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СОВЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ “ЛУНА-13″ И ЕГО ЗАГАДОЧНЫЕ СНИМКИ

14:01. 9 сентября 2017 Просмотров - 526 2 коммент. Опубликовал:



«Луна-13» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства стартовала 21 декабря 1966 года и 24 декабря 1966 года станция совершила мягкую посадку на поверхность Луны в Океане Бурь в точке с координатами 62°3′ западной долготы и 18°52′ северной широты.



Станция действовала в течение 4 дней до 28 декабря и передала на Землю три фото-панорамы лунной поверхности при высоте Солнца 6, 9 и 32 градуса. Кроме того, станция была оснащена грунтомером-пенетрометром, радиационным плотномером и динамографом, с помощью которых было проведено первое в истории инструментальное исследование плотности и прочности поверхностного слоя лунного грунта (реголита).



На снимках сделанных этой станцией, четко видны объекты искусственного происхождения, лежащие на поверхности Луны.




28 декабря батареи «Луны-13» окончательно разрядились и она «замолчала»…

Источник: nashaplaneta.su

Метки: астрономия и космос
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2 коммент.»

  • 295 257
    Лидия 9 сентября 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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    Возможно, это на сегодняшний день единственные три достоверные снимка лунной поверхности из той массы опубликованных снимков, сделанных уже в “эпоху” фотошопа…

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  • 212 144
    Валерий 9 сентября 2017 в 16:46 Ссылка Пометить
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    Луна – часть предыдущей Земной цивилизации, о существовании которой умалчивают, ради удержания власти сегодняшние “отцы денег”.

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