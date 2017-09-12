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Единственная в мире плавучая атомная электростанция будет запущена в РФ в следующем году

08:30. 12 сентября 2017 Просмотров - 16 Один комментарий Опубликовал:
Единственная в мире плавучая атомная электростанция будет запущена в РФ в следующем году | Русская весна

Работы по строительству энергоблока для единственной в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) находятся на завершающем этапе; комплексные испытания пройдут в конце 2018 года, сообщается на сайте Минвостокразвития во вторник.

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки.

«Работы по созданию плавучего энергоблока находятся на финишном этапе. По словам главы дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО „Концерн Росэнергоатом“ Виталия Трутнева, строительные и монтажные работы близки к ста процентам.

Ведется пуско-наладка. Энергоблок готовится к проведению комплексных испытаний. Они будут проведены в конце 2018 года по разработанному графику», — говорится в сообщении.

ПАТЭС на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией.

Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 2181 633
    Толик Иванов 12 сентября 2017 в 9:15 Ссылка Пометить
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    подаётся в заголовке как некое ноу хау, мол, нет аналогов в мире ,уникальна, но к концу статьи выясняется что это всего лишь затычка для дырки на чукотке

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