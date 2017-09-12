Главная » Здоровье

Как ПРОСТО… Ввести свои САНКЦИИ, часть третья

10:55. 12 сентября 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

 

НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей. (с) Лео Бокерия, кардиохирург

 

 

И совершенно неважно, кто вы по профессии: учитель, врач, военный, священник, милиционер или просто обыватель, ибо в таком виде вы уже никак не будете здоровы..

А чему может научить другой человек? Только тому, чему научился САМ, например, Как ПРОСТО стать больным...

И тогда мы автоматически принимаем участие в программе  менеджеров Корпорации Земля, которая условно называется "Золотой миллиард", причём на стороне остальных, НЕнужных миллиардов, которых сначала призывали ПЛОДИТЬСЯ и РАЗМНОЖАТЬСЯ, а теперь ускоренными методами сокращают через процесс дегенерации, в частности, через... 

Еду как средство управления человеком и человечеством

 

 

Сегодня я подытожу свои ранее введённые санкции против этих.. гм-м.."продуктов"...

Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая

Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть вторая 

 

Регулярное употребление в пищу закусок, которые производятся с добавлением трансжиров и самого популярного усилителя вкуса Е-621 (глутамат натрия), вполне может уложить Вас на больничную койку, ибо проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой Вам обеспечены.

А кроме этого, Вы рискуете получить вместе с «вкусняшками»:

• Атеросклероз,

• Инфаркты,

• Инсульты,

• Гормональную дисфункцию,

• Проблемы с потенцией у мужчин,

• Обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта,

• Развитие раковых опухолей,

• Ожирение и прочие «прелести».

 

Яблочные чипсы и сок в домашних условиях

 

Вы действительно считаете, что кетчуп приготовлен из недавно собранных свежайших томатов, с девственно-чистых плодородных полей близлежащей области?

Спешим Вас разочаровать: кетчупы и майонезы в своем составе способны уместить огромное количество сахара, трансгенных жиров, ароматизаторов и консервантов.

Если Вам говорят, что в майонезе использованы исключительно домашние яйца, скорее всего, имеется в виду сухой желток либо особое вещество под названием «яичный меланж».

Ни то, ни другое не имеет отношения к настоящему куриному яйцу. Да и указанное оливковое масло на этикетке магазинного майонеза может составлять всего-то 5% всей массы продукта, если не меньше.

В большинство соусов добавляется уксус и сахар.

Магазинные майонезы, кетчупы и соусы вроде «Тар-тар» или «Сацебели», могут провоцировать появление сахарного диабета, онкологических заболеваний, пищевых аллергий, а также на корню убивают ферменты в нашем ЖКТ.

 

Как ПРОСТО... Приготовить натуральный майонез

 

Желейные конфеты, шоколадки, леденцы – это убийцы иммунитета Ваших детей.
Почему, спросите Вы?

 

 

 

Да потому что они производятся с добавлением огромного количества синтетических красителей, загустителей, животных и растительных жиров, сахарозаменителей и антиокислителей.

Вся эта «гремучая смесь» может привести Вашего сына или дочь к гастриту, язвенной болезни желудка, серьезной аллергии, кариесу, ожирению, росту опухолей и сахарному диабету. И все это в раннем возрасте.

Многие знают, что здоровый кишечник – это крепкий иммунитет. Поэтому лучше будет, если Ваши малыши с самого раннего возраста будут приучаться есть вместо шоколада натуральный мед, вместо желейных конфет – курагу, чернослив и другие сухофрукты. 

 

 

 

Так часто реклама демонстрирует зрителю крайне выгодные для активных продаж факты о сосисках и колбасе: «100% натуральный продукт!», «без сои и ГМО».

А также упоминания о собственных фермах, откуда, собственно и берется мясо либо о максимальном соответствии европейским стандартам. Увы, большая часть подобных лозунгов правде не соответствует.

В состав сосисок и колбас, как правило, входит всего 10% мясных продуктов, да и то, назвать их «мясом» даже язык не поворачивается:

• Шкура свиная,

• Кожа куриная,

• Измельченные кости,

• Сухожилия,

• Субпродукты (потроха!).

В остальном же, ингредиенты внутри – это вода, мука, крахмал, соевый белок, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и ароматизаторы.

Маленьким детям и беременным женщинам такая еда категорически противопоказана, потому как ведет к заболеваниям щитовидной железы, проблемами с нервной системой плода, а также патологическими изменениями в печени и желчном пузыре.

 

Подобная еда обычно используется теми, кому нужен простой и быстрый перекус.

Достаточно залить кипятком лапшу или пюре, подождать 5 минут и можно приступать к трапезе.

Но насколько такое питание полезно и сбалансировано?

Ровно на ноль процентов.

Вы поглощаете скорее сухие порошки, глутамат натрия и прочие добавки, которые вызывают кишечные расстройства, нарушение артериального давления, сосудистые проблемы и даже повреждения головного мозга.

