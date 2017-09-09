Неожиданное откровение профессора из США: “В СССР жили богаче американцев”

Профессор Сергей Лопатников, ныне живущий в США и работающий в Центре композитных материалов Делаверского университета, в свободное от работы время занимается разоблачением пропагандистских мифов о Советском Союзе. Он, например, готов с цифрами в руках доказывать, что уровень жизни советских людей к 80-м годам был равен, а в чём-то превосходил уровень жизни 80% современных американцев.Когда говорят об отсталости или неэффективности советской экономики, то забывают всё время учесть, по мнению профессора, несколько неблагоприятных факторов. Во-первых, Советский Союз начинал с очень низкого старта. Если в Британии уже в XIX веке крестьяне составляли только 17% населения, то в России в 1920-х крестьян было больше 80%. И в таких условиях страна должна была индустриализоваться, поскольку никто не сомневался в том, что Первая мировая война не была «доиграна» до конца, а только остановлена.Лопатников напоминает, что за 16 лет в условиях невероятного напряжения всех сил и ресурсов СССР построил мощную индустрию, чего ни одна капиталистическая страна никогда бы сделать не смогла. Конечно, резкий взрыв населения городов, куда приехали бывшие крестьяне, вызвал тяжёлый жилищный кризис — тот самый «проклятый квартирный вопрос». Но речь-то шла о самом существовании страны в виду грядущей военной угрозы.Великая Отечественная война нанесла невиданный человеческий и материальный урон Советскому Союзу, а вслед за ней почти без перерыва последовала Холодная война со всем Западом. В условиях, фактически военных, СССР смог преодолеть послевоенную разруху, отстроить заново промышленность. К 80-м годам уровень жизни в стране значительно превысил довоенный.Можно привести в пример другие страны, выбравшие социализм. Маленькая Северная Корея существует, несмотря на почти полную изоляцию от мира. Люди там как-то живут. А если взять Кубу? Люди там живут небогато, но кубинцы по продолжительности жизни могут посоревноваться с США, а уровень медицины там таков, что лечиться на Кубе хотят богачи из Америки.По мнению профессора Лопатников, у социалистических стран не было времени для того, чтобы показать весь потенциал социализма. Кроме того, Запад сознательно старался уничтожить эти страны, ограничивая их развитие. Если в таких условиях эти страны смогли обеспечить своим жителям приемлемый уровень жизни, то трудно вообразить, что было бы при более благоприятных обстоятельствах.Источник

Источник: nashaplaneta.su