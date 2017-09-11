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Чернышёв С.Б. – Куда ведут технологии? Выбор Человека

21:10. 11 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Беседа с научным руководителем Лаборатории институциональной проектной инженерии Сергеем Борисовичем Чернышёвым.

Темы беседы:
- о рационализации экономических и хозяйственных взаимоотношений в процессе развития технологий;
- о гибели старых и рождении новых отраслей, институтов и профессий;
- о влиянии автоматизации на процесс расслоения общества;
- когда начался информационный взрыв и кто был первым идеологом инновационного развития в новейшей истории;
- об упадке технологического развития в СССР;
- о дальнейшей судьбе банковской сферы;
- о проектном финансировании;
- породят ли технологии цифровой концлагерь;
- о перспективе внедрения безусловного дохода;

Сайт Сергея Борисовича Чернышёва – chernyshev.ru
Канал – youtube.com

Чернышёв С.Б. – Куда ведут технологии? Выбор Человека

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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