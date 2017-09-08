Пинок демократии
13:58. 8 сентября 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Независимость Каталонии
Каталония, которая экономически тянет пол Испании в очередной раз решила отделиться. Недавно парламент Каталонии принял закон, который разрешает проведение 1 октября референдума о независимости, чем вызвал шквал политических эмоций в Евросоюзе…
Вот как пример, материал немецкого издания Handelsblatt, где Парламент и Премьер-Министр Каталонии называются сепаратистами:
Каталонцы уже многие годы требуют независимости от Испании, однако так далеко, как в этот раз, их проект еще не продвигался: в дебатах, сопровождаемых горячими перепалками, парламент Каталонии принял в среду вечером закон, который предусматривает проведение 1 октября референдума о независимости. В этом парламенте сепаратисты во главе с премьер-министром Карлесом Пучдемонтом (Carles Puigdemont) имеют большинство.
Если на референдуме будет преобладающее большинство голосов «за», то в течение 48 часов должно произойти отделение Каталонии от Испании и вступить в силу создание собственной каталонской республики. Центральное правительство в Мадриде еще во время дебатов об этом законе созвало заседание конституционного суда. Он уже несколько месяцев тому назад объявил запланированный референдум незаконным. По мнению судей, он нарушает конституцию, которая предусматривает единство страны.
«Это пинок демократии, неприятный и постыдный», — сказала испанская вице-премьер Сорайя Саенс Де Сантамария (Soraya Sáenz de Santamaría) по поводу закона о референдуме, который в среду утром был срочно включен в повестку дня, чтобы избежать юридического запрета дебатов.
Запланированный референдум не предусматривает минимального участия каталонцев, имеющих право голоса, как и никакого абсолютного большинства — достаточно одного голоса больше «за», чем «против». Это могло бы сыграть сепаратистам на руку: в 2014 году уже был проведен один референдум, который также был запрещен накануне его проведения и был поэтому назван тогдашним каталонском правительством лишь «народным опросом». И хотя тогда 80% опрошенных высказались за отделение, однако в опросе принимала участие только треть каталонцев.
Среди каталонцев в целом приверженцы независимости не располагают сейчас большинством: при последнем опросе в июле лишь 41% каталонцев были за отделение от Испании. А два года тому назад их было еще 50%.
Испанский премьер Мариано Рахой (Mariano Rajoy) подчеркнул, что 1 октября не будет никакого референдума. Однако он до сих пор не дал объяснения о том, как он хочет воспрепятствовать этому. «Я не скажу Пучдемонту, что сделаю, чтобы не допустить его к урнам», — сказала несколько дней назад Саенс Де Сантамария. «Однако компетентные службы уж позаботятся о том, чтобы не было никаких урн».
Министр обороны Рахоя Мария Долорес де Коспедаль (María Dolores de Cospedal) дала понять, что и военные будут готовы защищать единство страны. Однако ничто не было бы для сепаратистов столь желанно, как снимки танков, которые на главной улице Барселоны якобы угрожают демократическим правам населения. Движение за независимость потеряло динамику, а радикальная реакция из Мадрида могла бы придать ему новый импульс.
Против сепаратистов в Испании с помощью юридических средств
Рахой это четко понимает и пока пытается решить спор юридическим путем. В целях устрашения он уже пробует применять всевозможные варианты: суды запретили исполнять свои служебные обязанности за организацию народного опроса 2014-го года бывшему каталонскому главе правительства Артуру Масу (Artur Mas), а также другим каталонским политикам.
Кроме того Мас и его соратники должны выплатить пять миллионов евро, в которые обошлось тогда голосование. Со своей стороны, испанский министр финансов предостерег предприятия Каталонии о том, что им грозит судебное разбирательство в случае, если после отделения они передадут каталонским налоговым службам средства, собранные в рамках единого государства.
Сотни тысяч каталонцев регулярно демонстрируют за создание независимого государства. Однако не ясно, проголосует ли большинство из 7,5 миллионов каталонцев за отделение. Согласно опросам, их участие колеблется между 35% и 55 %. Но преобладающее большинство выступает за то, чтобы иметь возможность проголосовать во время референдума.
В Каталонии с ее столицей Барселоной проживает 16% всех испанцев, 7,5 миллиона человек. Там расположены многочисленные мультинациональные предприятия, этот регион является важным экономическим центром, который обеспечивает 20% ВВП.
Этот спор раскалывает всю страну: в большинстве районов остальной Испании без понимания относятся к каталонским сепаратистам. А они, со своей стороны, считают, что прежде всего недостаточно признаются их традиции, а их усилия по получению большей самостоятельности постоянно отвергаются центральным правительством в Мадриде.
И действительно Рахой, который правит в Испании шесть лет, постоянно избегал серьезных бесед или даже переговоров с Каталонией. Стиль его политики заключается в том, чтобы разрешать проблемы путем отмалчивания или затягивания. Однако в случае с Каталонией это привело к небывалой до сих пор эскалации.
перевод http://inosmi.ru/politic/20170907/240224
оригинал http://www.handelsblatt.com/politik/inte
П.С. Основная проблема бесконечных попыток каталонцев отделиться лежит в экономической плоскости, так как это наиболее богатая и экономически развитая часть Испании, которой в условиях кризиса приходится кормить еще и южную часть и острова, где проживает много народу, а экономика на нуле. Считаю, что каталонским "сепаратистам" надо разрешить провести референдум, хотя Мадрид вряд ли на это пойдет.
Еще бы решили отделиться баски, эти долго кота за яйца тянуть не будут и могут устроить реальный "сепаратизм", в духе старого советского воспитания, где они когда-то стояли в одной шеренге с кубинцами и ирландцами…
Подборка фоток в день принятия Парламентом Каталонии документа:
https://centercigr.livejournal.com/51242.h
Когда демократия работает не так, как им того хочется, демократам неприятно и стыдно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com