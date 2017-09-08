Валентин Катасонов: Кудрин умственно больной человек или внедренный агент влияния

Оценивая предложения Кудрина, некоторые эксперты используют выражения «галиматья», «бред сивой кобылы» и т.д. Но я выражусь аккуратно и культурно: Кудрин «забалтывает» тему и стремится переключить наше внимание на копеечные вопросы, пытается нас заставить взирать на одинокие деревья, а не на лес. Он использует и правильные слова, например, «долгосрочное планирование» и «стратегическое планирование». Но, извините, что такое долгосрочное планирование без спецзадания? Планирование без головы! Среднегодовой рост 4% ВВП – это разговоры ни о чем! Эти проценты могут отражать увеличение масштабов даже реального производства, но их финансовые результаты окажутся за пределами Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что за этими 4% прироста ВВП может скрываться растущая и самая мощная социальная поляризация российского общества.Кудрин умственно больной человек или внедренный агент влияния, который пытается разрушить нашу российскую государственность. Заявление о снижении расходов на оборону и правоохранительную систему – это откровенно подрывная деятельность, которая подпадает под целый ряд статей Уголовного кодекса. Однако в России ни один закон не работает: ни Конституция, ни Федеральный закон о Центральном Банке. Я не специалист в области уголовного права, но мои знакомые юристы сетуют, что и в юриспруденции жизнь идет по понятиям, а не по закону.Он предлагает копировать американский опыт, в частности, провести децентрализацию полиции. Надо уточнить, что в США работает т.н. сообщество спецслужб, включающее в себя 17 организаций и ведомств, таких как Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности, Финансовая разведка. При высокой степени централизации спецслужб можно себе позволить определенную децентрализацию некоторых полицейских функций.Кудрин заговаривает нам зубы и пытается отвлечь нас от приоритетных задач: от мобилизации экономики, укрепления обороны, поиска реальных резервов финансирования экономического развития. Я не помню, чтобы Кудрин когда-либо затронул проблему чистого оттока капитала из российской экономики. Даже официальные данные Центрального Банка показывают, что чистый отток капиталов и инвестиционных доходов иностранцев из России составляет 100 миллиардов долларов каждый год.Кудрин не затронул такую проблему, как черная контрабандная торговля: наркотики и оружие и серая контрабанда: неуплата в государственный бюджет десятков миллиардов долларов.Кудрин обходит стороной эти серьезные проблемы. Он ни разу нигде не затронул проблему деофшоризации российской экономики. А в оффшорах находятся активы, которые измеряются даже не сотнями миллиардов долларов. По моим оценкам, эти активы могут достигать величины трех триллионов долларов! Кудрин занимается каббалистическими манипуляциями и предлагает увеличить расходы на здравоохранение и образование. Но это прием мошенника, привыкшего обманывать людей и обводить их вокруг пальца.

Источник: nashaplaneta.su