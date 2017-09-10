Военная приемка «Армата» Терра Инкогнита Часть 2

В новом выпуске, посвященном Дню танкиста, «Военная приемка» расскажет об уникальном танке «Армата» Т-14. Это второй фильм об этой боевой машине, не имеющей аналогов в мире. Впервые зрители увидят, как испытывают главное оружие «Арматы» – его 125-мм пушку. Наш корреспондент откроет из нее огонь и проверит орудие на меткость. Также съемочная группа впервые покажет закрытое производство, выпускающее искусственный интеллект Т-14





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Источник: www.youtube.com