Как ПРОСТО… Ввести свои САНКЦИИ, часть первая

Санкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление): меры и решения, имеющие, как правило, окончательный, не подлежащий пересмотру характер.

Энциклопедия юриста

У слова санкции достаточно много понятий, для публикаций цикла "Как ПРОСТО... Ввести свои санкции" я выбрал именно этот вариант как наиболее подходящий.

Сегодня под мои "домашние" санкции попал хлеб промышленного производства.

Почему?

Для этого надо немножко больше узнать о том, что хлеб пекут на закваске и на дрожжах.

Привожу отрывки из публикации 2005 г. игумена МИТРОФАНА (Лаврентьева) "О хлебе насущном: закваска или дрожжи" в газете "Русский Вестник".

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Что же из себя представляет закваска.

Это жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля или изюма с добавлением натурального сахара или меда (или ржаной муки и воды - В.Л.). Все компоненты закваски всегда растительного происхождения и вызывают процесс квашения.

Теперь рассмотрим, что такое дрожжи.

Согласно “Библейской энциклопедии Брокгауза” (Lexikon Zur Bibel c 1994) “Дрожжи, горьковатое на вкус вещество, состоящее из микроскопических грибков, вызывающих брожение.

(...) Дрожжи - это искусственно созданная плесень, имеющая структуру грибка.

Главное отличие закваски от дрожжей: первая вызывает процесс квашения, вторая — брожения.

И это брожение вызывает в человеческом организме самые негативные последствия.

(...) Дрожжами это свойство передается в кровь, и кровь начинает не циркулировать, а бродить. Образующийся при этом сивушный газ поступает в первую очередь в мозг, нарушая его функции. Резко ухудшается память, способности к логическому мышлению, творческому труду. Воистину: имеющий уши становится не слышащим, имеющий глаза - не видящим, имеющий ум - не разумеющим. (источник)

Наш организм, для того, чтобы нейтрализовать кислоту, образующуюся при брожении, вынужден расходовать щелочной резерв, а его значительное снижение существенно организм ослабляет.

- При расходовании на нейтрализацию кислоты железа гемоглобина крови человек ощущает усталость.



- Если же на эти нужды расходуется кальций, появляются бессонница, раздражительность.



- Из-за снижения щелочного резерва ухудшается умственная деятельность, появляется депрессивное состояние.



- Вымывание из костей солей кальция для нейтрализации кислот становится одной из главных причин остеопороза.



- Естественной закономерностью дрожжевого брожения в организме является снижение работоспособности, иммунитета, устойчивости к инфекционным заболеваниям, повышается риск заболевания диабетом.



- Негативное опосредованное влияние оказывает оно и на деятельность сердца.

(...) Проведенные эксперименты показали, что злокачественные опухоли, находящиеся в дрожжевой основе, растут в геометрической прогрессии и полностью исчезают при извлечении из дрожжевой среды.



Недаром в США, Швеции и других странах бездрожжевой хлеб рекомендуется в качестве одного из средств профилактики и лечения онкозаболеваний.

(...) Выдающийся русский ученый В. Караваев ещё в 30-е годы выдвинул теорию об отрицательном воздействии на организм продуктов брожения, т. е. продуктов жизнедеятельности дрожжей.

По мнению Караваева, продукты брожения способствуют сдвигу кислотно-щелочного равновесия (КЩР) крови, а следовательно, и клеток организма в сторону повышения кислотности.

А ведь известно, что определенные отклонения КЩР крови от нормы как в сторону повышения кислотности, так и в сторону щелочности приводят организм к гибели. Но исследования Караваева были благополучно отправлены в архив и забыты.

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(...) Знаменитые крестьянские закваски готовили из ржаной муки, овса, ячменя, пшеницы. До сих пор в глухих деревнях сохранились рецепты приготовления хлеба без сегодняшних дрожжей.

Именно такие закваски обогащали организм органическими кислотами, витаминами, минеральными веществами, ферментами, клетчаткой, слизями, пектиновыми веществами, биостимуляторами. Благодаря этому тело человека становилось энергичным, работоспособным, устойчивым к простудам и другим заболеваниям.

Выпечка хлеба в народной кухне всегда была своеобразным ритуалом. Секрет его приготовления передавался из поколения в поколение. Практически каждая семья имела свой секрет.

Готовили хлеб примерно один раз в неделю на различных заквасках: ржаных, овсяных.

Использование неочищенной ржаной муки приводило к тому, что хотя хлеб был грубый, но зато содержал все полезные вещества, которые имеются в злаках. А при выпечке в русской печи хлеб приобретал незабываемый вкус и аромат.

Смело можно сказать, что такого хлеба, как на Руси не было никогда в мире. Потреблялся он в больших количествах.

Средний крестьянин, например, в XIX веке съедал ежедневно более 3-х фунтов хлеба (фунт равен 430 граммам).

Именно такой хлеб дозволял регулировать работу кишечника и вводить в организм целый ряд полезных веществ.

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ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ:

с ноября прошлого года я полностью прекратил покупать хлеб в магазине и стал выпекать его двух видов в хлебопечке (об этом было здесь).

Этим летом наконец-то добрался до приготовления хлеба на ржаной закваске, которую, кстати, сделать оказалось на самом деле ну очень ПРОСТО (об этом здесь).

На сегодняшний день в домашнем рационе постоянно присутствуют три вида хлеба (пеку 2-3 раза в неделю):

1. Пшеничный на меду (ржаная закваска, вода, соль, мёд натуральный, подсолнечное масло, пшеничная мука 2-го сорта с добавлением изюма, кураги и чернослива).

2. Ржано-пшеничный (ржаная закваска, вода, соль, ржаная мука, пшеничная мука 2-го сорта с добавлением кунжута, льняного семени и семечек подсолнечника).

3. Из пророщенного зерна без муки (ржаная закваска, вода, тесто из пророщенного зерна фуражной пшеницы).

Воду использую ТОЛЬКО из-под фильтра-корректора мембранного действия "Водный Доктор" российского производства.

В планах поэкспериментировать с пророщенным зерном ржи, овса, гречки, кукурузы, полбы, амаранта.

Что я могу сказать по поводу домашнего хлеба на закваске?

Вкусно, очень вкусно, сытно и питательно, можно есть просто так, во время 35-градусной жары мог весь питаться только хлебом с простоквашей (о её приготовлении в домашних условиях здесь) и было достаточно для работы на весь день.

Хлеб пока понравился всем людям (нескольким десяткам ), кто пробовал его.

Ещё заметил, что практически с первого дня употребления хлеба на закваске начинается процесс очистки организма.

Единственный минус - это время приготовления, в среднем 9 часов (оптимальный вариант - употреблять на следующее утро), хотя чистого времени на работу с хлебом уходит около часа.

Выводы: готовить в домашних условиях хлеб на закваске очень ПРОСТО, необходимо всего лишь желание, духовка и время.

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В.Лычковский (составитель). Как ПРОСТО... Ввести свои САНКЦИИ, часть первая

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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