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Не с умели…

19:40. 10 сентября 2017 Просмотров - 821 5 коммент. Опубликовал:

Экс-руководитель британской разведки МИ-6 раскрыл сенсационные детали тайного плана по развалу России, включающего три ключевых шага

Экс-руководитель британской разведки МИ-6 раскрыл сенсационные детали тайного плана по развалу России, включающего три ключевых шага

Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт поведал, что Великобритания и США имели стратегический план, который был направлен на развал России. Однако планы потерпели неудачу.

Экс-руководитель МИ-6 Джон Скарлетт раскрыл подробности тайного плана, который составили США и Великобритания по уничтожению государства России.

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Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian. Впоследствии статья была удалена с сайта издания, но по-прежнему доступна для просмотра в кэше. Он отметил, что хоть стратегия Запада и была хорошо проработана и спланирована, однако все равно оказалась провальной.
 
“Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей” , — рассказал Скарлетт.
 
По словам Скарлетта, иностранные державы собирались предпринять три последовательных шага.
 
Первое – МИ-6 и ЦРУ организовали «революцию роз» и привели к власти в Грузии Михаила Саакашвили, а после собирались развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии.
 
Вторым пунктом планировалось привлечь силы радикальных исламистов, чтобы расшатать ситуацию в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Черкессии.
 
“К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе”, – поведал экс-глава разведки.
 
А последующий удар Путина в Чечне и вовсе похоронил все чаяния ЦРУ и МИ-6.
 
Кроме того, планировались шаги по организации баз на территории Украины. Скарлетт рассказал, что также представители западных государств якобы рассчитывали на “фиктивную войну” России с Украиной.
 
При этом он отметил, что Москве удалось успешно преодолеть все расставленные препятствия и обезопасить страну от воздействия Великобритании и США.
 
Ранее сообщалось, что США отомстят войной России и Китаю за неповиновение, но Империя может получить совсем неожиданный результат.

 

Метки: новая холодная война
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5 коммент.»

  • 0 0
    Юра 10 сентября 2017 в 20:19 Ссылка Пометить
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    Экс-руководитель МИ-6 Джон Скарлетт проводит операцию прикрытия для Вовы.

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  • 2131 1841
    Руса 10 сентября 2017 в 20:32 Ссылка Пометить
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    На Украине пиндосы в Очаково строят базу ВМФ.
    По их плану недобитые террористы в Сирии будут
    скапливаться в Панкисском ущелье Грузии.
    Блокада Приднестровья и нагнетание обстановки на Корейском
    полуострове- тоже козни англосаксов против России.
    Поэтому не стоит расслабляться, Скарлетт
    подтвердил, что “кошка скребет на свой хребет”.

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  • 4303 2177
    Николай 10 сентября 2017 в 23:38 Ссылка Пометить
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    Не развали!? Зато полностью подчинили ГП (нет ни госбанка , ни собственной валюты). Так для ГП даже лучше, ресурсами командуют и менеджер хороший при этом!

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