Как ПРОСТО...Разобраться с ДУХОВНОСТЬЮ

ДУХОВНОСТИ, найденными мной в общем информационном поле человечества - Интернете, соответствующих моему сегодняшнему Мировоззрению и основанных на (мои ремарки красным курсивом - В.Л.) Предлагаю вашему вниманию подборку размышлений о, найденными мной в общем информационном поле человечества - Интернете, соответствующихсегодняшнему Мировоззрению и основанных на принципах Свободы Воли человека.

И. П. Неумывакин

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Уж сколько раз твердили миру, сколько раз говорено: народная медицина — это не альтернативная, а самая что ни на есть традиционная, начало которой было положено Гиппократом, Авиценной, Парацельсом и др. и которая основывается на законах Природы.

Здесь человек выступает как единая цельная система, и лечение включает все составляющие этой системы: Духа, Души и Телесной сущности.

Дух — это истинное "Я"- человека, исходная программа судьбы человека на Земле.

Дух управляет в человеке желанием познания и необходимости творить. В этом и состоит духовный поиск и разнообразие путей и способов жизни, что совершенствуют человека.

Душа — это проводник силы Духа, неограниченный запас энергетических сил человека.

Душа имеет программу разворачивания внутренних сил человека. Глобальная цель Души — стать кем-то, воплотить энергию во что-нибудь.

Телесная сущность — несет в себе программу развития материального тела и использования его возможностей в жизни, генетическую или родовую память.

Главная задача телесной сущности — чтобы человек выжил, приспособился и реализовался в социуме на основе чувств, инстинктов, желаний, возможностей и черт характера.

К сожалению, в современном мире у человека Телесная сущность занимает доминирующее положение и подавляет Дух и Душу.

Человек занят только удовлетворением потребностей тела, реализует программу выживания в социальной среде и руководствуется житейским разумом. В результате теряется цельность: Дух не может воплотить свою программу в реале (у человека отсутствуют цель и смысл жизни), Душа чего-то хочет, переживает, куда-то зовет (голос совести, который постоянно подавляется человеком).

Человек теряет связь с естественной природной средой, живет в мире искусственных социальных конструкций. Все это приводит к внутреннему конфликту и проявляется разнообразными заболеваниями.

Основа исцеления — это восстановление целостности человека, связи с естественной природной средой.

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ещё раз...коротко...

Что такое Духовность? Иллюзии и Правда

Чем Духовность не является? Основные Иллюзии

Духовность — не является Религией или Церковью, хотя Религия и говорит о Духовности и в идеале должна способствовать духовному развитию людей и общества.

Духовность — не является каким-то отдельно взятым качеством человека или его души, это совокупность убеждений, качеств, чувств и т.д.

Духовность — не является Знаниями в чистом виде, то есть это не информация и не эрудиция. Человек может знать о Религии, путях развития, о той же духовности буквально всё, быть ходячей энциклопедией и являться при этом абсолютно бездуховным и безнравственным человеком, беспринципным сухарём и скрягой.

Духовность — это не вера и не фанатизм, хотя настоящая Вера - это большая часть духовности, но одной только Веры мало.

Духовность — это не образ жизни, состоящий из сплошных ограничений, обетов и отказов от материального, от желаний, денег, удовольствий и т.д. Хотя развитие духовности предполагает подчинение инстинктов, управление своими желаниями, и т.д.

Духовность — это не святость, чтобы считаться по-настоящему духовным — не обязательно быть святым. Любому человеку, даже самому чистому и развитому на Земле, всегда будет над чем работать и что в себе совершенствовать, и улучшать.

Так, что же такое Духовность?

Определения

Понимание Духовности:

Духовность — это, по сути, светлая божественная сила Души человека, все её раскрытые духовные (не материальные) ценности и достоинства, чувства, таланты и прекрасные качества.

