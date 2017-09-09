Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 сентября 2017
- 07:30 Бомбы для бармалеев: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ вокруг Дейр эз-Зор (ВИДЕО).
- 05:30 Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО).
- 04:30 Армия Сирии и ВКС РФ наступают в Дейр эз-Зоре, освобождая от ИГИЛ новые районы — подробности операции.
Бомбы для бармалеев: Точные удары ВКС РФ сжигают технику и боевиков у крепости ИГИЛ вокруг Дейр эз-Зор (ВИДЕО)
ВКС России совместно с сирийскими ВВС наносят большое количество авиаударов по обороне ИГИЛ*, чтобы блокировать их передвижение по городу Дейр эз-Зор и вокруг него.
В течение лишь нескольких ночных часов пятницы российские и сирийские боевые самолеты нанесли более 30 авиаударов, нацеленных на позиции террористов и их пункты дислокации в районах: Айяш, Аль-Багилиях, Аль-Джанах и Хувият Сакр, а также на территории кладбища Дейр эз-Зора, на горе Тардах, вдоль н. п. Эш-Шула и вокруг военной авиабазы провинциальной столицы.
Благодаря нанесенным авиаударам с воздуха, прошлой ночью, Вооруженные силы САР и их союзники расширили буферную зону вокруг базы 137-й бригады и продвинулись вглубь района Айяш в городе Дейр эз-Зор.
Читайте также: «Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Airstrikes: Russian air forces destroyed military #vehicles, objects #ISIS in #Syria #DeirezZor region #RuAF #Russia #ISIL #IS #ديرالزور pic.twitter.com/cxrdnBW6gA— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 8 сентября 2017 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трогательные кадры: Дети Сирии отправили рисунки солдатам в Дейр эз-Зор (ФОТО)
Как это часто бывает — за ошибки взрослых расплачиваются дети. Какую цену заплатили дети Сирии уже не раз показывали все ведущие новостные агентства.
Террористы и их зарубежные покровители не просто навсегда забрали детство, сотни сирийских детей погибли за годы войны.
Естественно и сами дети не смогли остаться безучастными к этой войне. Увидеть войну глазами сирийских детей можно на их рисунках в письмах, которые они писали сирийским солдатам в освобожденный Дейр-эз-Зор.
Глядя на эти рисунки становится бесконечно больно за то, что вместо мирного неба они вынуждены рисовать все страсти войны.
Но одновременно в каждом рисунке видна и гордость за свою армию, которая в скором времени при поддержке российских ВКС очистит навсегда сирийскую землю от террористов. Остается надеяться, что на следующих рисунках этих детей будут только радостные и счастливые сцены.
Читайте также: СРОЧНО: Большая победа России и САР — боевики США сдают всю южную Сирию
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия Сирии и ВКС РФ наступают в Дейр эз-Зоре, освобождая от ИГИЛ новые районы — подробности операции
Сирийская армия и ВКС России продолжают операцию по освобождению Дейр-эз-Зора от ИГИЛ.
В последние дни правительственные войска быстро продвигались, прорвав трехлетнюю блокаду города и разрушая оборону террористической группировки в этом регионе.
Дейр эз-Зор был осажден ИГИЛ в 2014 году и служил основным коридором поставок для террористов между Сирией и соседним Ираком.
Вечером в пятницу, 8 сентября, Сирийская арабская армия установила огневой контроль над дорогой, ведущей к военному аэродрому Дейр-эз-Зор, после ожесточенных боев с боевиками на провинциальном кладбище.
Подразделения САА и группа «Аль-Кассем» Республиканской гвардии сумели взять под огневой контроль эту дорогу после продвижения у стратегического холма Талат Аллош в направлении авиабазы.
Сирийская арабская армия теперь пытается взять эту дорогу под полный контроль и соединиться с защитниками военного аэродрома, чтобы официально снять осаду с этого стратегического объекта и изгнать террористическую группу из близлежащих районов.
Как только будет снята осада с аэродрома Дейр-эз-Зор, Вооруженные силы САР начнут ликвидацию последнего анклава ИГИЛ* в северо-западной части провинции.
ИГИЛ пытается контратаковать
В то же время бандгруппы начали контратаку в западном Дейр-эз-Зоре, пытаясь замедлить продвижение Сирийской армии
В пятницу утром исламисты попыталось спасти от разгрома свои силы в городе Аш-Шула, организовав нападение на оборону САА в районе Панорама в западной части Дейр-эз-Зора.
По имеющимся данным, группа «Аль-Кассем» Республиканской гвардии сумела отразить все попытки прорыва боевиков.
Сирийская Арабская Армия вместе с племенами Раккави в последние дни готовится к решающему штурму последнего оплота «игиловцев» вдоль шоссе Сухнэ — Дейр эз-Зор.
В четверг во главе с 800-м полком Республиканской гвардии и «Тиграми» САА вышла на окраины города Аль-Шула после полного освобождения близлежащего н.п. Кабаджиб, который расположен к западу от цитадели террористов.
После освобождения вышеупомянутого города правительственные войска переключат свое внимание на Аль-Малху, являющуюся последним городом на вышеупомянутом шоссе.
Читайте также: «Калибры» упали на головы боевикам ИГИЛ* из России и СНГ — кадры операции ВКС и ВМФ в Дейр Зоре (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su