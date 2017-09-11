В.Авагян: САМИ ЛИ С УСАМИ?!

Конечно, внешние силы – не дураки, чтобы просто так кормить целые народы. За выделяемые гранты на существование они требуют (и тут они в своём праве) дать им в пользование, на их усмотрение, источники доходов внутри компрадорского государства.



Получается, что компрадорская власть как бы сдаёт своё население и территорию «в аренду» – и за пользование ими получает фиксированную арендную плату.

Если бы арендаторов было много – то компрадорская власть смогла бы и повыделываться, диктуя свои условия. Но рынку хорошо знакома ситуация МОНОПСОНИИ – когда имеется на определённый товар только один покупатель.

Мировой рынок в XXI веке – это монопсония пула ведущих валют, неразрывно завязанных на доллар США. Разного рода раджам и падишахам, продающим в кабалу свои народы, выбирать из множества «арендаторов» не приходиться.

Выбор у них только один: или «жрать, что дают», или, принимая на себя все риски самостоятельного хозяйствования, вставать на путь извлечения собственного дохода из территории, при всём неудобстве неопределённости такого рода деятельности.

Как пел В.Высоцкий:

В этом самом Будапеште, уж такие времена,

Может, скажут «пейте-ешьте», ну а может, ни хрена…

Урожайность риса в КНДР – отнюдь не фиксированная выплата из мирового финансового центра. Случись неурожай – плакаться некому…

Но в то же время жизнь показывает нам неуязвимость небогатой Северной Кореи при крайней уязвимости весьма зажиточной Южной Кореи.

В КНДР техномика – что умеем и можем, то и делаем, и имеем. Коряво получается – некого винить, кроме себя… Экономика Южной Кореи – это яркий пример инвестиционной экономики, при которой любую страну можно быстро надуть, и так же быстро сдуть, то направляя туда потоки долларовых заказов, то забирая их оттуда.

Понятно, зачем надували Южную Корею: показать кукиш независимой Северной. Интереснее другое: КАК надували.

В рамках инвестиционной экономики механизм такой: мировая власть может пошивать кроссовки или паять несложные микросхемы для «видаков» в любой точке мира. Это не ядерное оружие и не космические технологии, обезьяну можно научить – тапочки-то строчить на конвейере…



Поскольку в принципе без разницы, где эти тапочки шить – мировая власть выбирает на планете точки, исходя из политических интересов. Не будь КНДР – Южная Корея была бы не богаче Мьянмы или Индонезии. Но Трамп – видимо не от большого ума – уже публично огласил, что США передали в Южную Корею ряд заказов, что нанесло убытки собственно-американским производителям[1].



То есть (если верить Трампу – а как ему тут не верить) – то что могло и должно было делаться на американских заводах, просто под видом инвестиций передали на южнокорейские заводы. Как отдали – там могут и забрать, буквально в один день (чем и грозит Трамп с его расследованиями) – и тогда Южная Корея сядет голым местом на холодное.



Если КНДР представляет из себя самостоятельное явление, при всех её недостатках, то ЮК – это инвестиционный дутыш глобализма: живёт, пока дуют, перестанут дуть – перестанет жить.

Во многом, если не во всём, притоком инвестиционной «халявы» южные корейцы обязаны мужеству северных. Если бы северных не стало – то тогда и с южными «косоглазыми» Америка заговорила бы по другому, указав им место в мировой экономике у параши…

Напомню, что она и с нами, армянами, говорила по другому, пока был СССР и его бронированный кулак стоял на Эльбе. Не то, что сейчас…

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Может быть, пример с КНДР не очень удачный – в силу целого ряда цивилизационных локаций, но в общем и целом он объясняет разницу между техномикой (Разумом) и инвестициономикой (Авосем).

Техномика держит весь цикл производства благ в своих руках и под своим контролем. Это коллективное натуральное хозяйство, у которого и победы внутренние, и беды тоже только внутренние.

Инвестиционная экономика понятия не имеет, откуда приходят в неё сперва доллары, а потом и всякие товарные «ништяки». Точно так же не знает она и того, куда “ништяки” все разом деваются в условиях “кризиса”…

Она просто надеется на «авось», на то, что раз так пошло – так всегда и будет. Привозят нам немцы откуда-то из-за моря машины – и дальше будут привозить.

А если вдруг прекратят? Спросите обезьянку в клетке, что будет, если туристы перестанут приезжать и кидать ей бананы; умей она говорить, сказала бы: «такого быть не может!».

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Главное отличие инвестиционной экономики от плановой в том, что в инвестиционной никто никому ничего не гарантирует и даже не обещает. Вы нужны или не нужны только сегодня, про завтра и разговора нет. Поэтому нельзя считать инвестиционную рыночную экономику РАЗДЕЛЕНИЕМ ТРУДА – это скорее найм рабочей силы и ресурсов.