Основные составляющие Духовности:

1. Достойные убеждения Человека - отношение к себе и окружающему миру: Мир — прекрасен и справедлив, Жизнь — это тысяча возможностей, Я — бессмертная божественная душа с огромным потенциалом и т.д.

2. Вера в Бога, Любовь к Богу — чувства, которые живут в сердце человека по отношению к своему Создателю, вера в Его Любовь, Всемогущество, Покровительство и т.д.

3. Идеалы в сердце — у духовного человека в сердце Идеалы Добра (Любовь, Добро, Справедливость, Сила, Ненасилие, Развитие и др.), вместе они составляют Совесть. Идеалы — это самые важные жизненные ориентиры, по которым человек ставит свои Цели и определяет методы их достижения.

4. Чувства Человека — Уважение, Благодарность, Дружба, Преданность, Любовь, Восторг, Единство.

5. Личные Качества — Искренность, Честь, Достоинство, Благородство во всём.

6. Чёткое различение Добра и Зла — что достойно, а что не достойно.

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Духовный опыт — это результат жизни, в которой твоя духовность должна проявляться во всём: в мыслях, поступках, действиях, духовных практиках и, в первую очередь, помощи людям во имя добра, ибо это есть самый ближайший путь к Богу.

Любовь человека не тщетна, ибо она очищает душу и дарует силу созидания.

Молитвы и медитации не бессмысленны, ибо они есть такое же благо для духовного роста человека, как питание для плода, набирающего силу.

Упование на Бога не ложно, ибо в нём сокрыто сущее, что связывает нас непосредственно с Ним.

Так что быть настоящим Человеком и истинно приближаться к Богу — это значит с каждым днём всё больше проявлять в мир Свет своей души и добиться того, чтобы в этом Свете не было даже намёка на присутствие тени.

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Реальная структура человека! Духовное и животное начало в человеке

https://www.youtube.com/watch?...

Александр Бруснёв

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ

Так что же это такое - ДУХОВНОСТЬ?

Формулировка очень проста.

Короткое, но очень ёмкое понятие. Поразмышляйте над этим понятием, можно «разворачивать» понятие «всеобщая» и «гармония» до бесконечности, годами, десятилетиями, наверно, и ещё больше, всё будет зависеть от темпа вашего индивидуального развития.

Проведём опять аналогию, но теперь несколько иную, с большим симфоническим оркестром, если весь оркестр играет нормально, согласованно, то это - прекрасная игра, но стоит только одному инструменту сфальшивить, то есть нарушить ... ГАРМОНИЮ игры, прекрасное исполнение потеряет всю свою красоту, вы только вдумайтесь в это - один дисгармоничный инструмент, и «страдает» весь многочисленный оркестр, воистину - «Ложка дёгтя и бочка мёда».

Вот так и каждый человек является своеобразным инструментом, но в великом оркестре Мироздания, которым руководит Высшая Духовная Сила. Вот теперь и представьте себе, какая ответственность лежит на каждом из нас, а вот ПОЛНОЕ понимание этой ответственности достигается лишь на ТРЕТЬЕМ уровне развития. (об этом здесь).

Об ответственности человека мы много говорили раньше, чувствуете, как всё связано, согласовано.

Гармония - это согласование, согласованность, созвучие, но с чем в нашем случае?

Это согласованность с объективными законами Природы, Космоса, Мироздания. Вот те ноты, по которым мы все должны играть без всякой фальши, чтобы наша игра стала согласованной, ГАРМОНИЧНОЙ.

Причём, эта ГАРМОНИЧНОСТЬ должна пронизывать всю нашу жизнь, нельзя, чтобы симфонический оркестр некоторые музыкальные вещи играл прекрасно, а некоторые плохо, фальшивил, вы это можете себе представить?

В период обучения могут быть и ошибки, недоработки, но по мере роста мастерства музыкантов даже освоение новых музыкальных произведений будет происходить и быстрее, и всё с меньшим количеством ошибок. Вот также должно происходить и с нашим человеческим развитием.

