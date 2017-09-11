Атомная бомба — теперь в Японии?

Источник: https://regnum.ru/

Согласятся ли внуки жертв Хиросимы и Нагасаки с ядерной Японией?



Вскоре после первого испытания северокорейского ядерного заряда в октябре 2006 года в Японии стали раздаваться призывы отказаться от безъядерного статуса страны и в качестве ответной меры создать собственное оружие массового поражения. В прессе появились сообщения о существовании некоего правительственного документа, в котором допускалось создание «небольших ядерных боеголовок».

Сообщение привлекло серьезное внимание, ибо пришедший тогда в первый раз к власти премьер-министр Синдзо Абэ не скрывал своего намерения отказаться от пацифизма и превратить Японию в «нормальное государство», обладающее мощными вооруженными силами и правом ведения войны. Так как это запрещается «мирной» 9-й статьей действующей Конституции Японии, Абэ открыто заявил о необходимости пересмотреть основной закон страны, освободиться от провозглашенных в нем ограничений.

Взрыв атомной бомбы в Нагасаки

В кабинете Абэ, хотя и с оговорками, делали заявления о наличии технологической возможности быстро создать ядерные боезаряды. Так, выступая 30 ноября 2006 года на заседании комитета по безопасности палаты представителей, тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Асо (ныне заместитель премьер-министра, министр финансов — А.К.) заявил, что «Япония владеет технологиями для создания ядерного оружия, но не планирует этого делать». При этом министр разъяснил позицию кабинета о том, что конституция страны якобы не запрещает ей иметь ядерное оружие. «Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9-й статьи конституции, — сказал Асо, — и не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение».

Считается, что Япония имеет запасы для создания нескольких тысяч единиц как уранового, так и плутониевого ядерного оружия. Эксперты сообщали: «Если исходить из того, что для изготовления одного ядерного боезаряда необходимо 8 кг плутония, того количества, которым обладает Япония, хватит почти на 5475 боезарядов». Существует информация о том, что сам процесс создания ядерного оружия в Японии займет не более шести недель. Причем это будет не какое-то примитивное устройство, а отвечающие всем современным требованиям ядерные боеприпасы. Будь то авиабомбы или боеголовки для ракет.

Атомная бомба

Однако тогда фактически определяющие военную политику Японии Вашингтон и Пентагон ещё не были готовы позволить своему дальневосточному союзнику обзавестись атомной бомбой собственного изготовления. Американцы опасались, что, получив статус ядерной державы, националистически настроенные японские политики могут вести дело к освобождению Японии от многолетнего статуса военно-политического протектората США. Учитывалось и то, что под предлогом необходимости противостоять КНДР, а также обеспечить баланс сил с ядерной Японией могут возобновиться работы по созданию ядерного оружия в пороговой Южной Корее. Подобная ситуация затрудняла бы сохранение военно-политического доминирования США в Восточной Азии и на Тихом океане, снижала бы значимость американских баз в Японии и Южной Корее и могла привести к их сокращению. Уход же США из этого обширного и важного в военно-стратегическом и экономическом отношении региона мира вовсе не входит в планы американцев, рассматривающих военные базы в Японии и Южной Корее как важные опорные пункты своей глобальной стратегии.

С другой стороны, в США известны сомнения дальневосточных союзников по поводу того, действительно ли американцы будут воевать за них, случись какие-то серьезные военные события в Восточной Азии, будь то на Корейском полуострове или в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где существуют потенциальные горячие точки вокруг островных территорий — Дяоюйдао (Сэнкаку) и Наньша (Спратли).

Ситуация резко изменилась в связи со сменой хозяина Овального кабинета в Белом доме. Еще в бытность кандидатом в президенты прагматичный Дональд Трамп заявил, что богатые Япония и Южная Корея способны и сами защищать себя в военном отношении. И допустил, что для этого они могли бы обзавестись собственным ядерным оружием.

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Хотя после вхождения в должность Трамп не акцентирует внимания на вопросе ядерного вооружения союзников, тема с повестки дня не снимается. Недавно бывший командующий ВМС США на Тихом океане вице-адмирал Джон Бёрд заявил, что, так как Пхеньян едва ли откажется от своего ядерного арсенала, Японии следует создать свое ядерное оружие для того, чтобы «побудить Китай сдерживать своего соседа и традиционного союзника». Со свойственной военным прямотой Бёрд, по сути, признал, что ядерное оружие Японии должно стать дополнительным фактором противостояния японо-американского альянса не столько с КНДР, сколько с Китаем.

Для подготовки к принятию такого решения в Токио предлагают для начала расшатать объявленные в 1967 г. Японией «три неядерные принципа», а именно — убрать один из них, запрещающий ввозить в страну ядерное оружие других стран, то есть американское. Тем более что этот запрет Пентагон десятилетиями игнорировал и продолжает игнорировать, направляя для стоянок в Японии военные корабли и самолеты с ядерным оружием на борту. Ну, а на Окинаве, считается, оно находится на постоянной основе.

На днях одна из ведущих газет страны «Асахи симбун» сообщила о предложении видного деятеля правящей Либерально-демократической партии Японии, сохраняющего виды на премьерское кресло бывшего министра обороны Сигэру Исиба фактически узаконить нахождение американского ядерного оружия в Японии. Представитель кабинета министров представил это высказывание как личное мнение политика. Но подобные «вбросы» для зондажа общественного мнения — обычная практика в Стране восходящего солнца. Известно и то, что в политике этой страны случайностей не бывает. Не зря же в Японии тоже есть поговорка: «Дыма без огня не бывает».

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

На сегодняшний день препятствием ядерному вооружению является сохраняющаяся аллергия простых японцев к такому оружию и вообще ко всему ядерному. В настоящее время большинство японского населения не одобрит планов обзавестись атомной бомбой. Более того, после аварии на АЭС «Фукусима-1» оно против и мирного атома, не считая его безопасным. Но время идет. Еще не так давно большинство японцев выступали за сохранение антивоенной конституции. А сейчас под воздействием мощных японских СМИ, нагнетающих страхи по поводу северокорейской и китайской угрозы и требующих усилить оборону, с пересмотром основного закона страны соглашаются уже около половины опрашиваемых.

Однако политики в Токио не могут не учитывать и негативную реакцию в мире, особенно испытавших жестокую японскую оккупацию народов стран Восточной Азии и Тихого океана, на возвращение Японии в разряд крупных военных держав, да ещё с неконтролируемым ядерным потенциалом. Решительно протестовать против выхода Японии из Договора о нераспространении ядерного оружия, несомненно, будут КНР и Россия. Ибо это кардинально изменит соотношение сил в Восточной Азии, ещё больше обострит и без того взрывоопасную ситуацию в регионе