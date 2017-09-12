Главный враг России не Америка и Европа с их НАТО, а собственная элита и это наша вечная беда
20:39. 12 сентября 2017 Просмотров - 960 12 коммент. Опубликовал: jackomb
Чтобы это понять, нужно просто окинуть беглым взглядом историю России начиная с времен Петра I, и тотчас все становится понятно. Как только Петр прорубил окно в Европу, в него тотчас полезла наша элита, причем та, которая была близка к нему, но это еще победы.
Из Европы через это окно к нам полезли жулики, мошенники и авантюристы всех мастей, на которых негде было ставить клейма и длилось это ровно до тех пор, пока Сталин не установил Железный занавес. Во все остальные времена наша элита вальяжно шарилась по Европам, а в страну толпами въезжали аферисты, и если хорошенько во всем разобраться, то вреда от европейских гастарбайтеров было намного больше, чем пользы. Они мало того, что нещадно грабили Россию, так еще и развращали нашу элиту, прививая ей чуть ли не людоедские инстинкты.
Ладно, то дела давно минувших дней, так что чёрт с ними, один хрен русский народ после Октябрьской революцией сполна рассчитался со своей дворянской и купеческой элитой, частично уничтожив ее и изгнав почти полностью. Правда, на беду русского народа революцию в России устроили отнюдь не патриоты, а самая настоящая погань, которая вволю попила народной крови, но что самое ужасное, из страны не были изгнаны евреи, которые быстро пробились на самый верх и стали новой элитой, куда более кровожадной. Сталин, окончательно утвердившись во власти, уничтожил многих из них, но далеко не всех, надеясь привить остальным чувство патриотизма, уважения к русскому народу и, заодно, чувство меры, но в конечном итоге они свели его в могилу, после чего началась самая настоящая, хотя и тихая, еврейская вакханалия.
В результате мы имеем то, что имеем, насквозь прогнившую и порочную элиту, а также твердую убежденность наиболее наглых и активных проходимцев из числа русских людей в том, что власть дается людям, а точнее эти люди вымаливают ее, только для того, чтобы обогащаться за счет народа и государства и вывозить все украденное за рубеж. Ну, что тут можно сказать, кроме одного, палачами и мучителями нашей элиты будут их собственные дети, которых они с таким упорством отправляют учиться за границу, а рано или поздно и они окажутся всеми презираемыми изгоями, если не сдохнут раньше от передозировки наркотиков. Правда, сейчас народ затаился в предвкушении самого главного, того, как американцы начнут раздевать элиту догола. Вот тут-то может и наступить звездный час Путина, который в ответ на их скорбный вой тихо скажет: – “А ведь я вас давно предупреждал”. Так что пожелаем удачи Дональду Трампу, этому новому Робин Гуду и хрен с ним, что все украденное достанется ему, главное все равно заключается в том, что наше элита лишится всего награбленного, а у Путина, если он того захочет, появится реальный шанс создать новую национально ориентированную и патриотически настроенную элиту. Если, конечно, Путин пойдет на это.
Александр Абердин
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” элита”= жиды и их холуи.
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“а у Путина, если он того захочет, появится реальный шанс создать новую
национально-ориентированную и патриотически настроенную элиту…”
У нас правящая элита олигархического типа, которая тесно связана с бизнесменами
и либерастами. Путин может поменять только ближайшее окружение ( свиту ), а
менять надо номенклатуру и чиновников по всей стране.
С этим мог только Сталин справиться, значит надо менять систему, а не дыры
латать у кремлевской кормушки.
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Безоговорочно могу согласиться только с тем, что нам без разницы кому достанется награбленное, оно всё равно не наше, не народное. А с остальным возможны разные оценки, особенно с гастрбайтерами.
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Ни какого шанса у Путина не будет. Он сам создавал эту элиту, Раздавал им кормушки. Теперь он сам мечется что бы пиндосы не отобрали ворованное у его окружения.
