Главная » История, Мировоззрение, Политика

Кому достались сокровища Российской Империи

10:03. 11 сентября 2017 Просмотров - 419 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Перетолчин и искусствовед, историк, автор исследований по истории перемещённых ценностей Александр Мосякин рассказывают о контрабанде произведений искусства, тайнах похищенных и утерянных сокровищ. Почему большевики не смогли сразу найти Бриллиантовую комнату и личные драгоценности Романовых. Через кого шла продажа сокровищ Российской империи на Запад.

В какую сумму можно оценить стоимость всех ценностей, которые большевики сконцентрировали на складах после своей победы. Как верхушка Коминтерна устроила себе в Европе сладкую жизнь, за счёт российских фондов. Какова судьба золота Российской империи. Тайны советской индустриализации.

3:45 Как была остановлена последняя распродажа ценностей СССР;
12:29 Первая валюта – винные склады Петрограда
18:55 Секретные фонды вождей Революции и Политбюро;
27:07 История создания ФРС на основе золотых фондов;
38:42 Бюро Мартенса и Арманд Хаммер, финансирование индустриализации
56:46 Финансирование советской разведки
1:00:18 Подкуп политических деятелей Запада
1:05:42 Нефть, драгоценности и семья Филби;
1:15:13 Драгоценности в обмен на признание СССР

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как еврейские банкиры и их подельник С.Ю. Витте угробили Российскую империю
...государственных деятелей, которые достались Императору Николаю II...японским орденом «Священного сокровища», а в 1907...активно продвигаемой министром Российской Империи проекта международной ... Старая и вечно новая тема: кому «пролетариат» ставит свои памятники...
Кому царь Александр II отдал русское золото
...й от Рождества Христова. Российская империя начала «вставать с колен»...службу реформировали под тех, кому предназначалось «равенство всех ...власть, которая теперь всецело досталась тем, кто рассчитывал на ...награбленные в России золотые сокровища. Что не смог ...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...супругой одного из руководителей разведки Российской Империи - княгиней Е.А. ..., какой приговор поставить и кому передать исполнение? — осторожно...в настоящее время можно достать весьма легко в каждой...и Рудольфом Гроссе его сокровище... Он поместил отдельные ...
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
...образован практически в границах Российской империи, не считая некоторых...всего  от таких малахольных достается естественно  «бездарному советскому ... может делать любой кому хватит наглости. Вот...предстаёт загадочный мир старинных сокровищ, скрытый в глубинах...
ЛИТОВСКАЯ ЗОЛОТАЯ ОРДА
...вот здесь возникает вопрос, кому верить. Если верить науке...… В работе «Образование Российской Империи в XVIII веке как ...года. В результате нам досталась масса вопиющих логических нестыковок ...короче, весь набор библейских сокровищ. Снизу из Египта везли...
Я -РУС.
... принадлежность к рускому народу. В Российской империи великорусы, малорусы, белорусы — это ... Задумываемся ли мы, какое сокровище нам досталось от наших предков? Что скрывают...на многотысячелетнюю историю нашего народа. Кому-то выгодно, чтобы потомки «великих...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>