Главный враг России не Америка и Европа с их НАТО, а собственная элита и это наша вечная беда

Чтобы это понять, нужно просто окинуть беглым взглядом историю России начиная с времен Петра I, и тотчас все становится понятно. Как только Петр прорубил окно в Европу, в него тотчас полезла наша элита, причем та, которая была близка к нему, но это еще победы.

Из Европы через это окно к нам полезли жулики, мошенники и авантюристы всех мастей, на которых негде было ставить клейма и длилось это ровно до тех пор, пока Сталин не установил Железный занавес. Во все остальные времена наша элита вальяжно шарилась по Европам, а в страну толпами въезжали аферисты, и если хорошенько во всем разобраться, то вреда от европейских гастарбайтеров было намного больше, чем пользы. Они мало того, что нещадно грабили Россию, так еще и развращали нашу элиту, прививая ей чуть ли не людоедские инстинкты.

Ладно, то дела давно минувших дней, так что чёрт с ними, один хрен русский народ после Октябрьской революцией сполна рассчитался со своей дворянской и купеческой элитой, частично уничтожив ее и изгнав почти полностью. Правда, на беду русского народа революцию в России устроили отнюдь не патриоты, а самая настоящая погань, которая вволю попила народной крови, но что самое ужасное, из страны не были изгнаны евреи, которые быстро пробились на самый верх и стали новой элитой, куда более кровожадной. Сталин, окончательно утвердившись во власти, уничтожил многих из них, но далеко не всех, надеясь привить остальным чувство патриотизма, уважения к русскому народу и, заодно, чувство меры, но в конечном итоге они свели его в могилу, после чего началась самая настоящая, хотя и тихая, еврейская вакханалия.

В результате мы имеем то, что имеем, насквозь прогнившую и порочную элиту, а также твердую убежденность наиболее наглых и активных проходимцев из числа русских людей в том, что власть дается людям, а точнее эти люди вымаливают ее, только для того, чтобы обогащаться за счет народа и государства и вывозить все украденное за рубеж. Ну, что тут можно сказать, кроме одного, палачами и мучителями нашей элиты будут их собственные дети, которых они с таким упорством отправляют учиться за границу, а рано или поздно и они окажутся всеми презираемыми изгоями, если не сдохнут раньше от передозировки наркотиков. Правда, сейчас народ затаился в предвкушении самого главного, того, как американцы начнут раздевать элиту догола. Вот тут-то может и наступить звездный час Путина, который в ответ на их скорбный вой тихо скажет: – “А ведь я вас давно предупреждал”. Так что пожелаем удачи Дональду Трампу, этому новому Робин Гуду и хрен с ним, что все украденное достанется ему, главное все равно заключается в том, что наше элита лишится всего награбленного, а у Путина, если он того захочет, появится реальный шанс создать новую национально ориентированную и патриотически настроенную элиту. Если, конечно, Путин пойдет на это.

Александр Абердин