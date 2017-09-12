«Божественное и эгрегориальное» – Семинар «Родовая Нить» в Радосвете. 10 часть

С 25 по 27 августа, в ПРП “Радосвет” прошёл семинар Алексея Орлова “Родовая Нить” и Сергея Павлова “Буквица-ключ к Мировосприятию”.



В этом видео представлена небольшая десятая часть Божественное и эгрегориальное (выход из цивилизации страхов) из семинара «Родовая Нить» от 25 августа 2017 года.

Если тема важная, не забудьте поделиться видео с друзьями и отметить плюсиком.



Желаем всем ДОБРА!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com