Вы не только не видите всего цикла удовлетворения ваших потребностей, чаще всего вы даже не знаете, зачем вы делаете то, что делаете. Вам велели делать нечто и платят за это доллары. Для чего оно нужно и где используется – вы порой и понятия не имеете. Как не ведаете – почему наниматель отобрал именно вас, на какое время он вас отобрал, при каких условиях передаст свой заказ другому и т.п.

Строго говоря, это не разделение труда, а делёжка милостыни, брошенной в толпу. Самое опасное в такой ситуации даже не очевидное унижение, а менее заметное, но более значимое явление: ДЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ всего строя ЖИЗНИ.

Отсюда и вытекает тот предельный кафкианский сюрреализм политической жизни, которую демонстрирует, например, Украина сегодня. Если смысл гидравлического государства был в обслуживании оросительных систем (и этому подчинялось всё – во имя урожая), то смысл государства клоунов – подчиняет всё кривлянию клоунады, «шоу маст гоу он». Если ты обезьянка в клетке – то главное для тебя, чтобы тебя заметил турист, бросающий бананы. Следовательно, чем нелепее твоё действие, тем больше шансов, что тебя заметят и оценят…

Отказавшись от рисков неопределённости самостоятельного (разумного, постигаемого собственным умом) хозяйствования – человек автоматически получает весь пакет приживалки, все риски, связанные с побирушничеством и смертельной зависимостью от внешних поставок.

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Как складывается национальный доход в рамках техномики, под контролем самостоятельного разума, являющегося самостоятельным центром принятия решений? Он восходит снизу вверх, непосредственно от территории в руководящие органы, от корней – к цветам и пустоцветам.

Допустим, бригада полеводов собрала тонну моркови. Руководство уровнем выше получает с этой тонны центнер (не самой моркови, а выручки за неё). На областной уровень передаёт 10 кг моркови в монетизированной форме, а оттуда на державный уровень – монетизированный килограмм выжатой из земли (или недр, или воздуха) тонны блага…

Поэтому в разумно обустроенной экономике отчисления наверх с выручки первичного звена обработчиков ресурсов должны уменьшаться по мере восхождения уровней?

У человека внизу – единственный источник дохода: его доля от выручки за выработку. У человека наверху – миллионы источников дохода: доля со всех выручек за всякую выработку.

Кроме того, стремление повысить доходы верхушки – даёт кратно-больший рост в низах: дополнительная копейка, отчисленная высшему руководству – это дополнительный рубль на уровне низовой бригады производителей.

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В компрадорском государстве, в котором безответственная власть сдала в аренду мировым воротилам (ТНК) и народ, и землю – движение национального дохода соответствует движению соков у растения-паразита.

То есть не от корней к цветам, а сверху вниз. Власть получила в долларах «арендную плату» – и по идее, должна передавать часть её вниз.

Но в такой схеме получается, что народ – не источник дохода власти, а конкурент для неё! Он не вырабатывает деньги, а претендует на часть тех денег, которые власть уже получила в готовом, валютном виде. Делиться с народом для компрадорской власти – значит, себя обделять.

Какое-то количество людей нужно для ТНК, «арендаторов» – но ТНК сами оплатят тех, кто им нужен. А за пределами этого круга все остальные не нужны никому:

-Ни ТНК, потому что «неконкурентоспособны».

-Ни компрадорской власти – потому что объедают её.

-Ни самим себе – потому что дерационализированы, ум потеряли, живут как в белой горячке или в галлюциногенном бреду.



Из того факта, что РФ продаёт нефть на Лондонской бирже, по ценам, навязанным в Лондоне – очевидно, что Россия добывает свою нефть не для себя. Она обеспечивает нефтью чужие нужды, причём не на своих условиях, а на условиях тех, чьи нужды обеспечивает.

А выйти из такого оскорбительного положения, хлопнув дверью, РФ не может, потому что она РАЗУЧИЛАСЬ делать простейшие вещи, вроде тех же тапочек или семенного материала для селян.

Так происходит роковая для стран и народов ПОДМЕНА – вместо поиска технических средств для получения натурального, реального блага – ищут возможность выклянчить доллар, как источник получения благ.

Это похоже на то, как привычные к хлысту и халяве цирковые зверушки вместо охоты занимаются в диком лесу эквилибристикой и жонглированием…

Чем это для них кончится в джунглях глобализма – пояснять, думаю, не требуется: о том спросите скрижали Джорджии – сколько людей должно остаться жить на планете. Вы, читатель, в их число точно не входите…