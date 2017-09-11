Капитуляция: Почему Япония не напала на СССР

Концептуал СМИ Что сдерживало самураев от вторжения на Дальний Восток во время Великой Отечественной

На фото момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе (Фото: ТАСС)



2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции. Церемония, поставившая точку во Второй мировой войне, проходила на борту линкорна ВМС США «Миссури», который вошел в Токийский залив. От советской стороны участие в церемонии принимал генерал-лейтенант Деревянко. Незадолго до этого в считанные дни СССР разгромил Квантунскую армию. На советско-японском фронте противник потерял свыше 677 тыс. солдат и офицеров, из них около 84 тыс. убитыми и ранеными и более 593 тыс. пленными. Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией.

Во многих книжках о Великой Отечественной войне красной нитью проходит мысль, что победить нацистскую Германию СССР удалось, благодаря тому, в том числе, что в их схватку не включилась милитаристская Япония. Подчеркивается, что Квантунская армия не нанесла удар даже в минуты отчаянного положения РККА, когда фашистские генералы рассматривали Москву в бинокль в 1941 г. и когда штурмовые отряды Вермахта прорывались к Волге в развалинах Сталинграда в 1942 г. Отмечается огромная роль советской разведки в том, что японская военщина атаковала американский Пёрл-Харбор, а не в советский Владивосток. Все это так, но дело в том, что Япония вряд ли вступила бы в Великую Отечественную войну, даже если бы гитлеровцы захватили советскую столицу или перерезали пути подвоза нефти по Волге. Просто это не входило в планы Японии, которая разнесла бы 7 декабря 1941 г. в клочья практически весь Тихоокеанский флот США, если бы авианосцы не ушли накануне из Пёрл-Харбора. Были на то весомые причины, почему эта страна не совершила поступок в стиле ее камикадзе.

Наличие пакта о ненападении с СССР

Как ни странно, но ключевой причиной, которая мешала милитаристской Японии реализовать свои милитаристские планы, стал пакт, который заключил с советским руководством тогдашний глава МИД Страны восходящего солнца Ё. Мацуока. Заключил по пути из Германии, между прочим. Заключил, хотя считался ястребом, потому что японское руководство явственно понимало, что Гитлер, несмотря на его предостережения, не остановится и атакует Советский Союз. И однозначно дало понять своему союзнику, которого, похоже, само опасалось, что лезть в драку не станет.

Кто-то скажет, что пакт всего лишь бумажка, подобной той, которую цинично проигнорировали гитлеровцы. И да, и нет — члены нацистского руководства откровенно наплевали на мировое общественное мнение, а вот их японские коллеги этим аспектом явно не собирались пренебречь. Так что они должны были сначала дезавуировать всего полгода назад как подписанное соглашение, а уж потом объявлять войну и начинать боевые действия. В общем, точно так, как действовал СССР при подготовке разгрома Квантунской армии в 1945 г., которая всю Великую Отечественную простояла в Маньчжурии и так и не нарушила пакт о ненападении.

Традиционно считается, что советские дивизии из Сибири и Дальнего Востока были спешно переброшены в белоснежные поля под Москвой в ноябре 1941 г., потому что Сталин получил информацию о том, что Япония не нарушит советскую границу. Это, конечно, так, но самое главное — к этому моменту правительство Страны восходящего солнца не объявило пакт о ненападении недействующим. Хотя положение советских войск, оборонявших Москву в начале гитлеровской операции «Тайфун», казалось, было 100-процентным мотивом для такого шага. Японцы его так и не сделали, несмотря на то, что этот и ряд других моментов очень тому благоприятствовали.

Поражение японских войск у Халхин-Гола в 1939 г.

Разведка боем, которую японская военщина провела в Монголии, как известно, закончилась провалом. Советско-монгольские силы не без труда, но разбили противника. В Токио поняли, что мощь Красной армии зиждется вовсе не на глиняных ногах, как самонадеянно полагали в Берлине. Японское командование намного трезвее оценивало силу Советского Союза и поэтому предпочло не только заключить пакт о ненападении, но и свято его соблюдать.

Если бы в боях у Халхин-Гола, как годом ранее у озера Хасан, результат конфликта был бы не столь очевидным, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что попытки прощупывания сил Красной армии на Дальнем Востоке продолжались бы и далее.

Куда объективнее гитлеровцев японские стратеги оценивали и собственные возможности. У них не было опыта стремительных танковых прорывов Вермахта.

Театр возможных военных действий тоже не располагал к блицкригу — бескрайние, практически непроходимые леса заставляли вести наступательные действия вдоль единственной тогда Транссибирской железной дороги, что очень удобно для обороняющихся и чрезвычайно затруднительно для наступающих. Так что атакуй Квантунская армия советскую границу, далеко продвинуться ей, скорее всего, не удалось бы. Никакого захвата, условно говоря, Владивостока на шестые сутки, никакого котла под Хабаровском или Читой наверняка не было бы. Во всяком случае, для советских войск, а вот они вполне могли бы отсечь с флангов наступающие на огромном фронте колонны японских войск.

Вооруженные силы Японии были отвлечены на войну против США и Китая

Не могли не учитывать стратеги императора Хирохито, что у СССР на Дальнем Востоке были довольно боевитые союзники. Это Китай, который сражался за каждую пядь своей земли с японскими агрессорами, а также Монголия, которая наряду с Советским Союзом преподнесла в августе 1939 г. неприятный сюрприз дальневосточным союзникам Гитлера.