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Если бы Путин “создал” бы какую-то “свою” элиту,то мы бы жили уже совсем в другой стране. К сожалению,ему приходится и по сей день работать с такой “элитой”,которая работать без кормушек отказывается на интересы нашей страны,а новой полноценной кадровой базы еще не сформировано,чтобы можно было полностью отказаться от “кормлений”.
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да ,наивно радоваться ,что у них отберут и пусть,даже нам не достанется,нам никогда ничего не достанется ,в ближайщие годы- всех на прожиточный минимум.Для Путина-частная собственность-священная корова,он никогда на это не посягнет,никогда,потому как любит жизнь,она у него удалась.Заморозят,но не отберут,т.к. имидж -это все и мы готовы на это,т.к. наши запасы в их бумагах соответствуют долгу карпоративному этих упырей.А нам обьяснят плохое положение плохой Америкой.Наши враги внутри России, а не в Америке-не ведитесь на речи Путина.
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Новая “элита” только формируется-идут кадровые чистки,меняется кадровый состав,появляются новые лица. Уходят старые -приходят новые…А концепция жизнеустройства остаётся прежней – на верху элита (избранных),внизу-толпа безграмотных людей живущих только своими страстями. На выходе получаем ту же систему пастухов и овец,только пастухи РФ дают слово своему хозяину более заботливо следить за овцами,чтобы последние могли дать больше шерсти…чтобы пастухи за океаном не могли больше плевать на своих хозяев из Швейцарии
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Аффтар слегка лурко.бит,типа “на границе ната ходит хмуро,край пиндосов тихо мирно спит”.)))А у кого печатный станок,что .уевертит всю эту систему,аффтар скромно умалчивает.Они ж не сами вылезли в элитку,какой то “добрый” дядя их вовремя присмотрел,и дал путевку в “жизнь”.Теперь массы дружно ненавидят подсунутых “стрелочников”,зато скоро полюбят подсунутых вовремя “народных хероев”.)Или не полюбят,хероев то нынче дефысыт.)Система пошла в разнос?Или на смену идет другая система,”..где нет зависти и злости,где встречают по уму,а не одежке”.)
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идет новая система- китайская и делают ее те же хозяева.Русские мечтатели-это прекрасно,значит народ жив,но реальность другая ,посмотрите как они наверху торгуются ,палки в колеса друг другу(китаю внезапно не дали пройти через Бирму,кадыров озаботился мусульманами их,назарбаев проданный англии, созывает мусульман на обьединение типа евросоюз и нато,)вставляют.Но наш то молодец ,не пьет,торгуется хорошо,а мы потерпим ,пока они живут.
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Торг, видимо, идёт, но Кадыров в нём-карта не козырная. Китай в любом случае получит углеводороды из Мьянмы, а вот попытку давления на него нам ещё припомнят. Пока что Китай нужен нам больше, чем мы ему и в дальнейшем отношения РФ-ДАИШ-КНР на территории Средней Азии могут иметь разную конфигурацию.
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Или на смену идет другая система,”..где нет зависти и злости,где встречают по уму,а не одежке”.)
Вот именно!!! Идёт другая система!!! Системная власть на планете поменялась 11 апреля 2011 года и переходный период заканчивается в 2024 году. То что в России называют “Элитой”- это паучье отродье,генномодифицированые биороботы, называющие себя “богоизбранными” и биороботы с изменённым генотипом мозга 44ХХ запрограммированные на паразитизм и насилие. В 2018-2019г.г. будет полностью разрушена мировая паразитическая финансовая система и все их награбленные деньги пропадут! Затем в странах паразитах у людей начнут отказывать мозги, будет хаос мародёрство, гражданское неповиновение, массовые убийства и вымирание, где пропадёт и их собственность и они сами. На территории России этого не будет, будут только уходить из жизни паучье отродье и биороботы, их в России около 20%
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Элита – это лучшее, отборное. У нас не элита, а сообщество, действующее в целях личного обогащения, сплоченное родственными и коррупционными связями. И разорвать этот клубок без жестких мер не удастся. На жесткие меры не пойдут, значит всё так и останется. На века вперед расписан порядок – сын токаря никогда не будет во власти, потомки чиновника – в клубе избранных.