Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт поведал, что Великобритания и США имели стратегический план, который был направлен на развал России. Однако планы потерпели неудачу.

Экс-руководитель МИ-6 Джон Скарлетт раскрыл подробности тайного плана, который составили США и Великобритания по уничтожению государства России.

Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian. Впоследствии статья была удалена с сайта издания, но по-прежнему доступна для просмотра в кэше. Он отметил, что хоть стратегия Запада и была хорошо проработана и спланирована, однако все равно оказалась провальной.

“Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей” , — рассказал Скарлетт.

По словам Скарлетта, иностранные державы собирались предпринять три последовательных шага.

Первое – МИ-6 и ЦРУ организовали «революцию роз» и привели к власти в Грузии Михаила Саакашвили, а после собирались развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии.

Вторым пунктом планировалось привлечь силы радикальных исламистов, чтобы расшатать ситуацию в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Черкессии.

“К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе”, – поведал экс-глава разведки.

А последующий удар Путина в Чечне и вовсе похоронил все чаяния ЦРУ и МИ-6.

Кроме того, планировались шаги по организации баз на территории Украины. Скарлетт рассказал, что также представители западных государств якобы рассчитывали на “фиктивную войну” России с Украиной.

При этом он отметил, что Москве удалось успешно преодолеть все расставленные препятствия и обезопасить страну от воздействия Великобритании и США.

Ранее сообщалось, что США отомстят войной России и Китаю за неповиновение, но Империя может получить совсем неожиданный результат.