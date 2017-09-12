Деньги не пахнут?



Почему мы продолжаем финансировать съемки сериалов на Украине Источник: http://www.stoletie.ru/

Верховная Рада Украины готовится официально объявить Россию страной-агрессором, показ российских фильмов на Украине запрещен, но наши компании продолжают широко вкладывать деньги в производство русскоязычных сериалов в «незалежной». Причем, если раньше туда ехали сниматься со всей России, то теперь производством занимаются исключительно украинцы.

Прибыльное дело поставлено на поток: «Нюхач», «Капитанша», «Дом с лилиями», «Забудь и вспомни», «Красная королева», «Забытая женщина», «Гречанка» (60 серий!), «Любимая учительница», «Сваты» и т.д., и т.п. Все эти проекты, показанные и идущие на нашем ТВ, в том числе и на государственных телеканалах, снимались на Украине.

Конечно, в нынешних условиях запретов на «незалежной» производителям сериалов приходится хитрить: выбирать не самых раскрученных звезд, и, главное, тех, кто не засветился регулярными поездками в Крым: зрители наверняка заметили, что знаменитых актеров в таких телепроектах становится все меньше. Нередко в сериалы берут артистов с иностранным гражданством, как например, Кирилла Кяро («Нюхач»).

При этом снятые фильмы нередко делаются в двух версиях, чтобы показывать и в России, и на Украине и побольше заработать.

Сериал «Старшая сестра», у которого отобрало лицензию Госкино за недостоверность предоставленных данных, на Украине фигурировал как русско-украинско-польский, в России – как исключительно российский. Похожая ситуация с фильмом «Жизнь после жизни», который вышел на канале «1+1», как украинский, но о факте, что его снимала российская компания «Констафильм» телевизионщики на Украине умолчали. Однако щирые украинские патриоты сразу обратили на это внимание: «Вроде номера на автомобилях, и украинская полиция, но если присмотреться, то видно, что все это наложено поверх российского. Вот, например, есть полицейская машина, с первого взгляда российская, но при просмотре записи заметно, как российские номера меняются на украинские».

Но почему все-таки наши снимают на Украине? Ведь прекрасным местом для съемок фильмов мог бы стать, например, солнечный Крым. Об этом говорили, но все разговоры о том, чтобы устроить на вернувшемся в Россию полуострове наш российский «Голливуд» (Михаил Пореченков даже создал там свою студию), как-то постепенно ушли в песок. Уж не потому ли, что нашим дельцам попросту выгоднее снимать именно на Украине? Там ниже зарплаты, да и финансовые операции в «незалежной» проверить потом не так-то просто.

Словом, наши телевизионщики предпочитают платить деньги не россиянам, а производителям страны, считающей нашу страну «агрессором».

Это почти также, как если бы после того, как Гитлер напал на СССР, мы бы продолжали, как не в чем не бывало, торговать с Германией.

Ясно, конечно, что такое активное «киносотрудничество» вряд ли было бы возможно без высоких покровителей. Имена этих закулисных покровителей в СМИ не мелькают, но известно, что уже в новые времена такое киносотрудничество усиленно лоббировал Михаил Швыдкой в свою бытность министром культуры. Например, когда на Украине готовился к постановке националистический фильм «Молитва о гетмане Мазепе», именно Швыдкой активно выступил в его поддержку. Больше того, он был готов поддержать авторов фильма российскими деньгами, чем сильно обрадовал тогдашнего украинского министра культуры Богдана Ступку, игравшего в фильме Мазепу. Однако, увидев, что в этом антирусском фильме Петр оказался сумасшедшим гомосексуалистом, Швыдкой все же пошёл на попятный и запретил показ этого фильма в России. Многие, правда, сочли, что подобными предложениями он создал фильму дополнительную рекламу. А сам Швыдкой получил от киевских властей орден «За заслуги» в знак благодарности за «сотрудничество».

Засветился связями с Украиной в области кино и родной сын Михаила Швыдкого – Александр. Достоверно известно, что именно он был продюсером снятого в 2015 году на Украине (уже после начала трагических событий в Крыму и на Донбассе) фильма «Луна-Луна». Любопытно и другое. Его кинофирма, зарегистрированная в Москве «И.А.Продакшен», удивительно похожа своим названием на украинскую компанию «UА.Продакшен» («Фильм.УА.Продакшен»), которая и снимает в настоящее время сериалы для российского и украинского телевидения. Именно она выпустила такие сериалы, как «Нюхач», «Гречанка», «Дом с лилиями», и др. Впрочем, может, это простое совпадение.

