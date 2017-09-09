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«Реактивные танки»

16:12. 9 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

«Реактивные танки»

Минобороны и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» окончательно определились с обликом модернизации уникального для российской армии «реактивного танка» Т-80.

Динамическая защита, новый прицельный комплекс и автомат сопровождения целей, а также боеприпасы повышенного могущества, но, самое главное, топливная экономичность. Минобороны и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» окончательно определились с обликом модернизации уникального для российской армии «реактивного танка» Т-80. Долгосрочный контракт был подписан в рамках выставки-форума «Армия-2017», и уже в ближайшее время в цехах «Омсктрансмаша» начнется работа по модернизации самых быстрых и маневренных танковых болидов советской и российской армии.

«Реактивные танки»

По данным специализированного издания MilitaryBalance, в настоящее время на складах российской армии находится три тысячи танков Т-80БВ. Еще 200 танков Т-80У стоит на вооружении танковых полков 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Впервые вернуть в строй танки Т-80 планировали еще в начале нулевых годов. В рамках той программы военные хотели восстановить все имеющиеся Т-80. Для танка была отработана система единого боевого отделения, новая пушка, для которой были разработаны специальный боеприпас повышенного могущества, система динамической защиты и ряд других улучшений. Но работа так и не началась.

Т-80 уникален, прежде всего, своей силовой установкой. Вместо привычного дизеля у него газотурбинная установка, близкая по конструкции к вертолетному двигателю. Т-80 стал первым в мире серийным танком с такой компоновкой. Звук работающего Т-80 не спутать ни с одним другим танком. Он напоминает взлетающий самолет. Впрочем, в движении этот рев быстро сходит на нет, превращаясь в свист ветра. За это в войсках Т-80 называют «реактивным танком».

«Реактивные танки»

Газотурбинный двигатель (ГТД), установленный на Т-80, превосходит дизельный по многим параметрам: запускается в любой мороз, вплоть до минус 40 градусов, за три минуты. Для дизеля норматив – 30 мин. Его надо сначала «подогреть». Это обусловлено тем, что в ГТД нет жидкостной системы охлаждения. Ему не нужны ни вода, ни антифриз, ни тосол, ни само устройство подачи охлаждающей жидкости. Во-вторых, у ГТД лучшая приемистость, чем у дизеля. А это дает огромный выигрыш в скорости и маневрировании на поле боя. Танк способен разогнаться до 70 км/ч. В-третьих, танк с ГТД легче ремонтируется: для замены силового блока с ГТД требуется не более четырех часов, для замены же дизеля – в два-три раза больше времени.

Правда, ремонт ГТД требует его полного демонтажа и отправки на завод-изготовитель. В полевых условиях из-за сложности конструкции починить его практически невозможно. Этот момент – один из недостатков газотурбинной установки. Второй и самый главный – ее прожорливость. По сравнению с дизельными танками расход топлива у Т-80 достигает в наиболее тяжелых условиях восьми литров на километр. Для сравнения: у танков Т-72 и Т-90 этот показатель составляет два-четыре литра. Собственно, этот момент и поставил в свое время вопрос о целесообразности эксплуатации Т-80 в войсках. По сравнению с обычными машинами он оказался слишком дорог. Тем более что исчезла и главная цель его существования.

«Реактивные танки»

В конце 70-х годов прошлого века, когда он создавался, Т-80 рассматривали как машину первого удара. Группировка Т-80 была развернута в основном в Западной группе советских войск в Германии. В угрожаемый период они буквально за несколько дней должны были сокрушить оборону НАТО в Европе и мощным клином выйти к берегам Ла-Манша. При этом Т-80 был абсолютно автономен. Силовая установка танка всеядна. То есть заправить машину в ходе броска к Ла-Маншу советские танкисты могли на любой бензоколонке, аэродроме или железнодорожной станции.

Как говорят в Минобороны, сегодня у ГТД больше достоинств, чем недостатков. Вызвано это тем, что в последние время, пока Т-80 стоял на базах хранения, конструкторы из санкт-петербургского АО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») занимались повышением его эффективности. Главное из нововведений – это система синхронного включения генератора и стартера запуска двигателя. Именно этот момент делает Т-80 более экономичным, приближая расход топлива на нем к показателям дизельных Т-72Б3 и Т-90.

«Реактивные танки»

На обновленном танке будет стоять современная система управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет Т-80 защитят блоки современной динамической защиты. Благодаря этому «реактивный танк» вновь займет достойное место в танковых бригадах и армиях как средство первого удара. Правда, новым местом службы для него станет не западная граница, а Крайний Север. Бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Маев говорит, что после модернизации Т-80 военные получат не только современнейший танк, но и машину, приспособленную для работы в условиях низких температур. То есть способную действовать в составе мотострелковых соединений арктических бригад российской армии.
«Реактивные танки»

Источник: nnm.me

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