Число сторонников введения в России «сухого закона» достигло максимума
Две трети участников проведенного ВЦИОМ опроса готовы поддержать новую масштабную антиалкогольную кампанию.
Свыше 40% россиян считают уже предпринятые государством меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкими, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть респондентов (32%, на 10 п.п. больше, чем в 2006 году) выступает за принудительное лечение алкоголиков, а 38% хотели бы возродить закрытые в 2011 году вытрезвители.
Кроме того, большинство респондентов (53%) выступило за введение полного запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.
«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя: это касается и “закона 21”, и запрета рекламы алкогольной продукции под зонтичными брендами, и восстановление вытрезвителей», — пояснил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Из отчета ВЦИОМ также следует, что две трети россиян безусловно (28%) или «скорее» (36%) поддержали бы начало в стране новой антиалкогольной кампании. При этом 13% (максимальный результат более чем за 10 лет) поддержали бы даже введение «сухого закона», то есть полного запрета на производство и продажу спиртных напитков.
Среди прочих желательных мер названы также запрет на рекламу любого алкоголя, ограничение на продажу алкогольных напитков по утрам и повышение цен на них, а также введение уголовной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и появление на публике в нетрезвом виде.
«С другой стороны, формируется запрос не только на запретительные меры: общество ожидает наглядных мер по пропаганде здорового образа жизни. Если мы обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня общество ожидает от государства масштабных шагов, которые были бы логичным продолжением политики, проводимой в последние несколько лет и направленной на борьбу с потреблением алкоголя и табачных изделий», — отметил Родин.
В августе 2017 года ВЦИОМ сообщил, что, судя по его опросу, почти половина россиян в течение последнего года стала реже пить алкоголь.
Однако в начале сентября глава Минздрава России Вероника Скворцова предупредила о высоком уровне хронического алкоголизма в ряде регионе страны.
«Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 человек на 100 тыс. Средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120. А на Чукотке — 330 случаев на 100 тыс.», — заявила она.
Министр уточнила, что 70% мужчин до 35 лет умирают на Дальнем Востоке из-за причин, связанных с пьянством, передает корреспондент РБК.
Источник: nnm.me
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нужны не просто запреты, а жёсткие расстрельные меры за производство и продажу этилового спирта. это наркотик. во всех уважающих себя странах за производство и ипродажу наркотиков расстреливают
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Ты что совсем радикальный идиот, иди лучше в секту, там такие как раз нужны.
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а ты совсем толерантный идиот, не видишь, как споили наш народ, совсем не замечал, как деградируют от этанола? или хочешь поспорить, что этот растворитель – не наркотик? пропил совсем мозги, или просто враг народа?
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“Нет смысла в запрете, нужно создать такие условия, в которых люди не будут пить”
Это такие условия, когда алкоголья нет на прилавках и он официально считается не продуктом питания, а ядом и наркотиком.
Неужели мало вокруг других радостей, чем алкоголь? Не слишком ли велика цена, за сомнительное “удовольствие” от питья?
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Не жила в России 30 лет,удивлена количеством недоразвитых детей на улицах города с бабушками и мамами.Какие дискуссии?Народ вырождается,сколько уродов нарожают дети инвалиды!В кого превращаются русские?Сколько мам с сигаретками во рту,не раз видела злобно кричащих на детей,матерящихся!В опроснике статьи большое количество проголосовавших за “Нет смысла в запрете, нужно создать такие условия, в которых люди не будут пить”,я удивлена.Какие условия для убогих без ума и полным отсутствием волевых качеств?Только запрет на производство и продажу.Да,сухой закон во спасение детей,нашего будущего.Я за такие условия.
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в запой уходят не только русские. это цивилизационный оттенок любой индустриальной страны. всё дело в повышенном содержании СО выбрасываемого в атмосферу. для его нейтрализации организму требуется этиловый спирт. водители, сварщики, кочегары, литейщики, шахтёры- самые пьющие профессии.
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Люди уходят в запой,когда сталкиваются со зловещей несправедливостью мироустройства,когда начинают осознавать себя не человеками,а бЛОХами на теле общества…Именно перечисленные вами РАБочие ( и другие) и обостряют эту несправедливость,когда люди своими руками созидают в поте лица,а благами их труда пользуются паразиты…при этом ещё и гнобящие тех,кто СОЗИДАЕТ и трудится…И СО тут не при чём…Нужна СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ…
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к твоему гневному посту не хватает что-нибудь о марксизме ленининзме. типа вся власть советам или догоним и перегоним. остановись дурындочка- об оксиде углерода ще се це научные данные о нейтрализации спиртом. а то что твои там РАБочие сталкиваясь с несправедливостью присасываются к бутылке, а не берутся за оружие, то сей факт говорит о том, что это просто 6ыдлo, которое юзали, юзают и будут юзать до скночания веков. и вот в связи с этим по уровню интеллекта я не могу понять кто ты, лада калина или лада дэнс. разница небольшая, но хотелось бы знать
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И где вы их увидели, приведите пример специально съезжу туда и посмотрю на эту вашу ложь. Если кто-то и ведёт себя отлично от вашего представления о культуре поведения, то это не может оправдываться алкогольными причинами. Это скорее всего зависит по большому счёту от женщин, нарожавших кучу детей, но не желающих заниматься проблемами их воспитания. Тем более время в котором вы выросли и жили в прошлом отличается от сегодняшнего времени и те поколения которые появились сейчас это дети этого времени, а не того прошлого.
