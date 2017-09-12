Капитуляция перед глобальными спекулянтами

Стремительно вошедшие в моду криптовалюты – это частные деньги, не контролируемые государством. Большинство их пользователей не могут осо­знать принципы их генерации и вынуждены слепо верить заявлениям их часто анонимных создателей, а разбирающиеся в вопросе говорят о возможности злоупотреблений и произвола. Своим мнением поделился экономист Михаил Делягин. Пропагандисты криптовалют твердят, что частный бизнес всегда моральнее государства. Истреблённые индейцы и жители бывших соцстран могли бы с этим поспорить, но эффективность бизнеса лишает их, в отличие от жертв государственного террора, возможности быть услышанными. Сегодняшние криптовалюты – новый мир, внезапно распахнувшийся перед нами. Он находится в состоянии становления: в нём царит Средневековье, где каждый сюзерен (в том числе самозваный) пытался чеканить свою монету, а их обмен был случаен и сложен. Шансы безграничны, риски тоже. Это привлекает глобальные спекулятивные капиталы, утратившие возможность гарантированных сверхприбылей на обычных финансовых рынках. Но главный смысл криптовалют – освобождение от государств. Экономия на налогах и безнаказанность финансирования преступлений – лишь побочные выгоды, главное – полное отделение глобальных спекулянтов от национального контроля. Государству имеет смысл признавать криптовалюты в трёх случаях. (Первый вице-премьер Игорь Шувалов выступил с инициативой о создании российской криптовалюты – «крипторубля». – Ред.) Первый – если оно является платформой и оргструктурой для глобальных спекулянтов, находясь с ними во взаимовыгодном, пусть и подчинённом, симбиозе. Это позиция США и местами Великобритании. Второй – если государство контролирует национальный бизнес, даже вышедший на глобальный уровень, и использует криптовалюту как инструмент экспансии в новый мир. Это позиция Китая: его криптовалюта антшерс (переименованная в июне в нео) может оттеснить биткоин и эфириум на позиции швейцарского франка и британского фунта. Третий мотив признания криптовалют возникает, если государство уже отказалось от суверенитета и ему нечего терять – как Венгрии в рамках НАТО и ЕС, несмотря на сохранение форинта. Именно поэтому будапештское такси уже более полутора лет принимает биткоины. Россия пока не относится ни к одной из этих категорий, и разговоры о признании у нас криптовалют – продолжение либерального стремления к уничтожению нашего суверенитета, чтобы «нация цивилизованная покорила нацию варварскую». В виде «цивилизованной нации» выступают анонимные глобальные спекулянты, которым российские либералы служат с религиозным рвением.



