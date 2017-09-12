«Если Россия откроет архивы, Польша отдаст свои земли»

Российский журналист, телерадиоведущий и политолог Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik заявил, что поляки своими требованиями о репарации могут вызвать ответные действия России, которые приведут к потере Польшей своих земель.

По словам политолога, сейчас Польша в лице правящей партии «Право и справедливость» ведет довольно агрессивную риторику по поводу исторической репарации. Хотя очевидно, что требования должны предъявляться не к России, а к Украине, в первую очередь. Хотя все понимают, что если с нее начать требовать выплаты компенсации золотом, то на этом страна и закончится, отметил Гаспарян.

Ведь сейчас курс гривны не подкрепляется вообще ничем. Если еще вытащить из страны 41% золотовалютного резерва, то на это можно будет поставить окончательную точку. Впору будет собирать ликвидационную комиссию. Причем спасибо за это необходимо будет сказать сугубо правящей партии Польши. Поляки продолжат в ближайшее время спекулировать на теме репарации по Рижскому договору по отношению к России.

Однако в этом вопросе их ждет гигантское разочарование. Ведь Россия тоже может попросить репарацию, отметил Гаспарян. К примеру, за уничтоженные русские храмы на территории второй Речи Посполитой. Или за взорванный в Варшаве собор Александра Невского, который был крупнейшим в Европе на тот момент православным храмом. Для его уничтожения потребовалось произвести 1384 взрыва, сообщил телерадиоведущий. Кроме того, можно смело требовать репарации за отнятое у Православной церкви имущество, или за убийство русских священников, многие из которых прославлены как высокомученники.

Если так пойдет и дальше, Польше придется и часть своих земель отдать, потому что бюджетных средств на выплаты по долгам не хватит. Ведь Европейский союз не будет спонсировать подобные польские глупости, да и Трамп не является тем человеком, который станет тратить миллиарды долларов за необдуманные действия политиков из правящей партии Польши. Последнее, что нужно делать полякам, это заниматься историческим ревизионизмом, а то ведь Россия может и свои архивы открыть, резюмировал Гаспарян.