Вдогонку. «Фабрика по производству политэмигрантов…»

Здравствуйте, Татьяна!

По сути письма читателя сказать ничего не берусь.

А вот касательно автомобиля Латыниной позволю высказать предположение. Предположение потому, что выводы делать могу только по опубликованным и озвученным в СМИ фактам.

И так, факты мне известные:

Дом Латыниной облили вонючей жидкостью. Как позже стало известно, вместе с домом (снаружи), этой же гадостью облили и её машину, причём, как я понял – и салон тоже.

Удивительно, что, будучи, скажем так, не всеми любимой в России, Латынина, как было видно из телевизионного репортажа, ни калитку двора, ни машину во дворе не запирала.

Не знаю как в России, но на Западе любая страховая компания подобную небрежность трактует, как злостное пренебрежение безопасностью и обоснованно отказывает в выплате страховой суммы.

Понятия не имею, застраховано ли имущество Латыниной, но то, что после пожара машины было рассказано по телевидению, звучит странно: БМВ Латыниной, даже после “вонючего нападения” стояла в незапертом дворе также незапертой, вдобавок ещё и с открытыми окнами! Причина: якобы проветривали салон, т.к. из-за вони пользоваться машиной было уже невозможно… Последняя фраза – ключевая!

Невнятное бормотание Латыниной уже из-за границы, что, может быть, машина и сама загорелась, т.к. из-за открытых окон влага могла вызвать короткое замыкание проводки, критики не выдерживает. Теперь вот грешат на короткое замыкание из-за вонючей жидкости, которая чего-то там разъела…

Я предполагаю следующее:

Дом и машину облили или “доброжелатели”, или кураторы Латыниной. В первом случае – всё более-менее понятно. Во втором (я в это верю мало) – это был старт раскрутки новой сакральной жертвы к выборам в марте 2018. Посмотрим…

Соответственно, пожар машины во втором случае, это следующий шаг в нагнетании обстановки. Если за этим случаем больше с Латыниной и её имуществом ничего не произoйдёт – значит, эта версия ошибочна.

Учитывая всё вместе, я больше склоняюсь к версии первой.

То, что после “вонючей атаки”, машина стояла открытой во дворе, я могу объяснить тем, что машина эта не стОит в этом состоянии практически ничего. На разборку сдать – и то не любой возьмётся, т.к. разбирать старый БМВ на недорогие запчасти с вонью – затея хлопотная, но малоденежная.

По описанию в СМИ, вонючая жидкость не является агрессивной, поэтому ничего разъесть в машине она не могла. Из-за влаги машины не загораются, если там в проводке “кривыми” руками не лазили, тем более машина немецкая. При любом коротком замыкании в салоне, перегорает соответствующий предохранитель и… всё. Никакого пожара не будет. Поэтому я думаю – это поджог.

Если смотреть с точки зрения “Cui bono”, то машину не пригодную больше ни к эксплуатации, ни для продажи использовала сама Латынина или её помощники, как ту же самую сакральную жертву для раскрутки и нагнетания ситуации.

Таким образом, машина принесла Латыниной последнюю пользу перед отправкой на свалку.

Но что-то там не однозначно. Высказывания пострадавшей очень невнятные, никаких громких требований проведения пожарно-технической экспертизы, постоянно меняющиеся показания… Странно.

Как по мне-это попытка Латыниной использовать “вонючее” нападение для “обоснования” якобы угрозы её жизни для побега за границу, причём обоснование именно для Запада. Чтобы приютили, поддержали… Т.к. большой шум из-за “вонючей атаки” поднять не удалось, ни в России, ни на Западе, решили добавить – спалить уже никчёмную машину…

С уважением Д

Т. В. – Юлия Владимировна предпочла за благо уехать из Москвы, памятуя о приближении сакральной даты — 7 октября. Кто не помнит — День рождения В. В. Путина.

В этот день в 2006 году была убита Анна Политковская, журналист, пользовавшаяся заслуженным доверием читателей. Обвинить тогда в косвенной заинтересованности в ее смерти попытались президента Чечни Рамзана Кадырова.

Сейчас, в преддверии очередных выборов президента РФ, может потребоваться новая сакральная жертва, и Юлия Владимировна, либо сама все верно посчитала, либо, что, скорее всего, кто-то намекнул ей, что она может быть выбрана на роль очередной сакральной жертвы. Она, разумеется, сильно не дотягивает до профессионального уровня Анны Степановны, но, за неимением лучшего, для целей врагов России сойдет и она…

Решив не дожидаться печального развития событий, Юлия Владимировна предпочла за благо покинуть Россию в этот неспокойный период. Даже если ей и не предоставят политическое убежище, а МВД РФ найдет поджигателей ее автомобиля, в любом случае, сакральную дату — День рождения президента РФ, она пересидит в другой стране.