Страшнее, чем астероид или война: в NASA предупредили человечество о смертельной опасности

Американские ученые из NASA считают супервулканы более серьезной угрозой, чем астероиды или Третья мировая война.

Как пишет The Independent, сейчас на Земле есть примерно 20 известных науке супервулканов, и извержение хотя бы одного из них может повлечь за собой катастрофические последствия.

Особую опасность эксперты видят в Йеллоустоунском вулкане, расположенном в США на территории штата Вайоминг.

Йеллоустонская кальдера

Последний раз вулкан извергался 640 тысяч лет назад. В результате образовалась кальдера — впадина размером 55 на 72 километра.

По словам экспертов, в случае извержение он исторгнет из себя расплавленной породы на сотни километров вокруг, сжигая все в пределах этого радиуса.

Вайоминг и соседние штаты покроются метровым слоем вулканической пыли, но на этом разрушительный эффект не закончится.

«Пыль и газы, высвобождаемые извержением, закроют достаточно солнца, чтобы уничтожить урожай и погрузить мир в „вулканическую зиму”, которая может длиться десятилетиями и убить миллионы», — пишет The Independent.

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В июне Университет Юты сообщал о сотнях землетрясений небольшой магнитуды на территории Национально парка Йеллоустоун.

План по спасению

Эксперты, между тем, отмечают, что в ближайшее время это вряд ли произойдет. Шансы на то, что извержение будет в этом году, эксперты из Геологической службы США оценивают в один к 730 тысячам.



Тем не менее, в NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения Йеллоустоунского вулкана.

«Основная задача — постепенно сделать так, чтобы Йеллоустоунский вулкан перестал быть угрозой человечеству», — говорит доктор Брайан Уилкокс, аэрокосмический инженер из Научно-исследовательского центра NASA по разработке ракетных и реактивных устройств.

Согласно наброскам плана NASA, команда специалистов рассчитывает «откачать» тепло из кальдеры и преобразовать его в электрическую энергию.

Делаться это будет за счет прокачки воды через скважину к горячей породе и последующего ее возвращения на поверхность после того, как температура рядом с ней достигнет 350 градусов по Цельсию. Ее можно будет использовать для запуска турбин.

Несмотря на то, что в ближайшее время Йеллоустоунским вулканом специалисты NASA заниматься не собираются, они все же надеяться на то, что на проблему обратят внимание.