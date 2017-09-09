Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 сентября 2017

ВКС России совместно с сирийскими ВВС наносят большое количество авиаударов по обороне ИГИЛ*, чтобы блокировать их передвижение по городу Дейр эз-Зор и вокруг него.

В течение лишь нескольких ночных часов пятницы российские и сирийские боевые самолеты нанесли более 30 авиаударов, нацеленных на позиции террористов и их пункты дислокации в районах: Айяш, Аль-Багилиях, Аль-Джанах и Хувият Сакр, а также на территории кладбища Дейр эз-Зора, на горе Тардах, вдоль н. п. Эш-Шула и вокруг военной авиабазы провинциальной столицы.

Благодаря нанесенным авиаударам с воздуха, прошлой ночью, Вооруженные силы САР и их союзники расширили буферную зону вокруг базы 137-й бригады и продвинулись вглубь района Айяш в городе Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.