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Рождение и смерть советского кино

14:25. 11 сентября 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал:

Какие два клана были в советском кино, на противоречиях которых играла элита?

Чем это напоминает ситуацию в современной культуре, почему уроки прошлого так и остались невыученными.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Нет комментариев»

  • 2170 624
    Толик Иванов 11 сентября 2017 в 21:48 Ссылка Пометить
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    советское кино- это змея, которая сама себя укусила за хвост. оно совершило самоубийство. персонаж александра абдулова “картофельный папа” коротко и очень ёмко сказал- страна непуганных идиотов

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    sasha001 12 сентября 2017 в 9:55 Ссылка Пометить
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    формат “говорящих голов” давно себя изжил. Но персонажи, увлеченные самолюбованием, с шизоидной настойчивость отказываются это понимать. Разговор ни о чем! Одна вода, нет внятного плана беседы. Нет веделенных тезизов и т.п.Короче ребята два балла. Научитесь высокое и светлое доносить до людей!!

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