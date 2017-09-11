Рождение и смерть советского кино
14:25. 11 сентября 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие два клана были в советском кино, на противоречиях которых играла элита?
Чем это напоминает ситуацию в современной культуре, почему уроки прошлого так и остались невыученными.
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Нравственность на производстве №43
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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советское кино- это змея, которая сама себя укусила за хвост. оно совершило самоубийство. персонаж александра абдулова “картофельный папа” коротко и очень ёмко сказал- страна непуганных идиотов
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формат “говорящих голов” давно себя изжил. Но персонажи, увлеченные самолюбованием, с шизоидной настойчивость отказываются это понимать. Разговор ни о чем! Одна вода, нет внятного плана беседы. Нет веделенных тезизов и т.п.Короче ребята два балла. Научитесь высокое и светлое доносить до людей!!