Гармонизировать всю - всю нашу жизнь является задачей всего человечества, только при этом условии наше обучение на Земле пойдёт очень быстрыми темпами, как рост мастерства у музыкантов.

Вы только посмотрите, сколько времени они совершенствуют своё мастерство, а чтобы стать духовным человеком, нужно затратить времени намного больше.

Итак, духовность или высшая духовность - это всеобщая гармония, вот теперь с позиций этого определения проанализируйте те случаи, когда некоторые явления выдаются за духовность.

Может ли это быть всеобщей гармонией? Оставляю вам это на самостоятельное исследование. Чтобы найти духовность в каких-то явлениях, событиях, необходимо искать гармонию.

......

Человечество в настоящее время напоминает ребёнка 4-5 лет, тот тоже ведёт себя неразумно, может разломать игрушки, разбить ценную вазу, поиздеваться над животными, ударить сверстника, поджечь квартиру, в пожаре может и сам погибнуть, может что-нибудь взорвать, погубить дом и других людей, часто не слушается родителей, и многое можно было бы ещё перечислять, но думаю, что уже достаточно, чтобы понять, что мы ещё из себя в настоящее время представляем.

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ЧТО ТАКОЕ ГАРМОНИЯ?

Если стараться ответить на вопрос коротко, то это некий внешний и внутренний баланс человека, согласованность его сердца и ума, и равновесие между жизненными целями и реальными действиями.

Как правило, выделяется два вида личностной гармонии – внутренняя и внешняя.

Внутренняя гармония

Под этим термином подразумевается баланс внутреннего мира человека, который обеспечивает жизненную силу и мир в душе.

Проявляется внутренняя гармония в согласованном взаимодействии подсознания и сознания.

Люди, постигшие внутреннюю гармонию, отлично понимают, что они хотят в глубине души. Это значит, что у внутренне гармоничного человека мысли соответствуют глубинным убеждениям, для него не существует накопленных негативных эмоций или внутренних противоречий. У таких людей чистое сознание, поддерживающее сбалансированное подсознание, а также внутренний мир.

Увы, в жизни большинства людей этой согласованности не существует. И если люди совершают то, с чем не согласны в глубине души, то порождают в себе дисгармонию и внутренний дисбаланс. Если ум и подсознание работают не сообща, то человек живет против собственной истины.

В итоге можно зайти в область полнейшей дисгармонии, а вследствие и физических недугов.

Внешняя гармония

Под этими словами «скрывается» баланс человека в отношениях с миром, то есть в разных сферах жизни – отношениях, работе, финансах, хобби, личностном и духовном развитии.

Внешняя гармония предполагает равную удовлетворенность человека в каждой области жизни.

Если жить в гармонии с собственными ценностями и внутренними убеждениями, то можно легко достичь мира в душе, который обеспечит внутреннюю силу и возможность добиться всего – успеха, счастья и материального благополучия.

Очень редко современные люди понимают, что такое гармония, а это ведь всего лишь означает что жить и поступать необходимо в соответствии и с умом и с сердцем.

Гармоничная личность осознает и верит во все, что делает и прекрасно понимает, чего хочет. Она не просто прислушивается к своим глубинным убеждениям, но и все время совершенствует их.

В наше время очень редко случается так, что люди сами по себе или в результате воспитания становятся полностью гармоничными личностями. Достичь этой цели помогают различные духовные техники и практики, которые последние 50 лет всё больше и больше приобретают популярность.

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Человек двухкомпонентен по природе своей!

Он примерно на 95% — животное, которому присущи все животные чувства и инстинкты, и только 5% занимает в человеке божественная часть, тот самый Дух Святой, который и делает человека — Человеком, и о котором много говорится в учении Христа.

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;



5 и служения различны, а Господь один и тот же;



6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.



7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.



8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;



9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;



10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.



11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно..." (1 Кор. 12).

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Ну и ещё немножко..

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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