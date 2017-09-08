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Тысячи деревьев для Москвы!

20:06. 8 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у usolt


Знаете за что я люблю Москву именно последних нескольких лет? ЗА НЕРАВНОДУШИЕ. Просто я прекрасно помню, как оно было еще даже 10-12 лет назад, когда я только начинал водить экскурсии и активно фотографировать всё, что происходит в городе, лазить по крышам и подвалам, фотографировать уходящую среду. Если не помните, как было, то я вам покажу, там много ада и мне стыдно, что когда-то мы жили в таком городе.

Сейчас же всем не всё равно, городские проблемы активно обсуждаются, люди стали больше гулять по городу. Сейчас не то что дом снести, уже дерево посадить незаметно невозможно, обязательно придёт толпа «экспертов». Отлично помню многоголосый ор поздней осенью 2016 г.: «Эти дураки сажают деревья в мороз! Ужас! Кто так делает! Им лишь бы наши деньги освоить! Всё это придется вырубать уже весной». Потом весной, когда многие деревья уже были в листьях, а на Тверской деревья всё никак не зеленели (для пересаженных растений нормально «просыпаться» позже), так многие диванные эксперты прям кипятком изошли. Но после сурового июня пришло тепло и что же мы видим? Вся Тверская в зелени.

И сегодня, аккурат за день до празднования 870-летия Москвы приходит ещё одна новость – ДЕРЕВЬЕВ СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ.



Итак! Этой осенью на улицах Москвы высадят ещё 5 тысяч (!) деревьев. Деревья продолжат высаживать на Тверской, посадят на Сретенке и Волхонке, на Пречистенке и Солянке, да и на многих других улицах центра и даже за его пределами.




Вон, красиво же стало. Даже Новый Арбат, огромная магистраль в центре города и то стал выглядеть как-то уютней



Теперь идешь и видишь не сплошь припаркованные друг на друге машины, а зелень



К хорошему быстро привыкаешь, и сейчас даже как-то сложно уже вспоминается, что раньше это все было сплошной серостью



Пойдём по Тверской пройдёмся:



В Москве высаживают только уже выросшие в специализированных питомниках деревья в возрасте от 25 до 35 лет.



Ну, прям как в старые-добрые времена всё стало. Нашим детям будет странно смотреть на фотографии 1990-х и 2000-х, когда вместо зелени, на Тверской всё было опутано проводами и завешено рекламой.

Не удержусь, все же вставлю одну фотографию:


Нравится? А мы так жили два десятилетия.

Совершенно другое дело:



Возвращение деревьев в город – вопрос не только комфорта и красоты. Это вопрос исторический, Москва всегда была зеленым городом, даже в самые лютые советские времена. Деревья не просто так высадили, на них гарантия 3 года, так что ответственные организации, если что будут сильно наказаны, да и ухаживают они же за деревьями.




А так сейчас выглядит Триумфальная площадь:



Тут вообще была дорога и асфальтовое поле, по которому люди передвигались только перебежками от и до метро. Никому в голову не приходило там время проводить, а теперь в тени деревьев сидят, отдыхают:


Человек никогда не будет сидеть там, где ему некомфортно

А к качелям так и вообще очереди стоят



Вон как вечером живо стало:



Пойдём теперь на Садовое:



Детям теперь не нужно объяснять, что Садовое – это потому что здесь когда-то давно были сады, вырубленные ещё до войны. Теперь сады вернулись на кольцо



Кстати, большую часть деревьев осенью высадят именно на реконструированной части Садового кольца – 2,3 тыс.

Как и в прошлом году сажать деревья положено поздней осенью, когда они уже уходят в «спячку». Так они лучше приживаются и весной несколько позже других расцветают.

Когда видите в Москве такие асфальтовые поля на только что реконструированных улицах:

фото: martin

То не спешите сразу же орать: «Да что это за реконструкция такая?! Я таких клумб не заказывал? Да кто это вообще проектировал» Знайте! Это временное решение, сейчас сажать деревья нельзя, под них подготовили места и на следующий год и здесь распустится небольшая рощица =)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: благоустройство, Москва
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