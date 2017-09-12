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Что нужно для нормального развития страны

14:46. 12 сентября 2017 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Обычно на встречах с читателями задаются самые разные вопросы. Так было и на этот раз – 5 сентября 2017 года в питерском Доме книги.

Хронометраж:

00:01:05  – О чем будет следующая книга Николая Старикова
00:01:36 – Какие задачи Запад решает в Мьянме
00:06:31 – Связывается ли Николай Стариков с другими историками для написания книг?
00:09:17 – С чем связана популярность Сталина у народа
00:13:25 – О причинах русско-финской войны
00:20:57 – Почему доллар отвязали от золота
00:24:29 – Должна ли быть власть более жесткой?
00:27:32 – Как восстановить культурный суверенитет?
00:33:32 – Кто и зачем призывает к бойкоту выборов
00:35:40 – Возможна ли в России монархия?
00:38:53 – ПВО за бесплатную советскую систему образования
00:38:00 – Что нужно для нормального развития страны?
00:42:06 – Будут ли волнения перед президентскими выборами 2018 г.?
00:43:11 – Почему в 2017 г. на митинги начали выходить подростки?
00:45:40 – По какому критерию должны устанавливаться памятники?
00:51:28 – Ежегодные прямые линии с Президентом очень полезны
00:53:33 – О российских спецслужбах в период Февральской революции
00:56:21 – Когда и почему Николай Стариков заинтересовался политикой?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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