Такое странное «сотрудничество» с киношниками киевского режима уже многих беспокоит. Дело дошло до того, что российский актер Александр Песков написал об этой ненормальной ситуации президенту Владимиру Путину.

«Суть обращения в следующем: на территории Украины, в частности в Киеве, находятся производящие компании по производству телесериалов и фильмов для трансляции данной продукции на каналах России. Производство осуществляется за счёт российского бюджета (налогоплательщиков-россиян), по заказу российских телеканалов, под руководством российских продюсеров, возглавляющих российские производящие компании в России.

Нам, российским актёрам, периодически поступают предложения от различных российских актёрских агентств и от каст-агентов вышеназванных производящих компаний принять участие в съёмках этих сериалов или фильмов, но тут же задают первоочередной вопрос: «Были ли мы в Крыму с 2014 года, когда Крым стал вновь российским»!!! И если ДА, то тут же следует отказ в участии в съёмках, и не по творческим соображениям, а как они объясняют: «на границе нас могут развернуть и не впустить в Украину».

В результате, в этих проектах работают наши коллеги — граждане Украины, а мы сидим без работы у себя дома в РОССИИ!!! Либо, кто похитрее, вынужден скрывать, что был в Крыму! Получается какая-то казуистика, лживый патриотизм!!! Прошу Вас повлиять на эту ситуацию — в смысле переноса и возврата производственных (дочерних) компаний по созданию теле- и кинопродукции к нам в Россию, с нашими профессионалами, а не с наёмными, которые подешевле!!! Почти такая же ситуация и в Белоруссии: там наши продюсеры установили лимит — не более двух российских артистов в проекте, т.к. белорусским артистам и сотрудникам других цехов киногрупп платят гораздо меньше. Бизнесменам выгодно!!! Ну, так пусть и снимают фильмы на свои деньги, а не на бюджетные России!!! — Дойка бюджета и мойка бабок!!! — вот что сейчас происходит…», — эмоционально восклицает в заключение А.Песков.

Ситуация и в самом деле абсурдная. Деньги нашего бюджета отечественные дельцы платят не российским компаниям и не российским актерам. И это – огромные деньги!

Специалисты подсчитали, что приобретение телеканалом одной серии сериала обходится ему, примерно, в 60 тысяч долларов (мини-версия) или 500-700 тысяч долларов (макси-версия). Даже если мы возьмём мини-версию — 60 тысяч долларов — и умножим её на 60 серий, то получается три миллиона шестьсот тысяч долларов! В макси-версии эту сумму следует умножить в 10 раз.

Но и это, как говорят специалисты, ещё не всё. Основную часть прибыли студии получают уже после первого эфира сериала на канале. Эта часть прибыли обычно называется backend. Успешные сериалы продолжают приносить студиям деньги ещё много лет после первого выхода в эфир, и превращаются в мульти-миллионные прибыли. Успешный сериал продается ещё на дисках, на платных телеканалах….

Снимать сериалы на Украине дешевле, именно поэтому туда и едут телевизионщики из России. Короче, работа идет по принципу: деньги не пахнут. Нет, в этом случае они пахнут, да ещё как! Они пахнут кровью, потому что уплаченные за производство сериалов на Украине гроши из российского бюджета идут потом в бюджет другого государства, которое убивает русских на Донбассе, убивает женщин, стариков и детей, разрушает их дома.

Речь при этом не идет ни о каком культурном сотрудничестве «двух братских народов», потому что снимаемые мыльные сериалы к культуре никакого отношения не имеют, как не имеет к ней отношения мыльная опера.

Речь идет о чудовищной алчности и беспринципности дельцов, об уклонении от уплаты налогов в России, о коррупции и отмывании денег.

Потому что, как утверждают СМИ, при оплате этих сериалов (а наши телестудии делают это на бюджетные деньги) имеют место серьезные откаты.

Нет никакой выгоды от этих съемок и российским актерам, как свидетельствует письмо А. Пескова президенту. Их уже практически перестали пускать на Украину, а потому мы ещё платим не только иностранным студиям, но и иностранным актерам. Словом, полный абсурд! А потому не пора ли прикрыть эту странную кинолавочку? И начать, наконец, развивать кинопроизводство в нашем Крыму.

Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru