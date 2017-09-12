Главная » Новые технологии, Творчество
Гироскопический транспорт
16:18. 12 сентября 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Метки: Видео, новые технологии, транспорт
Записи на схожие темы
СПРАВКА: В Россию баночные коктейли стали завозить в начале 90-х из Европы, чаще всего из Польши. Некоторые компании, которые изначально занимались импортом и продвижением товаров в России, затем переросли в боттлеров (как это случилось и с крупнейшим ...
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
Сегодня в московском метро на станциях Лубянка и Парк культуры прогремели взрывы. ФСБ обвиняет в этом кавказских борцов за освобождение от Кремля. КНС РРО заявляет по этому поводу следующие. Первое. Версия ФСБ содержит много вранья, нелепостей и ...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...
В Редакцию портала М3Р пришло письмо с фотоматериалами, подтверждающими, что сегодня утром над Полтавой самолетами распылялась неизвестная субстанция. Никаких официальных сведений от госвластей о характере и причинах обработки города с воздуха не поступало...
12.10.2010 14:31 Заголовок материала звучит несколько сенсационно и невероятно, однако то, что там написано - свершившийся факт. Увидев случайно короткий видеоролик под названием "ТАК ВОТ ВАМ И ЧИП В ГОЛОВУ" первым делом пришла мысль об очередной ...
Даже страшно за самого себя. Буквально, накануне нового года погрузился в аналитику событий несколькими годами раньше и обнаружил странную традицию, о которой расскажу чуть ниже. Итак, в 1999 году, ровно за 9 месяцев до Президентский выборов в Москве и ...