Кому достались сокровища Российской Империи

Дмитрий Перетолчин и искусствовед, историк, автор исследований по истории перемещённых ценностей Александр Мосякин рассказывают о контрабанде произведений искусства, тайнах похищенных и утерянных сокровищ. Почему большевики не смогли сразу найти Бриллиантовую комнату и личные драгоценности Романовых. Через кого шла продажа сокровищ Российской империи на Запад.

В какую сумму можно оценить стоимость всех ценностей, которые большевики сконцентрировали на складах после своей победы. Как верхушка Коминтерна устроила себе в Европе сладкую жизнь, за счёт российских фондов. Какова судьба золота Российской империи. Тайны советской индустриализации.

3:45 Как была остановлена последняя распродажа ценностей СССР;

12:29 Первая валюта – винные склады Петрограда

18:55 Секретные фонды вождей Революции и Политбюро;

27:07 История создания ФРС на основе золотых фондов;

38:42 Бюро Мартенса и Арманд Хаммер, финансирование индустриализации

56:46 Финансирование советской разведки

1:00:18 Подкуп политических деятелей Запада

1:05:42 Нефть, драгоценности и семья Филби;

1:15:13 Драгоценности в обмен на признание СССР