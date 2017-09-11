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Вся правда о солнечных панелях — 2

21:12. 11 сентября 2017 Просмотров - 1,210 7 коммент. Опубликовал:

Оригинал взят у victorborisov в Вся правда о солнечных панелях — 2


Два года назад, осенью 2015 года, я установил на крыше загородного дома две солнечные панели и инвертор. С того момента я постоянно контролирую выработку и ежегодно делюсь статистикой. Первый год эксплуатации показал, что я смогу вернуть свои вложения в солнечную энергетику примерно через 30 лет. Более подробно со статистикой и расчётами можно ознакомиться в статье «Вся правда о солнечных панелях».

Но за последний год произошли изменения как в сетевых тарифах, так и в используемом оборудовании. Я заменил инвертор и выработка увеличилась…


…но чуда, к сожалению, не произошло.

Напомню, что в моей системе полностью отсутствуют накопители в виде аккумуляторов, т.к. во-первых они совершенно не нужны (вся вырабатываемая солнечными панелями энергия гарантированно потребляется), а во-вторых они лишь увеличат стоимость оборудования и потребуют регулярной замены каждые несколько лет (в текущей конфигурации система не требует обслуживания в течение всего срока службы).

Изначально для системы я купил грид мощностью 300 ватт, который был установлен в доме. У него было два недостатка — во-первых, это шум вентилятора, который периодически включался для охлаждения внутренних компонентов, а во-вторых, потери на проводах от солнечных панелей до инвертора. Но в процессе эксплуатации выявился ещё один недостаток. Оказалось, что купленный грид был расчитан на мощность панелей 500 ватт и это тот самый случай, когда инвертор не должен иметь запас по мощности. Мои панели общей мощностью 200 ватт не могли его нагрузить полностью и в результате он имел низкий КПД в облачную погоду и генерация часто срывалась.

Я решил заменить грид на другой. Для этих целей я приобрёл микро инвертор в герметичном корпусе, устанавливаемый в непосредственной близости к солнечным панелям с максимальной мощностью 230 ватт. А от него в сеть дома протянут провод с напряжением 220 вольт. Уже первое включение показало, что этот грид способен выдавать энергию (пусть и немного) даже в облачную погоду.

Солнечные панели установлены на стационарной раме на крыше и направлены строго на юг. Примерно 4 раза в год я меняю их угол наклона. Почти горизонтально летом, под углом 45 градусов в межсезонье и максимально близко к вертикали зимой. Но всё равно зимой их засыпает снегом. Периодически их нужно протирать от пыли и грязи. Поворотный механизм (трекер) не использую т.к. его стоимость не отобъётся никогда.

Начался сентябрь: мало солнца, много облаков — выработка очень сильно упала. В дождливые дни она просто ничтожна (менее 50 ватт•часов в сутки).

Вот график выработки электроэнергии за последние 6 месяцев. Новый грид был установлен в середине мая. Кстати, если днём отключают электричество в СНТ, то и выработка тоже прекращается (такое было несколько раз этим летом).

А вот статистика помесячной выработки за этот год. Самое кардинальное изменение не в том, что выработка увеличилась, а в том, что у нас в СНТ снизились тарифы — теперь СНТ приравниваются к сельским поселениям и электроэнергия стала стоить на 30% дешевле. В то время, как замена инвертора повысила эффективность примерно на 15%.

Напомню, что у солнечной энергетики в Московской области есть две проблемы:
1. Низкие тарифы на сетевое электричество.
2. Малое количество солнечных дней.

Выработка энергии за лето 2017 года по месяцам (в скобках выработка за прошлый год):
Май – 20,98 (19,74) квтч
Июнь – 18,72 (19,4) квтч
Июль – 22,72 (17,1) квтч
Август – 22,76 (17,53) квтч

На текущий момент общая выработка за 2017 год составила 105 квтч. По текущим тарифам (4,06 руб/квтч) это всего 422 рубля. Основной пик выработки закончился, впереди облачная осень и зима. Давайте будем считать, что выработка за этот год составит 500 рублей. А в оборудование я вложил 20 000 рублей (грид удалось заменить без доплат).

При этом напомню, что в прошлом году выработка составила 650 рублей (из-за того, что стоимость электроэнергиии составляла 5,53 рубля/квтч). То есть несмотря на увеличение КПД солнечной системы, срок её окупаемости увеличился с 32 до 40 лет!

