. Пускай себе живет за границей. Мечтает. Впадает в иллюзии. России нужны другие герои…
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Кто это “мы потеряли”? Свалила очередная жидовка , которая сралась и своим гуано-м бросалась в разные стороны.
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Свиння.
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Похоже на “самострел”,то есть самоподжог.)А то ноябрь уж близиться,и в “сакральные жертвы” можно запросто угодить,встретившись на мосту с лицами “стрелочной” нацыаналности.)))Видимо скоро за ней и другие потянуться,те кто не уверен что в “жертвы режыма” их “случайно” не определят “добрые” работодатели.)))Нервишки то пошаливают у богемки,тут по телику свинидзе вообще в истерику впал,как такого “святого” режыссера как 33сребренникова могут за что то держать в кутузке.Вместо того чтоб бороться с коррюпцией,схватили такую всемирно известную знаменитость.)))Да потому и схватили в процессе борьбы с коррюпцией.)С логикой то у свинидзе как у всех “культуристов”,по пятибальной шкале псако.бов на жалкую двоечку.)))
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“Латынина уехала из России: так что мы потеряли?”
- Харизматичную обезьяну для зоопарка:)
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Во! Точно! Такая страхолюдина…
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Да пусть валит. И все ей подобные тоже пусть собираются, пока есть возможность.
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Да разве это потеря? Это очередной плевок обезьяны в адрес страны,давшей этой жидовке образование,жилье,работу.У этих тварей нет Родины,нет Отечества,нет друзей-у них там хорошо,где за журналистский понос против России платят деньги,какое-то время дают прибежище,ну а потом просятся назад (как 40 000 жидов сбежавших в Израиль просятся в Крым на П.М.Ж.).Эту серую массу надо изолировать и чем быстрее,тем лучше для всего люда на планете.
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Невосполнимая потеря для зоопарков страны: говорящая обезьяна – ЭТО РЕДКОСТЬ
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За двести мильонов Россия
Жидами на откуп взята,
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа
И много Понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Отчизну свою распинают,
Христа своего продают.
(Кн. А.К.Толстой, ” Богатырь”, 1848 г. от р.Х.)