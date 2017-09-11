Польша требует 50 млрд. от Германии
16:53. 11 сентября 2017 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Поляки насчитали немцам 50 млрд. долларов, которые те должны выплатить в виде компенсации за вторую мировую войну.
Польские власти определились с объемом репараций, которые Германия должна выплатить стране за ущерб, который был нанесен ей по итогам Второй мировой войны.
Эту сумму подсчитали сотрудники Бюро анализа, существующего при нижней палате польской Национальной ассамблеи. Таким образом, Польша претендует на $48.8 млрд.
Именно так в сейме оценили страдания, перенесенные польским народом во время Второй мировой. Как пояснили депутаты Польши, страна пострадала от войны, развязанной Германией, гораздо больше, чем остальные европейские страны.
"Оккупационная политика немцев привела к чудовищным потерям и страданиям. Если сопоставить потери с общей численностью населения, то они и вовсе рекордные, как для европейских государств. Целенаправленный геноцид, принудительные работы, уничтожение имущества – вот лишь немногие ужасы, выпавшие на долю нашего народа", – говорят польские депутаты.
Стоит добавить, что Польша уже получала репарации от Германии до 1953-го года, затем выплаты, по решению Варшавы, были прекращены.
https://www.pravda.ru/news/world/11-09-2
PS. Напоминает истории с многомиллиардными и даже триллионными репарациями, которые прибалтийские отморозки регулярно насчитывают России. Польша в этом плане становится все менее отличимой от прибалтов. Разумеется, как и в случае с требованиями к России со стороны Прибалтики и Польши, немцы продолжат в аналогичным духе посылать поляков, мол все что надо, уже выплатили, а считать воображаемые миллиарды вы можете сколько угодно. Точно так же как нынешняя Германия имеет мало общего с Третьим Рейхом, так и современная Польша имеет крайне мало общего с Польской Народной Республикой, которая уже получила территориальные и материальные компенсации. Нынешняя Польша забывает, что ее нынешняя территория образовалась благодаря товарищу Сталину, который на востоке отрезал, а на западе подарил полякам территории за счет Германии. Если нынешнюю Польшу не устраивает такой вариант репараций, она может проклясть кровавого тирана и отдать его еретические подарки обратно немцам, чтобы требовать иную компенсацию (думаю немцы с удовольствием бы выкупили свои прежние территории). А то хорошо устроились – советскими подарками пользуются, а отдельно с Германии хотят еще струсить.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!