Естественно, ни о каких натуральных добавках (грибах, мясе или овощах) в данном продукте не может идти и речи.

 

Что такое масло и маргарин знают все.

Спред – это смесь растительных и животных жиров, поэтому диапазон жирности в нем гораздо обширнее, нежели в масле.

Как правило, масло имеет процент жирности 50% или 80%, а спред может быть жирностью 35% или 95%.

В составе спреда, кроме молочного жира можно найти также пахту, пальмовое масло, трансизомеры, ну и, по традиции, консерванты и загустители.

Холестериновые бляшки в сосудах образуются именно благодаря частому употреблению масла, спреда и маргарина.

Умеренное применение этих продуктов не приведет к страшным последствиям, особенно если Вы ведете активный образ жизни, молоды и полны сил. 

А вот людям пожилого возраста не рекомендуется употреблять в пищу такие добавки ежедневно.

 

Топленое масло: польза, лечение, приготовление в домашних условиях

 

Вы не замечали, что после выпитой «Колы» жажда не отступает, а только усиливается?

Так и есть, ведь в составе многих сладких газировок присутствует аспартам – опаснейший для организма ингредиент, подсластитель синтетического происхождения, провоцирующий онкологические заболевания головного мозга и печени, необратимые изменения нервной системы, бессонницу даже у детей, головные боли и аллергии.

В сочетании с кофеином и ортофосфорной кислотой, которая нещадно вымывает кальций из нашего организма, сладкий газированный напиток – это просто кладезь веществ, убивающих Ваш организм.

 

Как ПРОСТО... Приготовить антистрессовый и лечебный напитки

Как ПРОСТО... Приготовить дома лечебный хлеб

 

Подготовлено по материалам

 

ВИДЕПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Пищевая революция. Снэки – чипсы и сухарики (40.14) (2016). Телеканал: Москва 24

2. Раскрывая тайны еды. Лимонад (36.01) (2016). Телеканал: Домашний

3. Среда обитания. Фастфуд (51.04) (2009)

4. Теория заговора. Колбаса и сосиски (49.00) (28.06.2015). Первый телеканал

5. Без обмана. Еда с дымком. Копчёная рыба

6. Еда живая и мертвая. Опасные копчености (42.08) (19. 03. 2016) Научное расследование Сергея Малозёмова. Телеканал НТВ

7. Транс жиры и маргарин. Вред и польза. Как отличить подделку? (11.20) (2013)

8. Раскрывая тайны еды. Консервы (43.58) (2015). Телеканал: Домашний

9. Раскрывая тайны еды. Йогурты (48.53) (31.03.2016). Телеканал: Домашний

 

На самом деле фильмов о так называемых "продуктах питания" несколько сотен только российского производства...вот такая вот печалька...

 

Ранее я выкладывал систематизированные информационные материалы в книге формата PDF, которую можно скачать свободно.

В.Лычковский (составитель). ЕДА или ПИЩА В чём РАЗНИЦА.pdf

 

 

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

Канал на youtube

Группа ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.

Метки: Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как банкиры Англии и США создавали Третий рейх
...Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх...радиоприборостроение, значительная часть машиностроения (всего... МИДа делился своим политическим опытом.... введя валютные санкции. «Винер ... необходимо ввести систему ...война" продолжалась, просто быстрое поражение  ...
Как В.Путин моментально загнал Украину в НАТО
... подписано.  В-третьих, В.Путин...путинским языком: своей безоглядной поддержкой полностью... было давно ввести в войска ... Манипуляция сознанием простых людей происходит ..., что большая часть напуганных  избирателей... санкции притворные и бутафорские: вроде как ...
Борис Рапопорт: «Вместо того чтобы вести диалог с народом, Порошенко его просто уничтожает»
...была расценена как попытка «...третий Рим» и считает, что если любое государство не расширяет сферы своего...вынудит Донбасс ввести свою валюту, переориентировать...потерять значительную часть территории,...Порошенко его просто уничтожает. ... тяжестью санкций и Донбасс......
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...помалкивайте… Но если  руководствоваться простым библейским принципом оценки – «... Порошенко-Вальцмана. И третья часть этой картины – это...много санкций, - что как будто Россия применила широкомасштабно свои ...полезно было бы  ввести поголовное  тестирование по ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
..., которые проводились с санкции и по прямому повелению...и адресата. По сути – ввести монотеизм, обеспечив с разных ...не просто какое-то помещение, а часть царского дворца?.. За какие заслуги?.....известно… И в-третьих, Яхве посвящает двух своих доверенных лиц – ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
...", — начал свое обращение американский президент...способная привести к Третьей Мировой Войне (...отравляющим веществом как «зарин». Причина простая — «...части - дипломатическую и информационную. Дипломатическая часть...и Иордании, ввести санкции против российских...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>