Ещё шажок к освобождению из-под диктата Запада сделан

И сделан он заместителем министра иностранных дел, Сергеем Алексеевичем Рябцевым.Короче, прослушал выступление дипломата и чувствую: что-то не то. Не так, как на эту тему говорили во все ельцинские и последующие годы. Будто чего-то не хватает. И, знаете, пришлось переслушивать, жадно пытаясь уловить одно ключевое слово.И слово это сказано (2:10). Единожды. Однако прозвучало оно явной оговоркой: старые привычки не всегда легко изживаются. Всё-таки Рябцев уже почти десятилетие курирует как раз дипломатию с Америкой.Оговорка, потому что паузы между словом „партнёры” и последующим исправлением на „когллеги из США” практически не было, что контрастирует со всем остальным размеренным выступлением.А так постоянно – „американцы”, „американская сторона”, один раз „коллеги” в смысле дипломаты, да, всё это на протяжении 10-минутного выступления было.Более того,– это в ответ на попытки американцев разместить оружие в космосе. Совсем даже недвусмысленное предупреждение.А тон выступления был задан уже в начале: констатацией факта, что американцы. Прямым текстом.

Источник: ss69100.livejournal.com