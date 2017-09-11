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Как ПРОСТО… Ввести свои САНКЦИИ, часть вторая

09:43. 11 сентября 2017 Просмотров - 431 3 коммент. Опубликовал:

Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая

 

Сегодня под мои "домашние" санкции попал чай промышленного производства.

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Доброго здравия всем-всем-всем!

24 октября 2016 года был создан Конт-журнал "Иван-чай - чудо-растение" для того, чтобы в он-лайн режиме разобраться, что же это за Иван-чай такой, так как я сам заинтересовался этим растением буквально год-полтора назад.

Первый мой опыт заготовки был не совсем правилен, второй уже лучше, а сейчас чай готовится ПРОСТО, почти на автомате...

Его я назвал "Иван-чай - Исток Нёмана", т.к. собирался он в 5-ти километрах от официально признанного истока реки Нёман.

 

За это время я просто прошерстил Интернет и собрал под одну обложку множество как теоретических, так и практических знаний по превращению Кипрея узколистного в ферментированный Иван-чай, как крупнолистовой: чёрный, красный, жёлтый, зелёный, и даже типа "Пуэр", так и гранулированный, а также со всевозможными добавками: лекарственными травками, плодами и ягодами как лесными, так и со своего участка.

Узнал о разных нюансах при приготовлении чая, о приспособлениях, позволяющих ускорить процесс обработки сырья, а также некоторые любопытные сведения об Иван-чае.

 

 

 

Так что лично я уже несколько лет как ввёл свои личные санкции против импортного чая и нисколько об этом не жалею...

 

Главный же вывод делаю следующий: всего один выезд на природу и любой горожанин способен обеспечить свою семью (как минимум) на год (как минимум), заготовив у себя в квартире несколько килограммов этого полезного, вкуснейшего, целительного, экологически чистого, витаминнейшего чая, сэкономив ко всему прочему хорошую денежку, т.к. 100 гр Иван-чая стоят от 130 до 3 500 рублей, в зависимости от сорта, качества и т.д.

 

РЕКОМЕНДУЮ...

 

Смотреть некоторые публикации..

Суперэлитный Иван-чай в домашних условиях. Мастер-класс

Иван-чай «Бело-розовый» (из верхушечек). Мастер-класс

Иван-чай «Деревенский» (ферментированный) - семь в одном. Мастер-класс

 

Более 100 публикаций, библиотека книг об Иван-чае, описание 50 видеороликов со ссылками на просмотр, фотоколлажи, 1000 страниц.

Скачать свободно книгу можно здесь

 

 

 

С уважением - В.Л.

 

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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Метки: Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть вторая
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3 коммент.»

  • 7 3
    Илья Кузнецов 11 сентября 2017 в 10:17 Ссылка Пометить
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    Но причём тут санцкии? Полки магазинов ломятся от г0вночаёв.

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  • 7 5
    Lugger 11 сентября 2017 в 16:57 Ссылка Пометить
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    любо

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    strelez 11 сентября 2017 в 18:03 Ссылка Пометить
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    Спасибо за предоставленную возможность скачать книгу. Я эти “санкции” ввёл много лет назад. Чай готовлю помногу, на 3 семьи, т.к. дети отказались сразу же от импорта. Уже и свои рецепты появились.
    Рекомендую этот чай всем русским людям. Не можете сделать сами (кстати не так трудно, но всё-же хлопотно), покупайте.
    Очень полезная вещь.

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