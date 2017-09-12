Главная » Мировоззрение, Политика

Ещё шажок к освобождению из-под диктата Запада сделан

21:26. 12 сентября 2017 Просмотров - 989 2 коммент. Опубликовал:
И сделан он заместителем министра иностранных дел, Сергеем Алексеевичем Рябцевым.

Короче, прослушал выступление дипломата и чувствую: что-то не то. Не так, как на эту тему говорили во все ельцинские и последующие годы. Будто чего-то не хватает. И, знаете, пришлось переслушивать, жадно пытаясь уловить одно ключевое слово.

И слово это сказано (2:10). Единожды. Однако прозвучало оно явной оговоркой: старые привычки не всегда легко изживаются. Всё-таки Рябцев уже почти десятилетие курирует как раз дипломатию с Америкой.

Оговорка, потому что паузы между словом „партнёры” и последующим исправлением на „когллеги из США” практически не было, что контрастирует со всем остальным размеренным выступлением.

А так постоянно – „американцы”, „американская сторона”, один раз „коллеги” в смысле дипломаты, да, всё это на протяжении 10-минутного выступления было.

Более того, „мы предостерегаем американскую сторону от деструктивных последствий подобного рода действий” – это в ответ на попытки американцев разместить оружие в космосе. Совсем даже недвусмысленное предупреждение.

А тон выступления был задан уже в начале: констатацией факта, что американцы „перекладывают с больной головы на здоровую”. Прямым текстом.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Америка, американцы, Запад, Россия, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вечер трудного дня
Источник http://navalny.livejournal.com/
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Анализируя послание президента
..., вам не всё понравится ещё. (Смех в зале.) ... и его рассмотрение откладывалось под разными предлогами. (История ...для давления со стороны Запада. Пора возвращать нашу промышленность...изменить ситуацию необходимо взять под контроль государства Центральный Банк...
Адольф Гитлер основатель Израиля [Хеннеке Кардель, audio\mp3]
Скачать книгу Слушать аудиокнигу Хеннеке Кардель: Адольф Гитлер основатель Израиля Описание: Автор книги Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в...
Ведические знания в строках Пушкина, часть 1
...невиданных зверей..." - Мамонты? Но есть ещё "ундорозавры", ихтиозавры, ихтиостезы, плезиозавры... Следы...едет "инкогнито"), уезжает Пётр Первый под фамилией Михайлов. Молодой (26 ...) году появляется "Железная Маска", под фамилией Marchiel.Портрет царя Петра...
В Омске перед судом предстанет вдохновитель омских староверов Александр Хиневич
Из комментариев к видео: Абсолютно здравомыслящий человек, который всегда призывал всех к миру и к родным истокам. Один из немногих , кто действительно давал знания по Родной Вере Предков и обучал жрецов славянских общин по всем весям Руси и зарубежью. ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>