Удивительные кадры: вчерашний запуск ракетоносителя «Протон М» с Байконура (ФОТО, ВИДЕО)

11 сентября 2017 года в 22:23 с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и геостационарным телекоммуникационным космическим аппаратом (КА) «Амазонас-5» (Amazonas 5).

Старт и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Через 9 минут 42 секунды полета орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме. Дальнейшее выведение-КА «Амазонас-5» на целевую геосинхронную переходную орбиту будет выполнено за счет 5-ти включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М».

В соответствии с программой выведения, отделение-КА «Амазонас-5» от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 12 мин после старта — приблизительно в 07:35 мск 12 сентября.

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