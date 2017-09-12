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Главный враг России не Америка и Европа с их НАТО, а собственная элита и это наша вечная беда

20:39. 12 сентября 2017 Просмотров - 960 12 коммент. Опубликовал:

Главный враг России не Америка и Европа с их НАТО, а собственная элита и это наша вечная беда

Чтобы это понять, нужно просто окинуть беглым взглядом историю России начиная с времен Петра I, и тотчас все становится понятно. Как только Петр прорубил окно в Европу, в него тотчас полезла наша элита, причем та, которая была близка к нему, но это еще победы.

Из Европы через это окно к нам полезли жулики, мошенники и авантюристы всех мастей, на которых негде было ставить клейма и длилось это ровно до тех пор, пока Сталин не установил Железный занавес. Во все остальные времена наша элита вальяжно шарилась по Европам, а в страну толпами въезжали аферисты, и если хорошенько во всем разобраться, то вреда от европейских гастарбайтеров было намного больше, чем пользы. Они мало того, что нещадно грабили Россию, так еще и развращали нашу элиту, прививая ей чуть ли не людоедские инстинкты.
 
Ладно, то дела давно минувших дней, так что чёрт с ними, один хрен русский народ после Октябрьской революцией сполна рассчитался со своей дворянской и купеческой элитой, частично уничтожив ее и изгнав почти полностью. Правда, на беду русского народа революцию в России устроили отнюдь не патриоты, а самая настоящая погань, которая вволю попила народной крови, но что самое ужасное, из страны не были изгнаны евреи, которые быстро пробились на самый верх и стали новой элитой, куда более кровожадной. Сталин, окончательно утвердившись во власти, уничтожил многих из них, но далеко не всех, надеясь привить остальным чувство патриотизма, уважения к русскому народу и, заодно, чувство меры, но в конечном итоге они свели его в могилу, после чего началась самая настоящая, хотя и тихая, еврейская вакханалия.
 
В результате мы имеем то, что имеем, насквозь прогнившую и порочную элиту, а также твердую убежденность наиболее наглых и активных проходимцев из числа русских людей в том, что власть дается людям, а точнее эти люди вымаливают ее, только для того, чтобы обогащаться за счет народа и государства и вывозить все украденное за рубеж. Ну, что тут можно сказать, кроме одного, палачами и мучителями нашей элиты будут их собственные дети, которых они с таким упорством отправляют учиться за границу, а рано или поздно и они окажутся всеми презираемыми изгоями, если не сдохнут раньше от передозировки наркотиков. Правда, сейчас народ затаился в предвкушении самого главного, того, как американцы начнут раздевать элиту догола. Вот тут-то может и наступить звездный час Путина, который в ответ на их скорбный вой тихо скажет: – “А ведь я вас давно предупреждал”. Так что пожелаем удачи Дональду Трампу, этому новому Робин Гуду и хрен с ним, что все украденное достанется ему, главное все равно заключается в том, что наше элита лишится всего награбленного, а у Путина, если он того захочет, появится реальный шанс создать новую национально ориентированную и патриотически настроенную элиту. Если, конечно, Путин пойдет на это.
 
 
 
Александр Абердин
Метки: либерализм в россии
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12 коммент.»

  • 610 452
    жора шапов 12 сентября 2017 в 21:08 Ссылка Пометить
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    ” элита”= жиды и их холуи.

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  • 2209 1909
    Руса 12 сентября 2017 в 21:27 Ссылка Пометить
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    “а у Путина, если он того захочет, появится реальный шанс создать новую
    национально-ориентированную и патриотически настроенную элиту…”

    У нас правящая элита олигархического типа, которая тесно связана с бизнесменами
    и либерастами. Путин может поменять только ближайшее окружение ( свиту ), а
    менять надо номенклатуру и чиновников по всей стране.
    С этим мог только Сталин справиться, значит надо менять систему, а не дыры
    латать у кремлевской кормушки.

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  • 1273 873
    Владислав 12 сентября 2017 в 22:04 Ссылка Пометить
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    Безоговорочно могу согласиться только с тем, что нам без разницы кому достанется награбленное, оно всё равно не наше, не народное. А с остальным возможны разные оценки, особенно с гастрбайтерами.

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  • 1943 1737
    александр 12 сентября 2017 в 23:04 Ссылка Пометить
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    Ни какого шанса у Путина не будет. Он сам создавал эту элиту, Раздавал им кормушки. Теперь он сам мечется что бы пиндосы не отобрали ворованное у его окружения.