К 1941 году. Япония увязла в кровопролитных сражениях с Китаем, с красным — Мао Цзэдуна, и гоминьдановским. Война эта не была легкой прогулкой для императорской армии. Из почти 2 миллионов погибших военнослужащих Страны восходящего солнца на Тихоокеанский театр военных действий пришлось 300 тысяч. В боях с ударными группировками маршала Малиновского в августе 1945 года японцы потеряли менее 100 тысяч. Основные безвозвратные потери были все же в Китае.

После начала боевых действий против американцев Японии тем более было не до планов вторжения в Сибирь и на Дальний Восток.

Нанеси в этой ситуации свой удар Квантунская армия по мирно спящим советским городам по аналогии с гитлеровцами — и сразу оказалась бы в ситуации, в которой Вермахт очутился после 6 июня 1944 г., т.е. между советским молотом и американской наковальней. Эта ситуация, кстати, и сложилась-таки, когда Третий Рейх, как и ожидали японские правящие круги, не выдержал упорной войны на истощение и был разгромлен Красной армией вместе с западными союзниками.

Понимание японской верхушкой, что фашистская Германия потерпит в итоге поражение

Как это ни удивительно, но в схватке между СССР и нацистами Япония действительно придерживалась строгого нейтралитета. Более того, предпринимала попытки добиться заключения сепаратного мирного договора между воющими державами. Японские дипломаты пытались и в 1941 г., и в 1942 г. прощупать почву для того, чтобы остановить боевые действия между РККА и Вермахтом. Другое дело, что это было утопично, учитывая масштаб бедствия, которое обрушили на нашу страну гитлеровцы и принципиальные идеологические противоречия между двумя сражающимися на западе державами.

Конечно, миролюбие японской дипломатии было откровенно неискренним — главная задача у нее была спасти от неминуемого разгрома своих партнеров по оси Берлин-Рим-Токио. План этот был абсолютно нереальным, поскольку гитлеровская верхушка разве что в обстреливаемом прямой наводкой бункере могла понять, что она обречена. А так всю практически войну нацисты самоуверенно полагали, что дожмут СССР

Токио был более прагматичным, но никаких существенных рычагов давления на фашистский Берлин не имел. Впрочем, и сам не очень-то следовал в фарватере гитлеровской политики. После того как главари Третьего Рейха объявили войну США, их партнеры из Страны восходящего солнца не ответили подобным шагом в отношении Советского Союза.

Отсутствие у Японии надежной экономической базы для войны против Советского Союза

Все войны всегда начинались по экономическим причинам, даже самые идеологические. Или не начинались, даже несмотря на наличие принципиальных разногласий между государствами. Проще говоря, если им нечего было особо делить, как в случае с СССР и Японией в 1941—1942 гг. Поэтому немалую роль в выборе направления агрессивных планов японских ястребов сыграли сугубо экономические причины. При захвате Индокитая, Кореи и даже островов в Тихом океане экономика Страны восходящего солнца получала сразу же хотя бы небольшую выгоду или даже крупный барыш. А вот поход в холодную Россию такой быстрой отдачи от кровавых вложений воротилам японской капиталистической экономики не сулил. А поскольку островное государство ко всему прочему еще и небогато природными ресурсами и даже испытывает проблемы с производством продовольствия, рваться в советскую тайгу с неразведанными в то время в основном месторождениями и суровыми зимами, а значит, еще и с рискованным земледелием не было никакого смысла.

Фактически, совершив агрессию, японские милитаристы сыграли бы на руку германским нацистам, но только не самим себе. Но в политике каждый за себя, даже если речь идет о союзниках. Гитлер, сам испытывавший недостаток во многих ресурсах, физически ничем не мог помочь военной машине Токио, чтобы направить ее на север. Поэтому она отправилась искать свое преступное счастье на юг, где хоть что-то она могла урвать сразу.

С другой стороны, война с СССР стала бы для не слишком мощной довоенной японской экономики еще более суровым испытанием, чем сражение с США. Тут бы пришлось бросить в бой сразу сотни тысячи или даже миллионы солдат и офицеров, которых при этом надо было бы кормить, одевать, обувать, стричь, мыть, лечить и эвакуировать в случае ранения. Накладно — видимо, примерно так посчитали на кровавых счетах в японском Генштабе и бросили свою воздушно-морскую армаду на американский Пёрл-Харбор.

Не лишний «Снег»

Конечно, советские разведорганы не сидели сложа руки перед потенциальной угрозой на Дальнем Востоке. Легендарный Рихард Зорге после своего разоблачения на допросах подчеркивал, что основное его задание состояло не в сборе разведывательной информации, а в том, чтобы «отвести возможность войны между Японией и СССР». Он и его помощники действительно стремились направить политический курс в нужном для советской стороны направлении. Словом, делали практически то же, что предпринимала британская дипломатия и разведка, чтобы отвести гитлеровскую агрессию от своей страны — куда-нибудь подальше на восток от Туманного Альбиона. И как мы теперь знаем, преуспели в этом деле. Так что советская операция «Снег», о которой в последнее время рассказывается во многих статьях и книгах, по, так сказать, усилению японо-американских межимпериалистических противоречий в каком-то смысле стала не более чем очередным ходом в бесконечном поединке спецслужб разных стран.

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