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Бороться надо с метиловым спиртом,а не с этиловым ! С ФАЛЬШИВОЙ ВОДКОЙ И ФАЛЬШИВЫМ ТАБАКОМ! Ничего хорошего
из этой борьбы не выйдет! Сколько раз мы уже наступали на эти грабли!
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Бороться надо с умом и все получится! И в первую очередь ГОСУДАРСТВУ надо выкупить из частных рук ВСЕ водочные предприятия и ВВЕСТИ госмонополию на водку в ЭреФии
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Врачи любят глотнуть водочки и даже раковым говорят о допустимости её употребления,невежды.А вот то,что “Ничего хорошего из этой борьбы не выйдет! Сколько раз мы уже наступали на эти грабли!”-это абсолютно ложное
утверждение,придуманное безвольными любителями этого яда.В результате научного исследования по статистике появления детей-уродов прослеживаются отличные результаты любого случая запрещения употребления массами алкоголя.
https://www.youtube.com/watch?v=btlVwfEX90k
Просветитесь наконец-то!
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А я уверена,что ПИВО нужно приравнять к алкоголю,я однажды у травника спрашивала какие травы помогут уйти от алкоголизма,первое о чем он спросил: пивной ли это алкоголизм?на вопрос в чем разница,он ответил,что пивной НЕ ИЗЛЕЧИМ!!! так то!
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И не нужно придумывать велосипед! в начале 20века в России уже вели борьбу с алкоголизмом и успешно!!! в интернете об этом много написано
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Главная, неосознаваемая причина пьянства – СТРАХ перед жизнью…созревает по схеме: страх—-печаль—злоба—-отчаяние—алкоголь…Проистекает от жалости к себе, при отсутствии Духа…если жалеть нытика – он обязательно станет алкоголиком…
Алкоголь- это искусственный заменитель любви и духовности..алкоголики- люди с закрытым сердцем, куда не доходят лучи природного счастья и Радости…Их им заменяет алкоголь…Ведь алкоголь- это тоже любовь, только суррогатная, неправедная…Алкоголь несёт в себе уравновешивающее начало, т.е. даёт человеку, живущему в невежестве то ,,в чём он нуждается: печальный делается радостным, глупый-умным,молчаливый- болтливым,не красивый – красивым,трусливый – смелым…слабый – сильным и т. д.…людина погружается в иллюзию и живёт в ней…
Сухой закон не устраняет причины…он загоняет их вглубь и усугубляет…
СТРАХ, печаль (депрессия) изгоняются только ЗНАНИЕМ ПРАВИЛЬНОГО,ИСТИННОГО МИРОУСТРОЙСВА!…
Бороться с алкоголизмом беЗполезно! Необходимо давать правдивые Знания мироустройства,чтобы исчезал страх…нужно поднимать людин и нелюдей до уровня человеков!
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Из событий прошлого:
На Руси существовал запрет на употребление спиртных напитков до 32 полных лет.
До этого момента идет развитие Человека – максимальным достижением такого развития было восстановление утерянного Сущностью(Душой)при рождении эволюционного потенциала. При восстановлении потенциала наступало просветление- восстановление родовой памяти всех предыдущих воплощений.
В результате этого получив знания о настоящем, истинном мироустройстве уже никакая сила не могла заставить Человека употреблять алкоголь….
Но сегодня увы родиться в семье, которая знает настоящее мироустройство и в результате этого получить соответствующее воспитание и развитие практически невозможно.
Семья – это конечно важно, но такое понятие как Род – гораздо важнее.
Только старшее поколение благодаря своему опыту и мудрости могло помочь более младшему поколению правильно воспитывать детей – поэтому наряду с запретом на алкоголь до 32 полных лет глава семьи не имел права голоса и окончательного решения.Это право было за главой рода, несмотря на то, что большинство к 32 годам имели уже до 16 детей.
И только по исполнению 33 лет глава семьи получал полную самостоятельность, право принимать решения и право голоса (см. копное право).
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Учить жить без алко-табачно-наркотического дурмана надо.Запрещали в 20 веке дважды алкоголь и оба раза страна рушилась.Сначала империя,а затем и СССР. Безусловно не только по этому,но ,но..Осторожно надо к подобным лозунгам относиться.Увеличить количество врачей-наркологов и психологов,нормальная антиалкогольная реклама ведушая молодежь к осознанию,что алкоголь,табак или наркота ,это стремно,это не модно,это фуууу.Кто будет этим заниматься?? Это какие средства надо вложить,правительство сидоров и воров профинансирует и раздербанит,вот и все.Дзюдоисту сейчас не до пустяков.Впрочем,если стоит вопрос о развале России,то сухой закон самое то!! И денег нарубят и людей на тот свет спровадят.Все по тетчеровски.Вместо повышения пенсий и белых зарплат,улучшения уровня жизни развесим портреты вождей,кругом ударим в бубны и пусть играет музыка!Начнем,вперед!