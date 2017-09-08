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Политик, экономист, кандидат

10:11. 8 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Это висит https://www.yavlinsky.ru/tochka-zreniya/rossijsko-ukrainskij-krizis/anneksiya-kryima на сайте "кандидата в президенты" Явлинского.
Хотелось бы заметить, что:

УК РФ, Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ)

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 274-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 274-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b38952a3e743c7996551cbfe4b32d4d336a35ad/ – цинк

Вот хотелось бы увидеть реакцию соответствующих органов на публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ с использованием сети "Интернет" со стороны гражданина Явлинского. Или его УК РФ не касается?
На мой взгляд правомерно поставить на обсуждение вопрос о привлечении Явлинского к уголовной ответственности. Можно без международной конференции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: крым, Россия, явлинский
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