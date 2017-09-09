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Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 сентября 2017

08:40. 9 сентября 2017 Просмотров - 643 Нет комментариев Опубликовал:

Бомбы для бармалеев: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ вокруг Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Бомбы для бармалеев: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ вокруг Дейр эз-Зор (ВИДЕО) | Русская весна

ВКС России совместно с сирийскими ВВС наносят большое количество авиаударов по обороне ИГИЛ*, чтобы блокировать их передвижение по городу Дейр эз-Зор и вокруг него.

В течение лишь нескольких ночных часов пятницы российские и сирийские боевые самолеты нанесли более 30 авиаударов, нацеленных на позиции террористов и их пункты дислокации в районах: Айяш, Аль-Багилиях, Аль-Джанах и Хувият Сакр, а также на территории кладбища Дейр эз-Зора, на горе Тардах, вдоль н. п. Эш-Шула и вокруг военной авиабазы провинциальной столицы.

Благодаря нанесенным авиаударам с воздуха, прошлой ночью, Вооруженные силы САР и их союзники расширили буферную зону вокруг базы 137-й бригады и продвинулись вглубь района Айяш в городе Дейр эз-Зор.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО)

Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна

Как это часто бывает  за ошибки взрослых расплачиваются дети. Какую цену заплатили дети Сирии уже не раз показывали все ведущие новостные агентства.

Террористы и их зарубежные покровители не просто навсегда забрали детство, сотни сирийских детей погибли за годы войны.

Естественно и сами дети не смогли остаться безучастными к этой войне. Увидеть войну глазами сирийских детей можно на их рисунках в письмах, которые они писали сирийским солдатам в освобожденный Дейр-эз-Зор.

Глядя на эти рисунки становится бесконечно больно за то, что вместо мирного неба они вынуждены рисовать все страсти войны.

Но одновременно в каждом рисунке видна и гордость за свою армию, которая в скором времени при поддержке российских ВКС очистит навсегда сирийскую землю от террористов. Остается надеяться, что на следующих рисунках этих детей будут только радостные и счастливые сцены.

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Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия Сирии и ВКС РФ наступают в Дейр эз-Зоре, освобождая от ИГИЛ новые районы — подробности операции

Армия Сирии и ВКС РФ наступают в Дейр эз-Зоре, освобождая от ИГИЛ новые районы — подробности операции | Русская весна

Сирийская армия и ВКС России продолжают операцию по освобождению Дейр-эз-Зора от ИГИЛ.

В последние дни правительственные войска быстро продвигались, прорвав трехлетнюю блокаду города и разрушая оборону террористической группировки в этом регионе.

Дейр эз-Зор был осажден ИГИЛ в 2014 году и служил основным коридором поставок для террористов между Сирией и соседним Ираком.

Вечером в пятницу, 8 сентября, Сирийская арабская армия установила огневой контроль над дорогой, ведущей к военному аэродрому Дейр-эз-Зор, после ожесточенных боев с боевиками на провинциальном кладбище.

Подразделения САА и группа «Аль-Кассем» Республиканской гвардии сумели взять под огневой контроль эту дорогу после продвижения у стратегического холма Талат Аллош в направлении авиабазы.

Сирийская арабская армия теперь пытается взять эту дорогу под полный контроль и соединиться с защитниками военного аэродрома, чтобы официально снять осаду с этого стратегического объекта и изгнать террористическую группу из близлежащих районов.

Как только будет снята осада с аэродрома Дейр-эз-Зор, Вооруженные силы САР начнут ликвидацию последнего анклава ИГИЛ* в северо-западной части провинции.

ИГИЛ пытается контратаковать

В то же время бандгруппы начали контратаку в западном Дейр-эз-Зоре, пытаясь замедлить продвижение Сирийской армии

В пятницу утром исламисты попыталось спасти от разгрома свои силы в городе Аш-Шула, организовав нападение на оборону САА в районе Панорама в западной части Дейр-эз-Зора.

По имеющимся данным, группа «Аль-Кассем» Республиканской гвардии сумела отразить все попытки прорыва боевиков.

Сирийская Арабская Армия вместе с племенами Раккави в последние дни готовится к решающему штурму последнего оплота «игиловцев» вдоль шоссе Сухнэ — Дейр эз-Зор.

В четверг во главе с 800-м полком Республиканской гвардии и «Тиграми» САА вышла на окраины города Аль-Шула после полного освобождения близлежащего н.п. Кабаджиб, который расположен к западу от цитадели террористов. 

После освобождения вышеупомянутого города правительственные войска переключат свое внимание на  Аль-Малху, являющуюся последним городом на вышеупомянутом шоссе.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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