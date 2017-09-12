Обычно на встречах с читателями задаются самые разные вопросы. Так было и на этот раз – 5 сентября 2017 года в питерском Доме книги.



Хронометраж:

00:01:05 – О чем будет следующая книга Николая Старикова

00:01:36 – Какие задачи Запад решает в Мьянме

00:06:31 – Связывается ли Николай Стариков с другими историками для написания книг?

00:09:17 – С чем связана популярность Сталина у народа

00:13:25 – О причинах русско-финской войны

00:20:57 – Почему доллар отвязали от золота

00:24:29 – Должна ли быть власть более жесткой?

00:27:32 – Как восстановить культурный суверенитет?

00:33:32 – Кто и зачем призывает к бойкоту выборов

00:35:40 – Возможна ли в России монархия?

00:38:53 – ПВО за бесплатную советскую систему образования

00:38:00 – Что нужно для нормального развития страны?

00:42:06 – Будут ли волнения перед президентскими выборами 2018 г.?

00:43:11 – Почему в 2017 г. на митинги начали выходить подростки?

00:45:40 – По какому критерию должны устанавливаться памятники?

00:51:28 – Ежегодные прямые линии с Президентом очень полезны

00:53:33 – О российских спецслужбах в период Февральской революции

00:56:21 – Когда и почему Николай Стариков заинтересовался политикой?

Источник: nstarikov.ru