Ещё шажок к освобождению из-под диктата Запада сделан
21:26. 12 сентября 2017 Просмотров - 989 2 коммент. Опубликовал: brahman
И сделан он заместителем министра иностранных дел, Сергеем Алексеевичем Рябцевым.
Короче, прослушал выступление дипломата и чувствую: что-то не то. Не так, как на эту тему говорили во все ельцинские и последующие годы. Будто чего-то не хватает. И, знаете, пришлось переслушивать, жадно пытаясь уловить одно ключевое слово.
И слово это сказано (2:10). Единожды. Однако прозвучало оно явной оговоркой: старые привычки не всегда легко изживаются. Всё-таки Рябцев уже почти десятилетие курирует как раз дипломатию с Америкой.
Оговорка, потому что паузы между словом „партнёры” и последующим исправлением на „когллеги из США” практически не было, что контрастирует со всем остальным размеренным выступлением.
А так постоянно – „американцы”, „американская сторона”, один раз „коллеги” в смысле дипломаты, да, всё это на протяжении 10-минутного выступления было.
Более того, „мы предостерегаем американскую сторону от деструктивных последствий подобного рода действий” – это в ответ на попытки американцев разместить оружие в космосе. Совсем даже недвусмысленное предупреждение.
А тон выступления был задан уже в начале: констатацией факта, что американцы „перекладывают с больной головы на здоровую”. Прямым текстом.
Короче, прослушал выступление дипломата и чувствую: что-то не то. Не так, как на эту тему говорили во все ельцинские и последующие годы. Будто чего-то не хватает. И, знаете, пришлось переслушивать, жадно пытаясь уловить одно ключевое слово.
И слово это сказано (2:10). Единожды. Однако прозвучало оно явной оговоркой: старые привычки не всегда легко изживаются. Всё-таки Рябцев уже почти десятилетие курирует как раз дипломатию с Америкой.
Оговорка, потому что паузы между словом „партнёры” и последующим исправлением на „когллеги из США” практически не было, что контрастирует со всем остальным размеренным выступлением.
А так постоянно – „американцы”, „американская сторона”, один раз „коллеги” в смысле дипломаты, да, всё это на протяжении 10-минутного выступления было.
Более того, „мы предостерегаем американскую сторону от деструктивных последствий подобного рода действий” – это в ответ на попытки американцев разместить оружие в космосе. Совсем даже недвусмысленное предупреждение.
А тон выступления был задан уже в начале: констатацией факта, что американцы „перекладывают с больной головы на здоровую”. Прямым текстом.
Источник: ss69100.livejournal.com
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В суд будут обращаться к Хахалевой? В космосе уже давно присутствуют десептиконы?
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Интересное замечание.