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Неизвестные архивы СССР. Юрий Жуков

08:27. 10 сентября 2017 Просмотров - 320 Нет комментариев Опубликовал:

Почему мы до сих пор не знаем правды о репрессиях Сталина?

Популярный автор издательства «Концептуал», доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков на ММКВЯ-2017 рассказывает о своей многолетней кропотливой работе в архивах и представляет комплект книг «Сталин. Неизвестные архивы СССР».

Почему до 1990-го года большинство партийных архивов было засекречено? Все ли архивные материалы обнародованы сегодня? Почему нет доступа к архивным материалам, начиная с 1952 года? Кого Ленин называл своим преемником в завещании? Как в действительности жилось народу при НЭПе? Боролись ли между собой Сталин и Троцкий? Благодаря чему наша армия стала сильной и научилась успешно воевать? Кому выгодна тема сталинского террора? Когда архивная информация перестанет быть государственной тайной и мы увидим иного Сталина?

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Рекомендуем:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Ю.Н.

Погрузитесь в мир увлекательного чтения! «Концептуал» на ММКВЯ-2017

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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