Даже если пофантазировать и представить, что в Московской области целый год не будет облаков, то за год с панелями на 200 ватт можно получить всего 240 квтч (теоретический максимум при максимальном КПД солнечных панелей, производимых в настоящее время). Или около 1000 рублей. То есть всё равно срок окупаемости составит 20 лет. И это только в теории, поскольку в реальной жизни такого быть не может. И это тарифы Московской области, в то время как в некоторых регионах России электроэнергия стоит менее 2 рублей за квтч. А если добавить в систему аккумуляторы, то эта система не окупится никогда.

Поэтому солнечные панели рентабельны только там, где нет сетевого электричества, а его подключение либо невозможно в принципе, либо стоит очень дорого.

А для того, чтобы сэкономить на содержании загородного дома есть множество других, более эффективных решений: соблюдение технологии строительства, использование современных материалов (газобетон, экструзионный пенополистирол), утепление без мостиков холода, использование теплового насоса (кондиционера), использование ночного тарифа.

В текущей конфигурации мой энергоэффективный дом совершенно не требует кондиционирования летом, в нём круглогодично поддерживается комфортная температура (даже если в нём никого нет), а годовой расход энергии составляет около 7000 квтч. Это в 3 раза дешевле, чем содержание квартиры аналогичной площади в Москве.

Более подробно со всеми материалами, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться здесь. Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

В следующей статье я расскажу о том, что нового появилось в этом году. Например, про то, как я сделал лифт на крышу своими руками (кстати, его видно на последней фотографии).

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Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: альтернативные источники, технологии, энергия
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7 коммент.»

  • 2 2
    Юрий Чалый 11 сентября 2017 в 21:17 Ссылка Пометить
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    Ещё одно доказательство что “зелёная энергетика”-разводка для лохов.

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    • 1597 1107
      Владимир Юрий Чалый 12 сентября 2017 в 9:25 Ссылка Пометить
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      Я один из тех “лохов”. В этом году перебрался в Крым. Участок находится от электросети в 900 м.. Чтобы провести электричество необходимо было потратить около 200 тыс. рублей не считая, получения разрешения на подключение.
      Купил систему на солнечных панелях мощностью 3 квтч – обошлось в 164 тыс. рублей. В настоящее время потребляю всего лишь 5-6 квтч в день. Счётчика нет, так как платить не надо. Предполагаемый будущий расход электроэнергии около 30 – 60 квтч в сутки. Далее увеличение мощности до 10 квтч и естественно потребление.
      К чему я это написал? “Зелёная энергетика” это не развод для лохов. Это разумное использование её там, где это выгодно. В моём случае это ещё независимость от монополиста, от всяких аварий и будущих непоняток тарифообразования.
      При более детальном подсчёте расходов на подключение получил плюс около 50 тыс. рублей и далее бесплатная электроэнергия.
      Зачем хаять то, что вам в конкретном случае естественно не выгодно?
      Автор установил, но заранее не просчитал, теперь “зелёная энергетика” не выгодна и виновата в его бестолковости.

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      • 13052 8205
        Волемир Владимир 12 сентября 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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        Нужно развивать электросеть, а не опускать население в каменный век. Или мы не цивилизация?
        А решать самолично проблему электрофикации солнечными батареями – утопия.

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      • 13 9
        Юрий Чалый Владимир 12 сентября 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
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        Для Крыма возможно и имеет смысл ставить солнечные панели, но на Донбасе они уже экономически не выгодны. Ну а на широте Питера вообще теряют смысл.
        Да и автономная система без акамуляторов вообще ненужна. Иначе она работает только тогда когда в общей сети есть напряжение и ни о какой автономности речи быть не может.

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  • 1196 587
    Всеволод 11 сентября 2017 в 21:51 Ссылка Пометить
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    Что-то цифирь не бьет.

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  • 142 110
    Werwolf 11 сентября 2017 в 22:16 Ссылка Пометить
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    Молодчина автор! Чётко и ясно,всё по полочкам разложил,эффективность системы налицо!

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    Юрий 12 сентября 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    автор изначально фигню несет.. действительно зачем ежу баян а системе аккапулятор? не ну зачем?))) писец, окупаемость? мля.. вы экономными решили стать?.. кроме окупаемости есть такое понятие как автономность, у меня стоит пятиватная панель, на питание освещения на чердаке, и двора. и мне по барабану что оно там стоило, потому как знаю что освещение будет при любом раскладе. а экоромия при этом в том что я не заморачиваюсь отключением всего этого.. а товарищь сей ставит в упор именно окупаемость и ьольше ничего.

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