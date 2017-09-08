Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 сентября 2017
- 09:40 ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ (ФОТО).
- 04:30 Командир штурмового отряда, деблокировавшего Дей-эз-Зор, обратился к боевикам и пообещал освободить Идлиб (ВИДЕО).
- 01:37 СРОЧНО: Большая победа России и САР — боевики США сдают всю южную Сирию.
- 00:44 Трамп назвал цели присутствия ВВС США в Сирии.
- Вчера 21:46 Российские «Терминаторы» заинтересовали Сирию и Израиль.
ВКС РФ уничтожили «министра войны» ИГИЛ (ФОТО)
В результате удара российской авиации по командному пункту террористов у Дейр-эз-Зора был ликвидирован «министр войны» ИГИЛ Гулмурод Халимов, сообщило Минобороны.
Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ*.
В Минобороны отметили, что «ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года».
Также ВКС ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.
«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — рассказали в ведомстве.
На совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии. Удар российской авиации позволил ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора.
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Гулмурод Халимов
Халимов начинал карьеру еще в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater.
В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете появились видеоролики, на которых Халимов заявлял, что примкнул к ИГИЛ.
Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров ИГИЛ.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Командир штурмового отряда, деблокировавшего Дей-эз-Зор, обратился к боевикам и пообещал освободить Идлиб (ВИДЕО)
Крупная победа правительственных войск при поддержке российских ВКС — деблокирование Дейр-эз-Зора — еще на один шаг приблизила мир в Сирии.
Огромный душевный подъем испытывают сейчас все сирийцы, нацеленные на полное освобождение сирийской земли от террористов. С большой перспективой в будущее смотрят и жители северо-запада страны, которые уверены, что Сирийская армия завершит освобождение от террористов провинций Идлиб и Алеппо.
В интервью для «Русской Весны» командир штурмового отряда, чьи солдаты освобождали Дей-эз-Зор, выступает с уверениями скорой победы над террористами «Джебхат-ан-Нусры»** и призывами к своим соотечественникам:
«Нам дарована Родина. Я брат Шейха Турки Аль-Бухаммада*.
Аллах дарует нам Родину. И благодаря всевышнему мы носим вот этот мундир. Мы говорим про это как честь, честь этой страны.
Мы отправили свои войска в Дейр-Эз-Зор, и на мой взгляд, во имя Аллаха, наши силы придут к успеху также и в Алеппо, положат конец этому беспределу и терроризму в Идлибе, завершат их существование в Сирии в общем. Но я огорчен. Я огорчен всеми арабами в Сирии. Огорчен всеми в Сирии. Мне очень обидно за тех арабских сирийцев, которые таскают и держат оружие против Сирии. Сирия, которую создал Бог как рай. Наша страна просто рай, почему вы уничтожаете её, уничтожаете цивилизацию.
Зачем вы воюете против этой прекрасной страны, против этого мирного народа. Мне обидно, что вы работаете с боевиками из Туниса, Марокко, Америки, Саудовской Аравии, наша страна только для сирийцев.
Я советую каждому сирийцу подумать головой о будущем этой страны, о её детях, и вернуться как можно быстрее к Родине.
До Войны — клянусь Богом — люди из Иордании и из Саудовской Аравии приезжали в Сирию лечиться. Сколько бы я хотел объяснить и рассказать про Сирию — не получится, потому что нет слов, которые могут объяснить, насколько эта страна просто прекрасна. Все учились и лечились почти бесплатно и хлеб был очень дешевым. Народ Турции, Америки и остальных стран просто издеваются над нами. Давайте будем все вместе, давайте будем одной рукой, у нас прекрасная цивилизация. Мы уже 7 лет воюем ради страны, мы любим Родину, поэтому я решил посвятить свою жизнь Сирии.
Мы сейчас воюем в Дейр-Эз-Зоре и как только мы освободим город сразу же отправимся в направлении Алеппо и Идлиба. И я обещаю освобождать всю территорию Сирии».
*Шейх Абед — брат командира народного ополчения «Аль-Бухамат», командует народным ополчением на направлении Алеппо. В прошлом участвовал в освобождении Алеппо.
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** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СРОЧНО: Большая победа России и САР — боевики США сдают всю южную Сирию
Россия, США и Иордания достигли соглашения, согласно которому Сирийская Арабская армия берет под контроль практически всю южную Сирию, за исключением оккупированной Коалицией базы Ат-Танф вблизи иракской границы. Об этом сообщает ряд ведущих арабских СМИ.
По соглашению проправительственные силы возьмут на себя контроль над 900 ключевыми пунктами южной Сирии, до сих пор удерживаемых наемниками, которых спонсируют и тренируют американские военные.
Группировки «Усуд аш-Шаркия», «Джейш Ашаир» и «Кувват Ахмед Абдо» эвакуируют свои отряды на территорию Иордании. Это стало возможным после заключенного при участии российских и иорданских представителей перемирия, передает телеканал «Аль-Маядин».
По имеющимся данным, одно из ключевых проамериканских бандформирований — «Бригада мучеников Ахмад-Абдо» уже покинула свои позиции и уходит на территорию Иордании.
Договоренности не предусматривают передачу САА базы коалиции в районе Ат-Танф вблизи сирийско-иракской границы, где, как известно, присутствуют американские войска.
В этом приграничном районе пока решено создать временную демилитаризованную зону.
Ранее «Русская Весна» публиковала фоторепортаж с места событий, где сообщалось о новых успехах Сирийской амии вблизи иорданской границы.
Подробнее в материале: СРОЧНО: Армия Сирии приближается к американской базе Танф, боевикам США предложено сдаться (+ВИДЕО, ФОТО)
Новость обновляется, добавляются подробности.
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Трамп назвал цели присутствия ВВС США в Сирии
Военные силы США в Сирии задействованы исключительно в целях уничтожения боевиков террористической организации ИГИЛ, заверил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
С таким заявлением американский лидер выступил в четверг на пресс-конференции с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.
«Учитывая опасения Сирии, мы лишь уничтожаем ИГИЛ*. То, что мы делаем там, это уничтожаем ИГИЛ. Мы преуспели в этом отношении», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа.
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Российские «Терминаторы» заинтересовали Сирию и Израиль
Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор», заявил журналистам в четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.
Ранее в ходе военно-технического форума «Армия-2017» Минобороны России подписало контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку партии этих машин, до этого БМПТ типа «Терминатор» производились исключительно на экспорт.
«В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия», — сказал Шевченко.
БМПТ «Терминатор», во многом не имеющие аналогов в мире, предназначены для защиты танков от пехоты противника. Эти машины вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса «Атака-Т», два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет.
«Терминаторы» оснащены всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем.
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Вот уж источающие ложь силы зла,то они на Луне побывали,то уничтожают “успешно” ИГ,который сами и инструктируют.