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    • 486 334
      Oblichitel александр 12 сентября 2017 в 23:15 Ссылка Пометить
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      Если бы Путин “создал” бы какую-то “свою” элиту,то мы бы жили уже совсем в другой стране. К сожалению,ему приходится и по сей день работать с такой “элитой”,которая работать без кормушек отказывается на интересы нашей страны,а новой полноценной кадровой базы еще не сформировано,чтобы можно было полностью отказаться от “кормлений”.

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    • 188 152
      mary александр 13 сентября 2017 в 10:38 Ссылка Пометить
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      да ,наивно радоваться ,что у них отберут и пусть,даже нам не достанется,нам никогда ничего не достанется ,в ближайщие годы- всех на прожиточный минимум.Для Путина-частная собственность-священная корова,он никогда на это не посягнет,никогда,потому как любит жизнь,она у него удалась.Заморозят,но не отберут,т.к. имидж -это все и мы готовы на это,т.к. наши запасы в их бумагах соответствуют долгу карпоративному этих упырей.А нам обьяснят плохое положение плохой Америкой.Наши враги внутри России, а не в Америке-не ведитесь на речи Путина.

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  • 496 344
    Oblichitel 12 сентября 2017 в 23:21 Ссылка Пометить
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    Новая “элита” только формируется-идут кадровые чистки,меняется кадровый состав,появляются новые лица. Уходят старые -приходят новые…А концепция жизнеустройства остаётся прежней – на верху элита (избранных),внизу-толпа безграмотных людей живущих только своими страстями. На выходе получаем ту же систему пастухов и овец,только пастухи РФ дают слово своему хозяину более заботливо следить за овцами,чтобы последние могли дать больше шерсти…чтобы пастухи за океаном не могли больше плевать на своих хозяев из Швейцарии

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  • 16714 7588
    Степаныч 12 сентября 2017 в 23:52 Ссылка Пометить
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    Аффтар слегка лурко.бит,типа “на границе ната ходит хмуро,край пиндосов тихо мирно спит”.)))А у кого печатный станок,что .уевертит всю эту систему,аффтар скромно умалчивает.Они ж не сами вылезли в элитку,какой то “добрый” дядя их вовремя присмотрел,и дал путевку в “жизнь”.Теперь массы дружно ненавидят подсунутых “стрелочников”,зато скоро полюбят подсунутых вовремя “народных хероев”.)Или не полюбят,хероев то нынче дефысыт.)Система пошла в разнос?Или на смену идет другая система,”..где нет зависти и злости,где встречают по уму,а не одежке”.)

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      mary Степаныч 13 сентября 2017 в 10:51 Ссылка Пометить
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      идет новая система- китайская и делают ее те же хозяева.Русские мечтатели-это прекрасно,значит народ жив,но реальность другая ,посмотрите как они наверху торгуются ,палки в колеса друг другу(китаю внезапно не дали пройти через Бирму,кадыров озаботился мусульманами их,назарбаев проданный англии, созывает мусульман на обьединение типа евросоюз и нато,)вставляют.Но наш то молодец ,не пьет,торгуется хорошо,а мы потерпим ,пока они живут.

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        Владислав mary 13 сентября 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
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        Торг, видимо, идёт, но Кадыров в нём-карта не козырная. Китай в любом случае получит углеводороды из Мьянмы, а вот попытку давления на него нам ещё припомнят. Пока что Китай нужен нам больше, чем мы ему и в дальнейшем отношения РФ-ДАИШ-КНР на территории Средней Азии могут иметь разную конфигурацию.

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    • 5426 4237
      Евгений Степаныч 13 сентября 2017 в 13:53 Ссылка Пометить
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      Или на смену идет другая система,”..где нет зависти и злости,где встречают по уму,а не одежке”.)

      Вот именно!!! Идёт другая система!!! Системная власть на планете поменялась 11 апреля 2011 года и переходный период заканчивается в 2024 году. То что в России называют “Элитой”- это паучье отродье,генномодифицированые биороботы, называющие себя “богоизбранными” и биороботы с изменённым генотипом мозга 44ХХ запрограммированные на паразитизм и насилие. В 2018-2019г.г. будет полностью разрушена мировая паразитическая финансовая система и все их награбленные деньги пропадут! Затем в странах паразитах у людей начнут отказывать мозги, будет хаос мародёрство, гражданское неповиновение, массовые убийства и вымирание, где пропадёт и их собственность и они сами. На территории России этого не будет, будут только уходить из жизни паучье отродье и биороботы, их в России около 20%

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  • 1165 873
    klim 13 сентября 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Элита – это лучшее, отборное. У нас не элита, а сообщество, действующее в целях личного обогащения, сплоченное родственными и коррупционными связями. И разорвать этот клубок без жестких мер не удастся. На жесткие меры не пойдут, значит всё так и останется. На века вперед расписан порядок – сын токаря никогда не будет во власти, потомки чиновника – в клубе избранных.

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