Единственная в мире плавучая атомная электростанция будет запущена в РФ в следующем году
Работы по строительству энергоблока для единственной в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) находятся на завершающем этапе; комплексные испытания пройдут в конце 2018 года, сообщается на сайте Минвостокразвития во вторник.
Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки.
«Работы по созданию плавучего энергоблока находятся на финишном этапе. По словам главы дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО „Концерн Росэнергоатом“ Виталия Трутнева, строительные и монтажные работы близки к ста процентам.
Ведется пуско-наладка. Энергоблок готовится к проведению комплексных испытаний. Они будут проведены в конце 2018 года по разработанному графику», — говорится в сообщении.
ПАТЭС на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией.
Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.
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Источник: rusvesna.su
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подаётся в заголовке как некое ноу хау, мол, нет аналогов в мире ,уникальна, но к концу статьи выясняется что это всего лишь затычка для дырки на чукотке