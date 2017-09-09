СОВЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ “ЛУНА-13″ И ЕГО ЗАГАДОЧНЫЕ СНИМКИ

«Луна-13» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства стартовала 21 декабря 1966 года и 24 декабря 1966 года станция совершила мягкую посадку на поверхность Луны в Океане Бурь в точке с координатами 62°3′ западной долготы и 18°52′ северной широты.Станция действовала в течение 4 дней до 28 декабря и передала на Землю три фото-панорамы лунной поверхности при высоте Солнца 6, 9 и 32 градуса. Кроме того, станция была оснащена грунтомером-пенетрометром, радиационным плотномером и динамографом, с помощью которых было проведено первое в истории инструментальное исследование плотности и прочности поверхностного слоя лунного грунта (реголита).На снимках сделанных этой станцией, четко видны объекты искусственного происхождения, лежащие на поверхности Луны.28 декабря батареи «Луны-13» окончательно разрядились и она «замолчала»…

Источник: nashaplaneta.su