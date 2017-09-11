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На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку

10:23. 11 сентября 2017 Просмотров - 899 Нет комментариев Опубликовал:

В воскресенье вечером на Солнце произошла новая мощная вспышка, следует из данных, опубликованных лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева

Вспышке, которая происходила с 18:35 мск до 19:31 мск, присвоили балл X8.2. Пика активности она достигла в 19:06 мск.

Солнечные вспышки, которым присваивают класс X, считают мощнейшими в своем роде.

Шестого и седьмого сентября на Солнце зафикисировали две подобных вспышки.

Ту, что произошла шестого сентября, считают сильнейшей за последние 12 лет. Ей присвоили балл балл Х9.3.

По информации ученых, подобные вспышки могут привести к магнитным бурям, которые способны повлиять на работу техники. Глава Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Сергей Гайдаш ранее заявлял, что солнечная вспышка привела к проблемам со связью в Европе и США. Научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров советовал после вспышке избегать вождения и полетов на самолетах.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: климат, стихия, экология
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