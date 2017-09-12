Как ПРОСТО… Ввести свои САНКЦИИ, часть третья
НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей. (с) Лео Бокерия, кардиохирург
И совершенно неважно, кто вы по профессии: учитель, врач, военный, священник, милиционер или просто обыватель, ибо в таком виде вы уже никак не будете здоровы..
А чему может научить другой человек? Только тому, чему научился САМ, например, Как ПРОСТО стать больным...
И тогда мы автоматически принимаем участие в программе менеджеров Корпорации Земля, которая условно называется "Золотой миллиард", причём на стороне остальных, НЕнужных миллиардов, которых сначала призывали ПЛОДИТЬСЯ и РАЗМНОЖАТЬСЯ, а теперь ускоренными методами сокращают через процесс дегенерации, в частности, через...
Еду как средство управления человеком и человечеством
Сегодня я подытожу свои ранее введённые санкции против этих.. гм-м.."продуктов"...
Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая
Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть вторая
Регулярное употребление в пищу закусок, которые производятся с добавлением трансжиров и самого популярного усилителя вкуса Е-621 (глутамат натрия), вполне может уложить Вас на больничную койку, ибо проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой Вам обеспечены.
А кроме этого, Вы рискуете получить вместе с «вкусняшками»:
• Атеросклероз,
• Инфаркты,
• Инсульты,
• Гормональную дисфункцию,
• Проблемы с потенцией у мужчин,
• Обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта,
• Развитие раковых опухолей,
• Ожирение и прочие «прелести».
Яблочные чипсы и сок в домашних условиях
Вы действительно считаете, что кетчуп приготовлен из недавно собранных свежайших томатов, с девственно-чистых плодородных полей близлежащей области?
Спешим Вас разочаровать: кетчупы и майонезы в своем составе способны уместить огромное количество сахара, трансгенных жиров, ароматизаторов и консервантов.
Если Вам говорят, что в майонезе использованы исключительно домашние яйца, скорее всего, имеется в виду сухой желток либо особое вещество под названием «яичный меланж».
Ни то, ни другое не имеет отношения к настоящему куриному яйцу. Да и указанное оливковое масло на этикетке магазинного майонеза может составлять всего-то 5% всей массы продукта, если не меньше.
В большинство соусов добавляется уксус и сахар.
Магазинные майонезы, кетчупы и соусы вроде «Тар-тар» или «Сацебели», могут провоцировать появление сахарного диабета, онкологических заболеваний, пищевых аллергий, а также на корню убивают ферменты в нашем ЖКТ.
Как ПРОСТО... Приготовить натуральный майонез
Желейные конфеты, шоколадки, леденцы – это убийцы иммунитета Ваших детей.
Почему, спросите Вы?
Да потому что они производятся с добавлением огромного количества синтетических красителей, загустителей, животных и растительных жиров, сахарозаменителей и антиокислителей.
Вся эта «гремучая смесь» может привести Вашего сына или дочь к гастриту, язвенной болезни желудка, серьезной аллергии, кариесу, ожирению, росту опухолей и сахарному диабету. И все это в раннем возрасте.
Многие знают, что здоровый кишечник – это крепкий иммунитет. Поэтому лучше будет, если Ваши малыши с самого раннего возраста будут приучаться есть вместо шоколада натуральный мед, вместо желейных конфет – курагу, чернослив и другие сухофрукты.
Так часто реклама демонстрирует зрителю крайне выгодные для активных продаж факты о сосисках и колбасе: «100% натуральный продукт!», «без сои и ГМО».
А также упоминания о собственных фермах, откуда, собственно и берется мясо либо о максимальном соответствии европейским стандартам. Увы, большая часть подобных лозунгов правде не соответствует.
В состав сосисок и колбас, как правило, входит всего 10% мясных продуктов, да и то, назвать их «мясом» даже язык не поворачивается:
• Шкура свиная,
• Кожа куриная,
• Измельченные кости,
• Сухожилия,
• Субпродукты (потроха!).
В остальном же, ингредиенты внутри – это вода, мука, крахмал, соевый белок, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и ароматизаторы.
Маленьким детям и беременным женщинам такая еда категорически противопоказана, потому как ведет к заболеваниям щитовидной железы, проблемами с нервной системой плода, а также патологическими изменениями в печени и желчном пузыре.
Подобная еда обычно используется теми, кому нужен простой и быстрый перекус.
Достаточно залить кипятком лапшу или пюре, подождать 5 минут и можно приступать к трапезе.
Но насколько такое питание полезно и сбалансировано?
Ровно на ноль процентов.
Вы поглощаете скорее сухие порошки, глутамат натрия и прочие добавки, которые вызывают кишечные расстройства, нарушение артериального давления, сосудистые проблемы и даже повреждения головного мозга.
Естественно, ни о каких натуральных добавках (грибах, мясе или овощах) в данном продукте не может идти и речи.
Что такое масло и маргарин знают все.
Спред – это смесь растительных и животных жиров, поэтому диапазон жирности в нем гораздо обширнее, нежели в масле.
Как правило, масло имеет процент жирности 50% или 80%, а спред может быть жирностью 35% или 95%.
В составе спреда, кроме молочного жира можно найти также пахту, пальмовое масло, трансизомеры, ну и, по традиции, консерванты и загустители.
Холестериновые бляшки в сосудах образуются именно благодаря частому употреблению масла, спреда и маргарина.
Умеренное применение этих продуктов не приведет к страшным последствиям, особенно если Вы ведете активный образ жизни, молоды и полны сил.
А вот людям пожилого возраста не рекомендуется употреблять в пищу такие добавки ежедневно.
Топленое масло: польза, лечение, приготовление в домашних условиях
Вы не замечали, что после выпитой «Колы» жажда не отступает, а только усиливается?
Так и есть, ведь в составе многих сладких газировок присутствует аспартам – опаснейший для организма ингредиент, подсластитель синтетического происхождения, провоцирующий онкологические заболевания головного мозга и печени, необратимые изменения нервной системы, бессонницу даже у детей, головные боли и аллергии.
В сочетании с кофеином и ортофосфорной кислотой, которая нещадно вымывает кальций из нашего организма, сладкий газированный напиток – это просто кладезь веществ, убивающих Ваш организм.
Как ПРОСТО... Приготовить антистрессовый и лечебный напитки
Как ПРОСТО... Приготовить дома лечебный хлеб
ВИДЕПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Пищевая революция. Снэки – чипсы и сухарики (40.14) (2016). Телеканал: Москва 24
2. Раскрывая тайны еды. Лимонад (36.01) (2016). Телеканал: Домашний
3. Среда обитания. Фастфуд (51.04) (2009)
4. Теория заговора. Колбаса и сосиски (49.00) (28.06.2015). Первый телеканал
5. Без обмана. Еда с дымком. Копчёная рыба
6. Еда живая и мертвая. Опасные копчености (42.08) (19. 03. 2016) Научное расследование Сергея Малозёмова. Телеканал НТВ
7. Транс жиры и маргарин. Вред и польза. Как отличить подделку? (11.20) (2013)
8. Раскрывая тайны еды. Консервы (43.58) (2015). Телеканал: Домашний
9. Раскрывая тайны еды. Йогурты (48.53) (31.03.2016). Телеканал: Домашний
На самом деле фильмов о так называемых "продуктах питания" несколько сотен только российского производства...вот такая вот печалька...
Ранее я выкладывал систематизированные информационные материалы в книге формата PDF, которую можно скачать свободно.
В.Лычковский (составитель). ЕДА или ПИЩА В чём РАЗНИЦА.pdf
"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.
СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.
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