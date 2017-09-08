Открытым текстом 08.09.2017

Корейскую Народно-Демократическую Республику припирали к стенке долго и упорно. Так что в конце концов она показала зубы. В воскресенье там испытали, судя по всему, термоядерную боеголовку, пригодную для тех ракет, что у неё уже есть и, похоже, достают до владений Соединённых Государств Америки.

Заметно занервничали по всему миру. Но главное — те, кто загонял КНДР в угол, вовсе не знают, что теперь делать.

В ответ на ядерные испытания и демонстрацию готовых к применению боеголовок Трамп заявил, что готов передать югу Кореи оружия — цитата — «на миллиарды долларов» и продолжить программу военных учений у линии разделения полуострова.

Уже два десятилетия подряд перед глазами Пхеньяна машут ножиком. Два десятилетия назад КНДР в обмен на отказ от ядерной программы пообещали экономическую помощь — и внаглую кинули.

Вместо помощи её безуспешно пытаются учить демократии — в заокеанском понимании! На неё накладывают бессчётные санкции. Плотно фаршируют юг Кореи оружием. Около линии перемирия (!) беспрестанно проводят военные учения.

Говорить с корейцами — хоть северными, хоть южными — СГА даже не пытаются. Уже четверть века вместо борьбы с настоящими угрозами американцы трясут в ООН пробирками с тальком и решают свои задачи. Прежде всего ближневосточные.

Разрушенные в пыль Ирак, Ливия, Сирия до прихода туда американцев были в сотни раз безопаснее и предсказуемее, чем нынешняя КНДР с ядерной дубиной в руках, не говоря уж о самих СГА.

Ну хорошо, на ошибках учатся. Что же предлагает обгадившаяся по полной американская внешняя политика после того, как в мире всерьёз заговорили об апокалипсисе? Будете смеяться, но опять санкции, оружие на юге Кореи, учения у границ. С одним отличием: машущий ножичком хулиган теперь стоит напротив человека с бомбой. И выглядит жалко. Об этом наш президент на саммите БРИКС сказал открытым текстом.

«Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер. Но забывать про то, что я только что сказал применительно к Ираку, а затем к Ливии, мы тоже не можем. И уж северокорейцы точно не забудут. А использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», — сказал Путин.

И ещё немного умилительного. Присоединиться к давлению на КНДР (а она может так додавиться, что всем мало не покажется) просят и нас. Результата это, конечно, не принесёт, но американцам очень нужно разделить свою глупость с кем-нибудь ещё.

Но вот незадача! Во-первых, мы это понимаем. И влезать не будем. А во-вторых, месяца не прошло, как в угоду чисто американской разборке конгресса с президентом нас внесли в один санкционный список с КНДР и Ираном. «Кручу-верчу, запутать хочу». Запутали! Поздравляем! Мы могли от имени мирового сообщества начать диалог с Пхеньяном. Но вы, ребята, всё испортили. Теперь видели очи, что покупали — ешьте, хоть повылазьте.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru