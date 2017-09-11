Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 сентября 2017

Отряд противоминного центра ВС России отправился в Дейр-эз-Зор

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Россия может возобновить ввоз томатов из Турции

Россия намерена в качестве эксперимента временно возобновить ввоз томатов, выращенных в Турции с октября 2017 по май 2018 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей и нескольких представителей отраслевого объединения. По оценке участников рынка, за это время Турция успеет завезти в Россию 100-300 тысяч тонн томатов. Такую возможность рассматривают Минсельхоз и Россельхознадзор. Предполагается, что в октябре несколько аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий могут начать поставки помидоров в срок до апреля-мая 2018 года. В правительстве пока нет единой позиции о сроках снятия эмбарго, однако источник знает, что контракты на поставку турецких томатов обсуждаются с «Магнитом», хотя в компании на соответствующий вопрос не ответили. Читайте также: Путин переиграл Порошенко, — украинский эксперт (ВИДЕО) Напомним, запрет на импорт турецких овощей и фруктов был введен с 1 января 2016 года после того, как на границе Турции и Сирии был сбит российский Су-24. После восстановления отношений между Анкарой и Москвой Россия сняла эмбарго, оставив запрет на ввоз помидоров. Турция в ответ ввела ограничительные пошлины на российскую пшеницу, но позже его отменила. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев допустил закупку у Турции помидоров в ограниченных количествах и не в сезон. По его словам, тема сложная, так как следует развивать и товарооборот с Турцией и поддержать отечественных овощеводов.

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Незаконное присутствие

Тезисно по требования МИД Сирии вывести американские войска с территории САР.1. На данный момент США очевидно не выведут войска, так как они до конца будут использовать предлог, что они там находятся "для борьбы с ИГИЛ", ввиду чего предупреждения и угрозы из Дамаска они будут демонстративно не замечать, как они это делали в районе Ат-Танфа вплоть до того, как иранские "прокси" не обошли Ат-Танф и не вышли к границе с Ираком, ввиду чего смысл вторжения с территории Иордании начал теряться и американцы переключились на северные районы Сирии. Международное право тут конечно и близко не ночевало, но когда собственно США обращали на него внимание. Если можно действовать в обход международного права, то США обычно себя не утруждают себя правдоподобными обоснованиями, ограничиваясь надуманными и формальными предлогами для "защиты своих национальных интересов" на территории других стран.2. Операции SDF к северу от Дейр-эз-Зора наглядно демонстрируют, что курды являются для США основной ставкой в продолжающейся войне. Пока существует фактор ИГИЛ, США сохраняют возможность под этим предлогом поддерживать курдов, как минимум до того момента, когда будет наконец-то взята Ракка (вероятно к концу осени, плюс-минус месяц) и освобождена территория к северу от Евфрата.3. После этого, США придется искать другой предлог, чтобы оставаться в Сирии, который может быть связан как "с поддержкой межсирийского урегулирования", либо же возврат к курсу на тотальное непризнание Асада, что связано с форсированием сепаратистский устремлений курдов и скрытой поддержкой джихадистских группировок в "зонах перемирия". Как вчера заявил Лавров, "перемирие" в таких зонах не продлится вечно, таким образом подталкивая боевиков и их спонсоров к ускорению процесса дипломатического завершения войны между Асадом и "зелеными" на условиях России, Ирана и Сирии.4. Но пока еще сохраняется Халифат, потенциальная эскалация в войне Асада с "зелеными" и курдский фактор, носят пока что отложенный характер, так как стороны пока что улучшают свои позиции для следующей стадии конфликта за счет ИГИЛ. Когда ИГИЛ исчезнет, не замечать и игнорировать сушествующие противоречия будет уже нельзя, так как они становятся прямым препятствием для завершения войны. США в этом плане одно из препятствий.5. Подобные требования со стороны Сирии часть дипломатической подготовки, которую РФ и Иран используют в последующих переговорах с США и их союзниками, дабы продемонстрировать шаткость позиций США в Сирии, дабы сделать гегемона более сговорчивым, когда дело дойдет до выработки базовых параметров послевоенной Сирии. Дипломатический путь это пряник, а кнут – это угроза возобновления боевых действий против "зеленых" (что в силу текущих раскладов на фронте, может быть даже выгодно Асаду, который сможет добиться новых успехов, а потом предложить перемирие в еще более лучших для себя условиях), а так же потенциальное натравливание Эрдогана на курдов, чтобы сделать их более сговорчивыми в отношениях с Асадом, который относительно курдских планов федерализации занимает достаточно жесткую позицию.В любом случае, главное понимать, что на победе над ИГИЛ в Сирии, сама война не кончается и там еще как минимум надо завершить так или иначе войну с "зелеными" и решить курдский вопрос. Россия в этой связи естественно продолжит поддерживать Сирию в рамках заявленной дипломатической позиции, как военными, так и политическими средствами. В конечном итоге, цель России вполне понятно – необходимо получить возможность объявить о том, что войны в целом завершена победно для российско-иранской коалиции, а Сирия сохранилась как государство. Одной победы на ИГИЛ тут мало и после разгрома "черных", впереди еще предстоит серьезная борьба, в которой будет определен послевоенный облик Сирии. Оппо ненты в ней у РФ более чем серьезные – США, Саудовская Аравия, Израиль. Но имея в союзниках Иран и Сирию, а также такого себе попутчика Эрдогана, шансы у РФ в этой борьбе весьма недурственные, особенно с учетом того, как российская коалиция уже переигрывала американскую в 2016-2017 годах, что весьма наглядно отразилось на карте зон контроля в Сирии.

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В Дейр-эз-Зор направили отряд противоминного центра Вооруженных сил России

Передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) РФ направлен в Сирию для работы в Дейр-эз-Зоре, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года. «Более 40 специалистов передового отряда международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, семь единиц специальной техники и группа кинологов с минно-розыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на сирийский аэродром Хмеймим», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время военные направятся в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования. Согласно сообщению, всего в Сирию для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра и 42 единицы специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы «Уран-6». В состав отряда помимо саперных подразделений входит кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками. «В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры», — добавляется в сообщении Минобороны РФ. Читайте также: Сирия: Конвой Минобороны РФ был неожиданно встречен красивыми девушками, лезгинкой и баянистом — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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