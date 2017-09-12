Как ПРОСТО… Ввести свои САНКЦИИ, часть третья

НЕздоровый образ жизни — удел малообразованных людей. (с) Лео Бокерия, кардиохирург

И совершенно неважно, кто вы по профессии: учитель, врач, военный, священник, милиционер или просто обыватель, ибо в таком виде вы уже никак не будете здоровы..

А чему может научить другой человек? Только тому, чему научился САМ, например, Как ПРОСТО стать больным...

И тогда мы автоматически принимаем участие в программе менеджеров Корпорации Земля, которая условно называется "Золотой миллиард", причём на стороне остальных, НЕнужных миллиардов, которых сначала призывали ПЛОДИТЬСЯ и РАЗМНОЖАТЬСЯ, а теперь ускоренными методами сокращают через процесс дегенерации, в частности, через...

Еду как средство управления человеком и человечеством

Сегодня я подытожу свои ранее введённые санкции против этих.. гм-м.."продуктов"...

Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая

Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть вторая

Регулярное употребление в пищу закусок, которые производятся с добавлением трансжиров и самого популярного усилителя вкуса Е-621 (глутамат натрия), вполне может уложить Вас на больничную койку, ибо проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой Вам обеспечены.

А кроме этого, Вы рискуете получить вместе с «вкусняшками»:

• Атеросклероз, • Инфаркты, • Инсульты, • Гормональную дисфункцию, • Проблемы с потенцией у мужчин, • Обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, • Развитие раковых опухолей, • Ожирение и прочие «прелести».

Яблочные чипсы и сок в домашних условиях

Вы действительно считаете, что кетчуп приготовлен из недавно собранных свежайших томатов, с девственно-чистых плодородных полей близлежащей области?

Спешим Вас разочаровать: кетчупы и майонезы в своем составе способны уместить огромное количество сахара, трансгенных жиров, ароматизаторов и консервантов. Если Вам говорят, что в майонезе использованы исключительно домашние яйца, скорее всего, имеется в виду сухой желток либо особое вещество под названием «яичный меланж». Ни то, ни другое не имеет отношения к настоящему куриному яйцу. Да и указанное оливковое масло на этикетке магазинного майонеза может составлять всего-то 5% всей массы продукта, если не меньше. В большинство соусов добавляется уксус и сахар. Магазинные майонезы, кетчупы и соусы вроде «Тар-тар» или «Сацебели», могут провоцировать появление сахарного диабета, онкологических заболеваний, пищевых аллергий, а также на корню убивают ферменты в нашем ЖКТ.

Как ПРОСТО... Приготовить натуральный майонез

Желейные конфеты, шоколадки, леденцы – это убийцы иммунитета Ваших детей.



Почему, спросите Вы? Да потому что они производятся с добавлением огромного количества синтетических красителей, загустителей, животных и растительных жиров, сахарозаменителей и антиокислителей. Вся эта «гремучая смесь» может привести Вашего сына или дочь к гастриту, язвенной болезни желудка, серьезной аллергии, кариесу, ожирению, росту опухолей и сахарному диабету. И все это в раннем возрасте. Многие знают, что здоровый кишечник – это крепкий иммунитет. Поэтому лучше будет, если Ваши малыши с самого раннего возраста будут приучаться есть вместо шоколада натуральный мед, вместо желейных конфет – курагу, чернослив и другие сухофрукты.

Так часто реклама демонстрирует зрителю крайне выгодные для активных продаж факты о сосисках и колбасе: «100% натуральный продукт!», «без сои и ГМО».

А также упоминания о собственных фермах, откуда, собственно и берется мясо либо о максимальном соответствии европейским стандартам. Увы, большая часть подобных лозунгов правде не соответствует.

В состав сосисок и колбас, как правило, входит всего 10% мясных продуктов, да и то, назвать их «мясом» даже язык не поворачивается:

• Шкура свиная, • Кожа куриная, • Измельченные кости, • Сухожилия, • Субпродукты (потроха!).

В остальном же, ингредиенты внутри – это вода, мука, крахмал, соевый белок, ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и ароматизаторы.

Маленьким детям и беременным женщинам такая еда категорически противопоказана, потому как ведет к заболеваниям щитовидной железы, проблемами с нервной системой плода, а также патологическими изменениями в печени и желчном пузыре.

Подобная еда обычно используется теми, кому нужен простой и быстрый перекус. Достаточно залить кипятком лапшу или пюре, подождать 5 минут и можно приступать к трапезе. Но насколько такое питание полезно и сбалансировано? Ровно на ноль процентов. Вы поглощаете скорее сухие порошки, глутамат натрия и прочие добавки, которые вызывают кишечные расстройства, нарушение артериального давления, сосудистые проблемы и даже повреждения головного мозга. Естественно, ни о каких натуральных добавках (грибах, мясе или овощах) в данном продукте не может идти и речи.

Что такое масло и маргарин знают все.

Спред – это смесь растительных и животных жиров, поэтому диапазон жирности в нем гораздо обширнее, нежели в масле.

Как правило, масло имеет процент жирности 50% или 80%, а спред может быть жирностью 35% или 95%. В составе спреда, кроме молочного жира можно найти также пахту, пальмовое масло, трансизомеры, ну и, по традиции, консерванты и загустители. Холестериновые бляшки в сосудах образуются именно благодаря частому употреблению масла, спреда и маргарина. Умеренное применение этих продуктов не приведет к страшным последствиям, особенно если Вы ведете активный образ жизни, молоды и полны сил. А вот людям пожилого возраста не рекомендуется употреблять в пищу такие добавки ежедневно.

Топленое масло: польза, лечение, приготовление в домашних условиях

Вы не замечали, что после выпитой «Колы» жажда не отступает, а только усиливается?

Так и есть, ведь в составе многих сладких газировок присутствует аспартам – опаснейший для организма ингредиент, подсластитель синтетического происхождения, провоцирующий онкологические заболевания головного мозга и печени, необратимые изменения нервной системы, бессонницу даже у детей, головные боли и аллергии.

В сочетании с кофеином и ортофосфорной кислотой, которая нещадно вымывает кальций из нашего организма, сладкий газированный напиток – это просто кладезь веществ, убивающих Ваш организм.

Как ПРОСТО... Приготовить антистрессовый и лечебный напитки

Как ПРОСТО... Приготовить дома лечебный хлеб

Подготовлено по материалам

ВИДЕПРИЛОЖЕНИЕ:

На самом деле фильмов о так называемых "продуктах питания" несколько сотен только российского производства...вот такая вот печалька...

Ранее я выкладывал систематизированные информационные материалы в книге формата PDF, которую можно скачать свободно.

В.Лычковский (составитель). ЕДА или ПИЩА В чём РАЗНИЦА.pdf

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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