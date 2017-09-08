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Валентин Катасонов: Кудрин умственно больной человек или внедренный агент влияния

18:24. 8 сентября 2017 Просмотров - 534 5 коммент. Опубликовал:




Обнародованные положения стратегии развития России до 2024 года, предложенные командой бывшего министра финансов, являются каббалистическими манипуляциями…

В среду, 6 сентября, стали известны детали стратегии развития России до 2024 года, которую готовит Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Он в соавторстве с одним из своих научных сотрудников опубликовал статью «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», где предлагает провести структурные реформы и перераспределить бюджетные расходы: поменьше тратить на оборону и правоохранительные органы, побольше – на образование и здравоохранение.

Публикацию анализирует в интервью «Русской народной линии» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова Валентин Катасонов:

Оценивая предложения Кудрина, некоторые эксперты используют выражения «галиматья», «бред сивой кобылы» и т.д. Но я выражусь аккуратно и культурно: Кудрин «забалтывает» тему и стремится переключить наше внимание на копеечные вопросы, пытается нас заставить взирать на одинокие деревья, а не на лес. Он использует и правильные слова, например, «долгосрочное планирование» и «стратегическое планирование». Но, извините, что такое долгосрочное планирование без спецзадания? Планирование без головы! Среднегодовой рост 4% ВВП – это разговоры ни о чем! Эти проценты могут отражать увеличение масштабов даже реального производства, но их финансовые результаты окажутся за пределами Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что за этими 4% прироста ВВП может скрываться растущая и самая мощная социальная поляризация российского общества.

Кудрин умственно больной человек или внедренный агент влияния, который пытается разрушить нашу российскую государственность. Заявление о снижении расходов на оборону и правоохранительную систему – это откровенно подрывная деятельность, которая подпадает под целый ряд статей Уголовного кодекса. Однако в России ни один закон не работает: ни Конституция, ни Федеральный закон о Центральном Банке. Я не специалист в области уголовного права, но мои знакомые юристы сетуют, что и в юриспруденции жизнь идет по понятиям, а не по закону.

Он предлагает копировать американский опыт, в частности, провести децентрализацию полиции. Надо уточнить, что в США работает т.н. сообщество спецслужб, включающее в себя 17 организаций и ведомств, таких как Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности, Финансовая разведка. При высокой степени централизации спецслужб можно себе позволить определенную децентрализацию некоторых полицейских функций.

Кудрин заговаривает нам зубы и пытается отвлечь нас от приоритетных задач: от мобилизации экономики, укрепления обороны, поиска реальных резервов финансирования экономического развития. Я не помню, чтобы Кудрин когда-либо затронул проблему чистого оттока капитала из российской экономики. Даже официальные данные Центрального Банка показывают, что чистый отток капиталов и инвестиционных доходов иностранцев из России составляет 100 миллиардов долларов каждый год.

Кудрин не затронул такую проблему, как черная контрабандная торговля: наркотики и оружие и серая контрабанда: неуплата в государственный бюджет десятков миллиардов долларов.

Кудрин обходит стороной эти серьезные проблемы. Он ни разу нигде не затронул проблему деофшоризации российской экономики. А в оффшорах находятся активы, которые измеряются даже не сотнями миллиардов долларов. По моим оценкам, эти активы могут достигать величины трех триллионов долларов! Кудрин занимается каббалистическими манипуляциями и предлагает увеличить расходы на здравоохранение и образование. Но это прием мошенника, привыкшего обманывать людей и обводить их вокруг пальца.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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5 коммент.»

  • 1414 1011
    Колобуд Старовер 8 сентября 2017 в 18:50 Ссылка Пометить
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    А Путин об этом знает? Кто ему об этом докладывал? И что там делает около Президента самый экономический экономист Глазьев?

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  • 1217 827
    Владислав 8 сентября 2017 в 18:54 Ссылка Пометить
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    Предложение о децентрализации полиции может быть полезно, если “шерифы” будут выбираться, а не назначаться. Но, если это единственная структурная реформа, то она не стимулирует экономику. Да и всё остальное без реформ налогообложения, бухучёта в малом бизнесе, без развития внутреннего рынка, как мёртвому припарка.

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  • 8031 3083
    STARIK 8 сентября 2017 в 19:50 Ссылка Пометить
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    Кудрин относится к ОПГ «Семья», которая всегда была тесно связана с ЦРУ, и внедрён он опять в правительство, не для того чтобы навести порядок в финансовой сфере страны, а для того, чтобы продолжить свою эффективную, разрушительную деятельность, находясь непосредственно внутри группы экономических диверсантов.
    Спрашивается: – Зачем нужно увеличивать финансирование систем образования и здравоохранения, не проведя радикальных преобразований этих паразитических систем, навязанных нашему народу всё той же ОПГ «Семья»?

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  • 3980 2837
    Антон 8 сентября 2017 в 20:58 Ссылка Пометить
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    Есть типовая “алхимическая” разводка – “Экономика жудко сложное дело и только мы тут шарим…”
    - Любая экономическая задача это инженерная задача, всё что нужно для её решения уже открыто и переоткрыто…
    - Я не скажу, что любой пр…ок, но любой профессионал точно её решит;
    - Проще оптимальной модели развития может быть только идеальная модель.

    А Кудрило Грефаное – просто п…бол-затейник.

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