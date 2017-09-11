Прорыв Саакашвили

Сбылась мечта грузинского «реформатора»! Михаил Саакашвили прорвался на территорию Незалежной через польско-украинскую границу, порадовав сторонников и травмировав пограничников. На Львовщине полиция в отношении Мишико завела уголовное дело, а мэр Львова Андрей Садовый пытался «прикормить» опального политика ужином. Цирк продолжается…

Пока экс-губернатор Одесской области ужинал с Садовым, его покой охраняли бойцы батальона «Донбасс». Здание ресторана на улице Леси Украинки было оцеплено военными. Тогда Мишико и нажаловался мэру, что Арсен Аваков внес его имя в базу данных сайта «Миротворец»: в раздел «Чистилище». Причина: незаконное пересечение границы и нападение на пограничников, что Саакашвили полностью отрицает.

В планах грузина возвращение в Киев. Садовый его поддерживает, полагая, что Саакашвили желает навести в стране порядок. Западные области Украины постоянно вносят в государственный уклад беспорядок и хаос. Вероятно, такая традиция: вносить свой вклад смутой и распрями.

Мэр Львова явно сделал одну из ставок на Саакашвили, надеясь пролезть повыше во власть. Стабильность не настолько ему интересна, как собственные возможности и построение политической карьеры. После евромайдана многим стало казаться, что на Украине теперь возможно все.

Показательно, как сильно расколол систему власти приезд Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что организаторов незаконного пересечения границы привлекут к уголовной ответственности. В Госпогранслужбе говорят, что Саакашвили грозит три дела, а Мишико во Львове похвастался журналистам, что полиция не стала выполнять преступный приказ. Первый ход сделан, позиции сторон определены.

Остается ответить на вопрос: зачем Саакашвили вернулся на Украину? Мнение экспертов сходится: для него это единственный шанс остаться в игре и продолжить политическую деятельность. Мишико не желает просиживать штаны, занимаясь преподавательской работой в Штатах. Его душа требует размаха, кипучей деятельности, как пояснил политэксперт Владимир Фесенко.

Политолог Сергей Быков придерживается аналогичного мнения:

Чем грозит возвращение опального грузина Петру Порошенко?

Украинский президент пребывает в иллюзиях, что власть контролирует все процессы в стране, исключая мятежный Донбасс. Это не только ему свойственно, а в целом всей вертикали власти в Киеве. По мнению политолога Андрея Золотарева , «Банковая может проспать формирование «девятого вала» оппозиции».

Шансы Саакашвили сыграть значительную роль в украинской политике, впрочем, тоже невелики. Рейтинг «Руха новых сил» уже колеблется в пределах статистической погрешности – до 1,5%, что означает лишь одно: ему симпатизировали, но до поддержки дело не дошло. Его место не в первой лиге политики, а где-то на вторых ролях. Сможет ли грузинский авантюрист подняться на вершины политики, пока неизвестно. К слову, его сторонники во Львове вчера успели удивить:

Мишико заморозили в образе политического маргинала, которого никто всерьез не воспринимает. Сторонники и те, кто пытается его использовать против Порошенко, не в счет. На его имени спекулируют, пытаясь собрать украинскую оппозицию. Существует вероятность того, что Саакашвили со сторонниками определят на роль «придворной оппозиции», для демонстрации якобы демократических тенденций в политическом режиме.

В России же отношение к этому политическому клоуну не изменилось: пустышка, переполненная амбициями и русофобией. Недавние заявления Мишико об аннексии Россией Белоруссии во время военных учений «Запад-2017» в очередной раз проявили умственную ущербность этого авантюриста. Если получится «вписаться» в украинскую вертикаль власти, то он станет идеальным «винтиком» в управленческой машине постмайданной Украины.